Défilé de Noël Rockin’ de Plano et événements prévus pour le 2 décembre – Shaw Local

Les activités de Plano Rockin’ Christmas auront lieu le vendredi 2 décembre. Les activités comprennent un défilé, de la musique de Noël, de la décoration de fenêtres et des parrainages de cartes-cadeaux pour les dîners des fêtes pour les familles de la communauté.

Assurez-vous de trouver votre place le long du parcours du défilé le vendredi 2 décembre. Le parcours du défilé se rendra de Plano High School à Ben Street, Rock Street à Hale Street, dirigez-vous vers Lakewood Springs South, Lakewood Springs North, jusqu’à Main Street. au centre-ville de Plano. Le défilé se dispersera dans les rues Main et West.

La file d’attente commence à 17h45 sur le parking du lycée Plano pour les participants au défilé; le défilé démarre à 18 h 30. Décorez un véhicule et contribuez à répandre l’esprit des fêtes. Les entreprises intéressées à participer peuvent contacter Deana à director@planocommerce.org.

Après le défilé, il y aura un rassemblement près du dépôt de train au centre-ville de Plano, avec du chocolat chaud et des biscuits. La musique de Noël du groupe de sixième année d’Emily G. Johns et des chorales d’Emily G. Johns et de Plano Middle School commence à 19 h avec la présentation du Ross Greiter Rockin ‘Christmas Spirit Award 2022, le prix du concours de décoration de fenêtres et l’éclairage des rues et des arbres . Des rafraîchissements seront disponibles sous la tente Chicago Smoke BBQ.

Le comité est à la recherche de parrains pour les familles locales. Tous les dons monétaires seront convertis en cartes-cadeaux à présenter aux familles de notre communauté. Déposez vos dons à : Église méthodiste unie de Plano, Old 2nd Bank, Coopers Home Furnishings, YMCA, Heartland Bank, Lyle’s Automotive, Ivana’s Café, PUB 4-26, The Wash House, Plano Quick Care, Brothers Country Supply, Plano Hometown Lanes , Little Marketa, My Daughter’s Dress Boutique, Plano Police Department, Cute Cuts, Cielito Mexican Restaurant, Plano City Hall ou LaMichocana De Bella.

Pour plus d’informations, visitez la page Facebook Plano Rockin Christmas ou contactez Joel à Heartland Bank au 630-552-1414 ou Deana à la Chambre Plano au 630-552-7272.