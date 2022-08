Défilé ScarecrowFest à venir le 25 septembre à Ottawa – Shaw Local

Ottawa accueillera le défilé ScarecrowFest à 13 h le dimanche 25 septembre.

L’itinéraire provisoire va de Washington Square à La Salle Street jusqu’au bloc Jordan. À la fin du défilé, il y aura de la peinture faciale, des clowns en ballon, des courses en sac et de la musique en direct dans le bloc Jordan.

Le traditionnel Scarecrow Fest est prévu le samedi 24 septembre, avec un certain nombre d’événements dans tout le centre-ville. Le défilé n’est pas affilié au Scarecrow Fest.

Le comité du défilé est à la recherche d’organismes et d’écoles pour décorer des chars allégoriques sur le thème des épouvantails, de l’Halloween et de sujets connexes pour un événement adapté aux enfants. Le comité recherche également des commandites auprès des entreprises de la région pour défrayer les coûts associés au défilé, aux activités pour enfants et à la musique.

Le comité du défilé est composé de membres du conseil municipal, du comité des événements spéciaux, du centre des visiteurs et de bénévoles supplémentaires. Toute organisation souhaitant s’impliquer ou contribuer en tant que commanditaire est priée de contacter Donna Reynolds au Centre des visiteurs d’Ottawa à events@pickusottawa.com ou 815-434-2737 ou le président du défilé Jim Reilly à jtrlaw1@yahoo.com ou 815-674- 0661.