Défilé de Galveston, programmation de concerts et plus encore

Chaque année, au moins 3 millions de perles sont jetées dans les rues de Galveston pendant le Mardi Gras. Avec l’aimable autorisation de Visit Galveston

Au cours de cet événement de deux week-ends, des perles, des chars, des défilés et des spectacles, notamment des spectacles de Fleurs de gin, Duelo et le Eli Young Band, occuperont le devant de la scène.

Voici un aperçu du programme complet, y compris les itinéraires du défilé et la programmation des animations :

Vendredi 2 février

Le défilé Funky Uptown Umbrella Brigade à Galveston n’est que l’un des plus de 20 défilés du Mardi Gras à apprécier. Avec l’aimable autorisation de Visit Galveston

Fête Gras ! Cortège, 17h

Les lauréats Bill et Libbie Ansell et les invités spéciaux arriveront à la Tremont House, dirigés par une fanfare, donnant le coup d’envoi de la célébration du vendredi soir.

Remise du prix George P. Mitchell Mardi Gras, 17 h 30

Chaque année, les récipiendaires sont honorés lors d’une cérémonie devant la Tremont House et les noms sont ajoutés à une plaque accrochée dans le hall.

Défilé des lauréats du prix George P. Mitchell Mardi Gras, 19 h

Le défilé George P. Mitchell commence, marquant le début du Mardi Gras ! Fêtes de Galveston. Le défilé commence à la Tremont House et traverse le quartier historique de Strand à Galveston.

Itinéraire: Le défilé commence devant la Tremont House, située au 2300 Ship’s Mechanic Row. Il se déplacera vers l’est sur Ship’s Mechanic Row jusqu’à la 20e rue et se dirigera vers l’ouest sur Strand Street jusqu’à la 25e rue.

La Funky Uptown Umbrella Brigade, 20h30

L’emblématique Funky Uptown Umbrella Brigade annuelle présente des fêtards qui se frayent un chemin à travers le quartier des divertissements. Parrainé par le Galveston County Daily News, le public est invité à participer à cette procession alors que les danseurs de parapluie interprètent « The Hokey Pokey » dans les rues de Galveston.

Mardi Gras! Galveston Parade avec le Grand Maréchal Trey de Fe, 22h

Le dernier défilé de la première soirée serpente à travers le quartier des divertissements avec des chars, des groupes et des perles.

Samedi 3 février

Mardi Gras de Galveston ! Balade du bouffon. Photo de courtoisie

The Jolly Jester Jaunt – Mardi Gras officiel ! Galveston 5K, 11h

Les coureurs portant des t-shirts, des chaussettes et des chapeaux de bouffon sur le thème du Mardi Gras « parcourront » le quartier des divertissements samedi matin pour une course amusante de 5 km qui se terminera par des libations gratuites et une fête sur le balcon.

Itinéraire: Le parcours commence à la 24e rue et à Ship’s Mechanic Row, se dirige vers l’est jusqu’à la 20e rue, tourne vers le nord sur la 20e rue et vers l’ouest à Strand Street. Le 5K se dirige ensuite vers l’ouest sur Strand jusqu’à la 25e rue, tourne vers le sud sur la 25e rue, puis vers l’est sur Mechanic sous l’arche. Le parcours 5K comprend 4 boucles.

Parade de la Krewe mystique du Verseau, midi

La parade de la Mystic Krewe of Aquarius commence sur la digue et traverse le quartier des divertissements. Le Krewe a été organisé en mars 1985 et est la deuxième plus ancienne organisation sociale du Mardi Gras depuis sa renaissance en 1985. Le défilé de 65 unités comprend 12 chars à deux étages Aquarius, 15 fanfares, des équipes de danse et de nombreux autres chars et unités de marche. .

Itinéraire: À partir de la 57e et de Seawall, la Mystic Krewe of Aquarius Parade se dirigera vers l’est en direction de la 25e rue. Le défilé descendra la 25e rue et entrera dans le quartier des divertissements au 25e et Mechanic et descendra la rue Strand.

13e défilé annuel de voiturettes de golf le plus fou, 13 h

Des voiturettes de golf loufoques se rendent au Strand et parcourent le parcours du défilé en enfilant le Mardi Gras ! décorations à thème. Le défilé est une plateforme permettant aux habitants et aux visiteurs de faire preuve de créativité, d’interagir les uns avec les autres et de s’amuser. Les participants peuvent même choisir de concourir pour des billets pour une fête sur le balcon lors d’un concours de décoration de charrettes.

Itinéraire: Le défilé commence sur Strand Street à la 20e rue, se dirige vers l’ouest sur Strand Street jusqu’à la 25e rue, se dirige vers le sud sur la 25e rue jusqu’à Ship’s Mechanic Row, puis se poursuit vers l’est le long de Ship’s Mechanic Row jusqu’à la 20e rue, vers le nord le long de la 20e rue jusqu’à Strand Street.

Mix Radio, Art Car et Jeep Parade, 15h

Ce défilé présente des voitures d’art roulantes du groupe ArtX, combinées à 40 jeeps décorées et trompées de partout, combinées à 40 jeeps décorées et trompées de différentes régions.

Itinéraire: Le défilé commence sur Strand Street à la 20e rue, se dirige vers l’ouest sur Strand Street jusqu’à la 25e rue, se dirige vers le sud sur la 25e rue jusqu’à Ship’s Mechanic Row, puis se poursuit vers l’est le long de Ship’s Mechanic Row jusqu’à la 20e rue, vers le nord le long de la 20e rue jusqu’à Strand Street.

