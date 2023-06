Défilé et activités du jour de l’indépendance de Newark prévus pour le 4 juillet – Shaw Local

Newark célébrera le 4 juillet avec son défilé annuel le mardi 4 juillet, en partant à 10 heures du Newark High School, 413 Chicago Road. Après le défilé, les activités se poursuivront au centre-ville dans le parc des rues Jackson et Front.

Les grands maréchaux du défilé de cette année sont la famille Mentor Lleshi de Newark Country Kitchen.

Les inscriptions au défilé peuvent commencer à arriver après 8 h. Tous sont les bienvenus. Des prix seront décernés pour le choix du maire, le meilleur design original, le VTT ou la voiturette de golf le mieux décoré, la meilleure voiture ancienne, la meilleure entrée de tracteur et la meilleure entrée de cheval. Les commanditaires du défilé sont Underhill Trucking Inc. et Just In Time.

Le lever du drapeau au parc sera suivi du tirage du tracteur à pédales, parrainé par Toftoy Farms, et de la chute des œufs, parrainée par Homegrown Meat. Le déjeuner de crème glacée dans le parc, préparé par Homegrown Meat, est parrainé par les amis de la bibliothèque.

Les scouts serviront des hot-dogs, des frites, des boissons gazeuses et de l’eau dans le parc, et l’église luthérienne de Newark organisera une fête de la crème glacée sur sa pelouse. La bibliothèque organisera une vente de livres et une activité artisanale.

Le tirage des boutons numérotés et la tombola des paniers auront lieu à 14 h au belvédère. Le bouton du 4 juillet de cette année présente Newark Country Kitchen. Les noms des gagnants seront affichés à la bibliothèque, à la Heartland Bank et au Fern Dell Museum.