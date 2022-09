« Defining Moments » honoré alors que le sommet annuel du Temple de la renommée des sports de la Colombie-Britannique se tient à Kelowna pour la première fois – Kelowna Capital News

Le Sommet du Temple de la renommée des sports de la Colombie-Britannique a débuté à Kelowna avec un déjeuner le vendredi après-midi (23 septembre).

C’est la première fois que l’événement a lieu à l’extérieur du Lower Mainland chaque année. Il devait avoir lieu à Kelowna en 2020 mais a été retardé en raison de la pandémie de COVID-19.

Trois personnes ont été honorées pour leurs « moments décisifs » par le Temple de la renommée des sports de la Colombie-Britannique. Les trois moments ont été les médailles d’or et d’argent de Nancy Greene aux Jeux olympiques de Grenoble de 1968, Rick Hansen et sa tournée Man in Motion de 1987, et le premier et unique championnat canadien de la Coupe Dunhill en 1994 à St. Andrews.

Malheureusement, Greene a reçu un diagnostic de COVID jeudi, la rendant incapable de faire le trajet depuis la station de ski de Sun Peaks pour assister à l’événement. Greene a demandé à Gary Athans, qui a participé au ski aux Jeux olympiques de 1984, d’accepter le prix pour elle et de lire son discours. Étant ami avec Greene, il a pensé qu’elle recevrait également cet honneur.

« Je tiens à remercier le Temple de la renommée des sports de la Colombie-Britannique et les organisateurs du sommet de Kelowna de m’avoir honoré », a lu Athans dans le discours de Greene. “C’était une sensation formidable de gagner le slalom géant, l’or est tellement mieux que l’argent.”

Hansen n’a pas non plus été en mesure de participer à l’événement, mais a envoyé une vidéo de lui-même expliquant à quel point il était honoré d’être honoré. Les paralympiens Paul Clark et Diane Rakiecki ont accepté le prix en son honneur.

L’équipe du championnat de la Coupe Dunhill comprenait Dave Barr de Richmond, Ray Stewart d’Abbotsford et Rick Gibson de Victoria. Barr était celui qui était présent pour accepter l’honneur.

“Ce fut vraiment un exploit phénoménal dans le golf canadien”, a déclaré Barr. “C’est agréable d’être ici à Kelowna et de faire partie de ces moments déterminants.”

Comme c’était la première fois que l’événement avait lieu dans l’Okanagan, le Temple de la renommée des sports du centre de l’Okanagan a honoré trois de ses propres moments déterminants. Ils ont proposé au public de voter sur une tranche de 16 moments, mais leur conseil d’administration a également eu son mot à dire en la matière.

Les trois moments choisis étaient : Kelsey Serwa de Kelowna remportant la médaille d’or en ski-cross féminin aux Jeux olympiques d’hiver de PyeongChang 2018, les Rockets de Kelowna 2004 accueillant et remportant la Coupe Memorial, et Rick Folk et son équipe de curling.

Le père de Serwa, Brad, était sur place pour dire quelques mots au sujet de sa fille recevant cet honneur.

Le déjeuner a été suivi d’une table ronde BC Sports, animée par le président du Temple de la renommée du hockey de la Colombie-Britannique et légende de la radiodiffusion, Jim Hughson.

Quelques heures plus tard, le dîner du Conseil des présidents a eu lieu au Prestige Beach House.

Le plaisir se poursuit samedi (24 septembre) alors qu’il y a une journée portes ouvertes au Central Okanagan Sports Hall of Fame, suivie de l’assemblée générale annuelle du BC Sports Hall of Fame.

