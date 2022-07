‘Defining US’ Doc explore la politique raciale dans diverses écoles publiques

Nous définir

CWK Network, Inc. a annoncé son prochain documentaire ‘Defining US: Children at the Crossroads of Change’ qui emmène le public dans les plus grands systèmes scolaires du pays pour voir et entendre les histoires inédites d’éducateurs luttant pour protéger les droits des élèves à avoir des conversations ouvertes sur la race et d’autres problèmes qui ont un impact sur leur identité.

“Définir les États-Unis élève les enseignants et les étudiants comme une voix de la raison dans le dialogue national qui divise”, a déclaré Stacey De Wittproducteur exécutif et directeur de Defining US et PDG de CWK Network, Inc. “Notre objectif est de fournir au public une nouvelle perspective sur ce que les éducateurs enseignent vraiment à nos enfants et sur ce qu’ils peuvent nous apprendre sur l’espoir et la guérison qui se produisent grâce à une révolution du cœur et de l’esprit.”

Historiquement laissés pour compte, les enfants de couleur constituent désormais la majorité des jeunes de notre pays qui sont bien placés pour diriger l’Amérique vers l’avenir, mais leur succès dépend de l’équilibre d’un débat national sur la race qui alimente une guerre culturelle dans les écoles américaines.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

En première le 23 août, le film présente les deux plus grands systèmes scolaires du pays : le département de l’éducation de la ville de New York et le district scolaire unifié de Los Angeles, qui ont fourni un accès sans précédent aux producteurs, ainsi qu’aux écoles publiques d’Atlanta, aux écoles publiques du comté de Guilford et autres.

Des personnalités de premier plan dans le domaine de l’éducation de l’Université de Yale, de l’Université de Columbia, de l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA) et de l’Université de New York (NYU) ont également participé.

“Ne pas parler de race, c’est ne pas parler de ce que signifie être humain”, a déclaré Olanda Sealey-Ruiz, Ph.D., professeure agrégée d’éducation anglaise au Teachers College de l’Université de Columbia.

L’idée de produire le film est née d’une conversation entre Paul Forbes – un éducateur noir de New York et DeWitt – un producteur blanc d’Atlanta – qui ont des antécédents et des perspectives différents mais partagent des cœurs et des esprits similaires.

Cette discussion a été le début d’une amitié et de nombreuses conversations honnêtes, parfois inconfortables et constructives sur la race qui ont informé le film et se poursuivent aujourd’hui.

“Quand Stacey et moi nous sommes rencontrés, je l’ai vue en tant que réalisatrice d’un tournage vidéo, mais notre relation s’est transformée en une relation où nous sommes maintenant des co-conspirateurs mélangeant nos sphères d’influence pour perturber et démanteler les structures et les systèmes qui conduisent à des résultats inéquitables. », a déclaré Forbes, producteur exécutif du film, PDG de Leading with Hearts and Minds et ancien directeur exécutif de l’équité en matière d’éducation, de l’anti-biais et de la diversité pour le département de l’éducation de NYC.

Pour plus d’informations sur “Définir les États-Unis”, cliquez sur iciet suivez la conversation sur Instagram (@definingusofficial), Twitter (@definingus), LinkedIn (Defining US) et Facebook (Defining US).