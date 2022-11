Défilé de Noël illuminé de Spring Valley samedi – Shaw Local

Spring Valley illuminera non seulement cette saison de Noël, mais elle scintillera également.

Le défilé annuel de Noël illuminé est fixé à 18 heures le samedi 26 novembre, mais la nouveauté cette année dans le mini-parc du centre-ville est un tunnel scintillant, créé par le spectacle de lumières de Noël de Quesse. Cette structure sera en place tout au long de la période des fêtes pour des photos et des vidéos. Les visiteurs peuvent utiliser le hashtag #SpringValleyTwinkleTunnel sur les réseaux sociaux pour passer le mot.

Le défilé de samedi débutera de l’école secondaire Hall et se rendra au centre-ville via la rue Saint-Paul pour se terminer à la rue Greenwood. La ville bloquera la rue East St. Paul de la circulation et du stationnement dans les pâtés de maisons 100 et 200. Les chars de parade et les véhicules peuvent se garer sur Saint-Paul entre les rues Greenwood et Power pour assister aux représentations au Mini Park et à l’illumination de l’arbre de la ville conçu par les Quesse Christmas Lights.

Les juges sélectionneront parmi les participants au défilé le prix Best in Parade. De plus, les participants peuvent voter pour leur char préféré en textant leur nom au 815-662-0402 (entre 18 h et 19 h avec un vote compté par numéro) pour le Fan Favorite (le gagnant sera annoncé la semaine suivante sur les réseaux sociaux.)

Le Mini Park présentera des performances après le défilé d’un quatuor de barbiers, le Ballet Folklorico De Colores, le groupe JFK, le groupe Hall et le Hall Devillettes.

Spring Valley City Bank, le DePue Men’s Club, MMTCPA, Canan Steel, Heartland Bank et un don de UpScale Resale’s Helping Hands parrainent le défilé de Noël illuminé de Spring Valley 2022.