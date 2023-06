Défilé des aigus de Man City EN DIRECT: Jack Grealish continue la fête et Pep Guardiola fume un cigare alors que les fans accueillent les héros après le triomphe de la Ligue des champions

Aaron Ramsey s’est ouvert sur les difficultés de jouer à l’étranger et admet qu’il ne sait pas où se trouve son avenir.

Ramsey a déclenché une prolongation de contrat d’un an à Nice après avoir joué plus de 30 matchs pour le club de Ligue 1 cette saison. Mais il a été rapporté dans les médias français que le milieu de terrain de 32 ans souhaitait un contrat plus long pour rester à Nice et cela pourrait ne pas se concrétiser.

« Je ne sais pas quel est mon avenir pour le moment », a déclaré Ramsey avant le double match de l’Euro 2024 du Pays de Galles contre l’Arménie et la Turquie.

« Le plus important pour moi est de me concentrer sur ces matchs. Nous le saurons dans quelques semaines, quand tout se sera un peu calmé. Je me concentre entièrement sur vendredi (contre l’Arménie). Je vais devoir vous faire attendre les gars (la presse) un peu plus longtemps.

Ramsey a ajouté : « Il y a toujours des rumeurs qui circulent, n’est-ce pas ? Il y a toujours ce petit bruit.

« Cette saison a été un succès pour moi personnellement, j’ai joué beaucoup de matchs et du bon football. Il ne manquait que quelques buts, mais cela reviendra.

« La chose la plus difficile est d’être loin de ma famille. C’est la situation dans laquelle je me trouve. J’ai été loin de ma famille et voir les enfants grandir, manquer quelque chose, c’est toujours difficile. Difficile à traverser pour quiconque, j’imagine.

« Quoi que nous fassions à l’avenir, nous serons réunis et de nouveau ensemble. »