Paré de looks dignes d’un banquet pré-révolutionnaire, des dizaines de mannequins ont défilé des styles Chanel élaborés pour le dernier défilé de la maison de couture, rayonné au public jeudi soir depuis la salle d’un château du XVIe siècle de la vallée de la Loire . Certaines marques de luxe, dont Chanel, étaient provisoirement revenues sur le podium avec un public en direct, mais les gouvernements ont depuis introduit de nouvelles restrictions de mouvement en raison de la COVID-19[feminine pandémie en France et ailleurs.

Ainsi, la marque française a transformé le Château de Chenonceau en une vitrine en ligne glamour pour sa collection Métiers D’art – une exposition de son meilleur artisanat sous la créatrice Virginie Viard, qui a succédé à feu Karl Lagerfeld.

Des tuniques de style médiéval en tweed ou en velours riche peuplaient le podium, suivies de robes ornées de bijoux adaptées aux princesses de la Renaissance. Certaines robes et jupes étaient portées par-dessus des leggings, donnant aux styles une touche moderne – avec une touche de bouffon de cour.

Avec une cheminée colossale derrière eux et sous de lourds lustres, les mannequins marchaient dans un couloir en pierre noire et blanche. Le motif à carreaux était utilisé sur les robes, y compris une robe en maille et une jupe en tweed à carreaux noir et blanc.

Certains styles étaient ornés de garnitures de style fourrure sur les poignets et les revers, tandis que les modèles avaient des colliers de perles plus élaborés et certains arboraient des symboles héraldiques rappelant la fleur de lis sur les hauts en tricot.

L’actrice américaine Kristin Stewart, l’un des visages de Chanel dans ses campagnes publicitaires, regardait depuis la salle comme un spectateur solitaire au premier rang.

Connu pour son pont en arc sur le Cher, le château de Chenonceau a été formé par les femmes qui y ont vécu pour la première fois, dont la noble Diane de Poitiers, maîtresse royale du roi Henri II, et Catherine de Médicis, la veuve du roi. .

Il est également connu sous le nom de Château des Dames.