Défilé de Pearl Harbor au Pérou, mémorial fixé pour samedi – Shaw Local

La station de sauvetage du Pérou accueille le défilé annuel des vétérans du Pérou à Pearl Harbor Day à 11h30 le samedi 3 décembre.

Le défilé et le mémorial sont organisés par la Légion américaine du Pérou et le groupe commémoratif des anciens combattants pour commémorer et se souvenir des événements survenus à Pearl Harbor en 1941.

Le défilé commence à la station de sauvetage et descend la rue Water jusqu’au South Shore Boat Club. Au cours de l’événement, il y aura une salve de 21 coups de canon, une cérémonie de couronne et un conférencier invité. Les survivants de Pearl Harbor qui sont présents seront reconnus et il y aura un survol aérien.

Avant l’événement, il y aura une journée portes ouvertes à la station de sauvetage avec du café et des beignets disponibles. Un lunch au South Shore Boat club suivra l’événement.

L’événement est ouvert au public et les gens sont encouragés à s’arrêter et à montrer leur soutien aux anciens combattants. Le Peru Rescue Station est situé au 1829 Water St. et le South Shore Boat Club est situé au 2380 Water St.