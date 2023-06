Défilé de la fierté dans les foules massives de Toronto

Des foules massives ont envahi les rues de Toronto sous un ciel ensoleillé dimanche pour participer au plus grand défilé de la fierté au Canada.

Les participants vêtus de couleurs vives ont applaudi, dansé et agité les fans de l’arc-en-ciel pour vaincre la chaleur et faire des bulles lors d’une manifestation de soutien et de célébration pour la communauté LGBTQ du Canada, qui a fait face à un nombre croissant de menaces et a été témoin d’attaques contre des droits longtemps recherchés au cours des derniers mois.

Le climat controversé a incité les planificateurs d’événements Pride à Toronto et au-delà à intensifier considérablement les efforts de sécurité. Pride Toronto, organisateur du défilé de dimanche avec au moins 250 groupes participants, a déclaré avoir dépensé deux fois plus d’argent pour la police pour l’événement de cette année qu’en 2022.

Mais certains participants ont déclaré que l’environnement qui rend nécessaire une sécurité supplémentaire rend également d’autant plus important de célébrer la fierté et de faire preuve de solidarité avec la communauté.

Georgie Sountos et Sarah Rice se sont assises ensemble en attendant le début du défilé, après s’être rencontrées plus tôt dans la journée. Rice a voyagé de London, en Ontario, pour rejoindre leur communauté queer.

Ils ont déclaré qu’il était plus important que jamais cette année de se présenter et d’être vus, notant que les personnes LGTBQ se voient retirer leurs droits dans plusieurs pays.

« La fierté est une célébration mais c’est aussi une protestation », a déclaré Rice.

Cet esprit était également présent le long de la rue Yonge à Toronto, où les marcheurs portaient des banderoles avec des slogans tels que « protégez les jeunes trans » et « protégez les enfants trans ».

Pour Sountos, le défilé de dimanche a marqué la dernière des décennies de Pride. La Torontoise de 65 ans a déclaré qu’elle venait à Pride depuis que la fréquentation s’élevait à des dizaines et des centaines.

« Nous sommes ici, nous sommes bruyants, nous sommes fiers, nous comptons », a-t-elle déclaré.

La marche a également attiré d’éminents politiciens, dont le chef du NPD fédéral Jagmeet Singh et une poignée de candidats espérant être élus maire de la ville lors d’une élection partielle prévue lundi.

La favorite perçue Olivia Chow devait être sur place avec d’autres espoirs à la mairie Ana Bailao, Brad Bradford et Josh Matlow.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 25 juin 2023.

—

Si vous étiez dans le coin, vous avez peut-être remarqué un spectacle un peu inhabituel non loin du défilé de la fierté d’aujourd’hui.

L’hélicoptère CTV News/CP24 a effectué un atterrissage de précaution au parc David A. Balfour, près de la rue Yonge et de l’avenue Rosehill.

L’hélicoptère a atterri en toute sécurité et tout le monde à bord va bien.

Il restera sur place jusqu’à ce qu’il soit entièrement vérifié par les équipes de maintenance.