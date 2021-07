défilé de rubans téléscripteurs à New York ; La variante Delta COVID désormais dominante aux États-Unis

La ville de New York, autrefois l’épicentre de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis, a organisé mercredi un défilé de bandes magnétiques dans le bas de Manhattan pour honorer les « héros de la ville natale » de la pandémie de COVID-19.

Les travailleurs essentiels des hôpitaux, des services d’urgence, des écoles et du secteur hôtelier de la ville ont monté plus d’une douzaine de chars dirigés par l’infirmière du Queens, Sandra Lindsay, qui a été nommée grand maréchal. Elle a été la première personne aux États-Unis à recevoir le vaccin COVID-19 en dehors des essais cliniques.

« Nous avons beaucoup à apprécier, car nous sommes bien avancés dans notre rétablissement. Nous avons beaucoup à célébrer », a déclaré le maire de New York, Bill de Blasio, qui est monté sur un char avec des employés de l’hôpital.

La célébration à New York, cependant, intervient alors que les hauts responsables de la santé américains mettent en garde les résidents contre la propagation des variantes de COVID-19, en particulier dans les zones à faible taux de vaccination.

Les Centers for Disease Control and Prevention prévoient que la variante delta hautement transmissible, identifiée pour la première fois en Inde, est désormais la souche dominante aux États-Unis. La variante représente 51,7% de toutes les nouvelles infections, selon les données du CDC.

Aussi dans l’actualité :

► L’Illinois a annoncé mercredi que les employés de l’État qui travaillent dans des établissements de soins directs et reçoivent au moins une dose de vaccin COVID-19 seront inscrits à une série de tirages avec des prix comprenant 10 000 $ en espèces, des laissez-passer pour les musées, des bons d’avion, des billets pour les Chicago Cubs et plus encore.

►Costco a annoncé qu’elle mettrait fin à ses heures d’ouverture en semaine pour les seniors, qui sont en place depuis mars 2020, et reprendra ses heures d’ouverture régulières le 26 juillet.

►Le magazine Smithsonian relance sa Journée annuelle des musées en septembre, après l’annulation de l’événement l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus. Plus de 1 000 musées, zoos et centres culturels à travers les États-Unis renonceront aux frais d’admission pour les visiteurs dans le cadre de l’événement.

►Les emplois d’été pour les ados sont à la hausse, selon les prévisions des experts du marché du travail : 31,5 % des 16 à 19 ans auront un emploi cet été.

►Dartmouth-Hitchcock Health, le seul système de santé universitaire du New Hampshire et le plus grand employeur privé de l’État, passe à une approche « à distance par conception », dans laquelle jusqu’à 2 000 employés continueront de travailler à distance dans une certaine mesure même après la pandémie.

►Le pays africain du Zimbabwe remet en œuvre des mesures de verrouillage strictes – rester à la maison et lettres d’autorisation des employeurs – pour lutter contre une résurgence du COVID-19 dans un contexte de pénurie de vaccins, a annoncé le ministre de l’Information du pays.

►Un programme au Rhode Island utilise l’augmentation des vaccinations COVID-19 pour redonner aux œuvres caritatives locales. Dans le cadre du Fonds d’incitation à la vaccination COVID-19, pour 5 000 personnes supplémentaires qui reçoivent une première dose d’un vaccin, un montant croissant sera accordé aux organisations à but non lucratif de l’État

►Au Missouri, une pénurie temporaire de ventilateurs et un appel public à l’aide d’inhalothérapeutes sont intervenus alors que le nombre de patients hospitalisés a bondi de près de 30% au cours du week-end du 4 juillet. La région a de faibles taux de vaccination et le delta se propage rapidement dans tout l’État.

📈Les chiffres du jour: Les États-Unis en ont plus de 33,7 millions de cas confirmés de COVID-19 et plus de 606 000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : plus de 184,8 millions de cas et plus de 3,99 millions de morts. Plus de 157,6 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés, soit 47,5% de la population, selon le CDC.

📘Ce que nous lisons: Les gouvernements canadien et américain ne devraient pas réévaluer la fermeture de la frontière entre les deux pays avant le 21 juillet, mais la fermeture en cours a des coûts à la fois économiques et humains.

Continuez à rafraîchir cette page pour les dernières nouvelles. Vouloir plus? Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception et rejoignez notre groupe Facebook.

Les Jeux olympiques de Tokyo devraient s’ouvrir pendant «l’état d’urgence» de COVID-19

La flambée des cas de COVID-19 à Tokyo a atteint un sommet en deux mois, ce qui garantit presque que le gouvernement japonais déclarera un nouvel état d’urgence qui commencera la semaine prochaine et se poursuivra pendant toute la durée des Jeux olympiques de Tokyo.

Les Jeux olympiques retardés par la pandémie s’ouvrent dans un peu plus de deux semaines le 23 juillet et se terminent le 8 août. Le quasi-état d’urgence actuel prend fin dimanche.

