Défilés et feu d’artifice. Pas de pénurie d’activités du 4 juillet dans le comté de DuPage – Shaw Local

C’est presque à nouveau le moment : les communautés du comté de DuPage se préparent à s’amuser le 4 juillet. Voici un tour d’horizon des feux d’artifice locaux, des défilés et d’autres festivités où vous pouvez célébrer les vacances.

Downer Grove

Downers Grove sonnera le Jour de l’Indépendance 2023 avec un défilé et un feu d’artifice le 4 juillet. Le défilé commence à 13 heures, la procession se déplaçant vers le sud sur Main Street et se terminant à Warren Avenue. Le grand maréchal du défilé de cette année est Jon Hansen, natif de Downers Grove et animateur de radio WGN 720.

Ce soir-là, la communauté est invitée au feu d’artifice de Woodridge-Downers Grove, qui aura lieu vers 21h30 sur la 75e rue et Lemont Road.

Pour plus d’informations sur les événements, visitez https://www.downers.us/.

Glen Ellyn

Glen Ellyn fêtera le 4 juillet avec un défilé et des feux d’artifice.

Le défilé se déroule à midi le 4 juillet près de Falwell Boulevard et Lambert Road. L’itinéraire se déplacera vers l’est du chemin Lambert au boulevard Park, le long de la voie sud sur le boulevard Fawell.

Le grand maréchal du défilé est l’ancien grand Billy Williams des Cubs de Chicago. Williams a joué de 1959 à 1976, principalement pour les Cubs. Il a été nommé recrue de l’année de la Ligue nationale en 1961 et a été intronisé au Temple de la renommée du baseball en 1987. En 1980, Williams et sa famille ont déménagé à Glen Ellyn et il a commencé à travailler comme entraîneur pour les Cubs pendant près de deux décennies.

Un parking de parade est disponible au Collège de DuPage.

Les feux d’artifice débuteront au crépuscule le 4 juillet au Lake Ellyn Park, 645 Lenox Road.

Pour plus d’informations, visitez https://www.glenellyn4thofjuly.org/parade-fireworks.

Westmont

La célébration annuelle de la fête de l’indépendance de Westmont, avec un festival et des feux d’artifice, aura lieu de 16 h à 22 h au parc Ty Warner, 800 Blackhawk Drive.

Co-organisées par le Westmont Park District et le village de Westmont, les festivités comprendront des vendeurs de nourriture, des jeux et des activités pour enfants, un zoo pour enfants, de la peinture faciale, des artistes itinérants, un concours gratuit de manger des pastèques, le Grand Avenue Big Band interprétant un big band traditionnel musique de 19h30 à 21h15 et plus. Le feu d’artifice doit commencer à 21 h 30. Les participants sont encouragés à apporter des couvertures et des chaises de jardin. Pour l’horaire complet des événements de la soirée, visitez https://www.westmontparks.org/event/independence-day-celebration/.

Woodridge

Le pique-nique annuel du 4 juillet à Woodridge se tiendra de 11 h à 15 h au Castaldo Park, 3024 71st St. Cette tradition de longue date a débuté le 4 juillet 1968, dans le cadre du 150e anniversaire de l’État de l’Illinois.

Les participants au pique-nique sont encouragés à apporter des chaises, des couvertures et des jeux et à profiter d’une journée dans la communauté. Le Woodridge VFW Post 1578 accueillera une cérémonie de lever du drapeau à 11 h. Les festivités comprendront également un DJ, des promenades en train sans rail pour les enfants et de la nourriture disponible à l’achat.

Les participants à l’événement sont encouragés à se garer au Woodridge Park District Fred C. Hohnke Community Center, 2600 Center Drive, et Village Hall, 5 Plaza Drive. Une navette de bus partira toutes les 15 minutes de ces parkings. La navette commence 30 minutes avant l’événement et s’arrête 30 minutes après l’événement.

Plus tard dans la soirée, la communauté peut assister au feu d’artifice de Woodridge-Downers Grove, qui doit commencer à 21h30 à 75th Street et Lemont Road. Pour plus d’informations sur les festivités de la journée, visitez https://www.woodridgeil.gov/.

Wheaton

L’événement de deux jours « Star-Spangled Summer » de Wheaton comprendra un festival, des feux d’artifice et un défilé.

Le plaisir commence à 17h30 le 3 juillet, avec des jeux de pelouse, des concessions, de petits manèges de carnaval, un divertissement deejay et des cadeaux au Graf Park, 1855 Manchester Road. Des billets et des bracelets pour le carnaval seront disponibles à l’achat sur place. Restez pour le feu d’artifice de la fête de l’Indépendance, qui devrait commencer vers 21 heures ce soir-là.

Le défilé du jour de l’indépendance 2023 de Wheaton débutera à 10 h le 4 juillet sur la rue Main et l’avenue Wakeman au centre-ville de Wheaton. Le stand d’observation sera sur la rue Front. Cette année, le grand maréchal est Bernard Hurley, qui a eu 100 ans le 15 mai et est un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale qui a servi sous le commandement du général George S. Patton Jr. Il sera accompagné de son petit-fils, Jon Ryan Hurley, un Marine qui a servi en Afghanistan.

Plus d’informations sur les festivités peuvent être trouvées à https://wheatonparkdistrict.com/events/july4/.

De plus, l’exposition Field of Honor 2023 de Wheaton, qui comprendra 2 000 drapeaux dédiés aux vétérans militaires et aux militaires, aux premiers intervenants et à d’autres héros, sera ouverte de l’aube au crépuscule jusqu’au 4 juillet, au Seven Gables Park, 1750 S. Naperville Road. L’exposition est un cadeau à la communauté rendu possible grâce à des dons, des parrainages et les efforts de nombreux bénévoles dévoués.