Le Premier ministre Yoshihide Suga a rencontré des ministres clés pour discuter des mesures contre les virus et envisagerait de rétablir l’état d’urgence dans la capitale jusqu’au 22 août.

Un nouvel état d’urgence pourrait entraîner une interdiction même pour les fans locaux. Cette décision concernant les fans est attendue vendredi lorsque les organisateurs locaux rencontreront le Comité international olympique et d’autres. Lire la suite.

Le delta des projets du CDC est la variante américaine dominante

La variante delta a balayé les États-Unis, devenant la souche prédominante circulant dans le pays, ont déclaré les Centers for Disease Control and Prevention.

Le delta des estimations du CDC représentait environ 51,7% de tous les nouveaux cas fin juin et début juillet. À peine six semaines plus tôt, à la mi-mai, environ 1 cas de variante sur 32 était delta, selon le CDC.

La variante, identifiée pour la première fois en Inde, a été blâmée pour une vague de cas dans les pays du monde entier et a conduit certaines régions à rétablir certaines restrictions pandémiques. Certaines parties de l’Europe ont rétabli les quarantaines de voyage et plusieurs villes australiennes sont bloquées par des épidémies.

Delta semble être beaucoup plus infectieux que les autres souches, et il y a des rapports qu’il est nettement meilleur que d’autres variantes pour esquiver les immunités. Mais les vaccins les plus utilisés dans les pays occidentaux semblent toujours offrir une forte protection contre la variante delta, selon les autorités sanitaires américaines.

– Mike Stucka

Des manifestants anti-masques inculpés pour avoir perturbé une réunion du conseil scolaire

Plusieurs manifestants anti-masques qui ont perturbé une réunion du conseil d’administration du district scolaire dans l’Utah plus tôt cette année font face à des accusations criminelles, ont déclaré des responsables.

Environ 30 à 40 manifestants ont perturbé la réunion du 4 mai alors que les écoles publiques de l’Utah auraient besoin de masques jusqu’à la fin de l’année scolaire. Après que les membres du conseil d’administration ont brusquement mis fin à la réunion, les parents sont restés sur le campus du district et la police a été appelée. La vidéo de la réunion a été largement partagée sur les réseaux sociaux.

Onze manifestants ont été inculpés de conduite désordonnée et de perturbation d’une réunion publique la semaine dernière. Le porte-parole du Granite School District, Ben Horsley, a déclaré que la police recherchait toujours une autre personne accusée d’être impliquée dans la confrontation.

Les survivants de COVID-19 luttent contre la réalité d’un deuil sans fin

Avec plus de 605 000 morts du COVID-19 aux États-Unis et près de 4 millions dans le monde, des milliers ou plus pourraient connaître un deuil prolongé, le genre de deuil qui, selon les experts, peut empêcher les gens d’aller au-delà d’un décès et de fonctionner à nouveau normalement.

Natalia Skritskaya, une experte du deuil, a déclaré qu’il était trop tôt pour dire si un deuil prolongé, également connu sous le nom de deuil compliqué, sera une complication majeure de la pandémie – ce n’est pas encore terminé, des milliers de personnes meurent encore chaque jour dans le monde, dont des centaines dans les États Unis. De nombreuses personnes en deuil n’ont pas encore passé le premier anniversaire d’une perte, et peu d’études ont été publiées jusqu’à présent sur les retombées psychiatriques, a-t-elle déclaré.

Une étude publiée à l’automne a prédit une augmentation probable des cas de deuil prolongé liés à la pandémie. Skritskaya, chercheur scientifique et psychologue clinicien au Center for Complicated Grief de l’Université Columbia à New York, a noté que le deuil prolongé peut être traité par une thérapie dans laquelle les participants parlent de leur expérience et de leurs sentiments.

Tigres, ours, pumas parmi les animaux vaccinés au zoo d’Oakland

Un zoo de la région de la baie de San Francisco inocule ses grands félins, ses ours et ses furets contre le coronavirus dans le cadre d’un effort national visant à protéger les espèces animales à l’aide d’un vaccin expérimental.

Alex Herman, vice-président des services vétérinaires du zoo d’Oakland, a déclaré qu’aucun des animaux n’avait contracté le virus, mais le zoo voulait être proactif. Les doses ont été données et développées par la société pharmaceutique vétérinaire Zoetis dans le New Jersey. Tigres, ours noirs et grizzlis, pumas et furets ont été les premiers à recevoir la première des deux doses ; viennent ensuite les primates et les porcs.

Zoetis fait don de plus de 11 000 doses pour les animaux vivant dans près de 70 zoos, ainsi que dans plus d’une douzaine de conservatoires, sanctuaires, institutions universitaires et organisations gouvernementales situés dans 27 États, selon le communiqué de presse. Lire la suite.

Contributeur : Ryan Miller, USA AUJOURD’HUI ; The Associated Press