Défilé de la Krewe of Gambrinus, 18h

La Krewe of Gambrinus, l’une des super parades de Galveston, présente 14 grands chars, de nombreux groupes et lance plus de 600 000 perles. Il soutient le tourisme et les enfants défavorisés de Galveston, Harris et des comtés environnants.

Itinéraire: À partir de la 57e et de Seawall, la Krewe of Gambrinus Parade se dirigera vers l’est en direction de la 25e rue. Le défilé descendra la 25e rue et entrera dans le quartier des divertissements au 25e et Mechanic et descendra la rue Strand.

Fête Gras ! Dimanche 4 février

Des danseurs colombiens se produisent lors du défilé de la Fiesta Gras de Carnival, le dimanche 19 février 2017, à Galveston. ( Yi-Chin Lee / Chronique de Houston ) Yi-Chin Lee/Chronique de Houston

Défilé Univision Houston, 13h

Ce défilé de célébration du patrimoine hispanique comprend des chars, des groupes de marche, des fanfares, des équipes de danse et diverses organisations du patrimoine hispanique. Profitez de perles, d’anneaux, de danses et d’une belle exposition de costumes et d’apparat.

Itinéraire: Le défilé commence sur Strand Street à la 20e rue, se dirige vers l’ouest sur Strand Street jusqu’à la 25e rue, se dirige vers le sud sur la 25e rue jusqu’à Ship’s Mechanic Row, puis se poursuit vers l’est le long de Ship’s Mechanic Row jusqu’à la 20e rue, vers le nord le long de la 20e rue jusqu’à Strand Street.

Défilé Los Locos Vaqueros & Jeeps avec le Grand Maréchal Karina Gonzalez, 16h

Ce défilé vibrant comprend Mardi Gras ! Des jeeps sur le thème de Galveston, des fanfares, des groupes de mariachis et des chars décorés jetant des perles, des bonbons et d’autres cadeaux festifs.

Itinéraire: Le défilé commence sur Strand Street à la 20e rue, se dirige vers l’ouest sur Strand Street jusqu’à la 25e rue, se dirige vers le sud sur la 25e rue jusqu’à Ship’s Mechanic Row, puis se poursuit vers l’est le long de Ship’s Mechanic Row jusqu’à la 20e rue, vers le nord le long de la 20e rue jusqu’à Strand Street.

Vendredi 9 février

Mardi Gras Galveston 2024 célèbre son 113e anniversaire du 2 au 13 février Avec l’aimable autorisation de Visit Galveston

Les premiers intervenants, les anciens combattants et le personnel militaire, ainsi qu’un invité recevront une entrée gratuite au Mardi Gras ! Galveston le vendredi 9 février, lorsqu’ils présenteront leur insigne ou leur pièce d’identité militaire à la porte.

Défilé de camions de pompiers commémoratifs Danny Weber avec le grand maréchal Erica Rico, 18 h 30

La bien-aimée parade commémorative Danny Weber présente plus de 25 camions de pompiers de diverses régions, captivant le Mardi Gras ! Les participants de Galveston avec des sirènes et des klaxons animés dans le quartier des divertissements.

Itinéraire: Le défilé commence sur Strand Street à la 20e rue, se dirige vers l’ouest sur Strand Street jusqu’à la 25e rue, se dirige vers le sud sur la 25e rue jusqu’à Ship’s Mechanic Row, puis se poursuit vers l’est le long de Ship’s Mechanic Row jusqu’à la 20e rue, vers le nord le long de la 20e rue jusqu’à Strand Street.

Défilé Krewe Babalu « All Krewe », 19h30

Ce défilé comprendra des chars de confréries, ainsi que des organisations commerciales, civiques et fraternelles de toute la région.

Itinéraire: Le défilé débutera à la 25e rue et à Santa Fe Place et se dirigera vers le sud sur la 25e rue. Le défilé tournera au 25 et à Mechanic, et fera deux fois le tour de Strand/Mechanic.

Défilé de la Krewe du 93Q, 21h

Les fêtards apprécieront ce défilé nocturne festif, qui fait le tour du quartier des divertissements pour clôturer le deuxième vendredi des célébrations du Mardi Gras ! Galveston, 2024.

Itinéraire: Le défilé commence sur Strand Street à la 20e rue, se dirige vers l’ouest sur Strand Street jusqu’à la 25e rue, se dirige vers le sud sur la 25e rue jusqu’à Ship’s Mechanic Row, puis se poursuit vers l’est le long de Ship’s Mechanic Row jusqu’à la 20e rue, vers le nord le long de la 20e rue jusqu’à Strand Street.

Samedi 10 février

Le Mardi Gras de Galveston est la troisième plus grande célébration de pré-carême du pays, derrière la Nouvelle-Orléans et Mobile, en Alabama. Avec l’aimable autorisation de Visit Galveston

Défilé de la Krewe d’Esprit Rosaire, 11h

Krewe d’Esprit Rosaire, la seule Krewe catholique noire de l’île, a commencé son concours annuel de Mardi Gras avec le révérend père Louis Saparito. La tradition persiste dans la paroisse de la Sainte Famille, présentant un défilé animé avec des fanfares à grands pas, des équipes d’exercices militaires, des groupes ROTC, des membres de la royauté Krewe, des membres du comité, des organisations ecclésiales et des membres de l’église locale.

Itinéraire: Commence sur la 27e rue à l’avenue O, se dirige vers le sud jusqu’à Seawall Blvd., tourne vers l’ouest jusqu’à la 31e rue, tourne vers le nord jusqu’à l’avenue N, tourne vers l’est et retourne jusqu’à la 27e rue.

Le défilé, dirigé par Big Daddy et Big Momma, présente des groupes de musique, des unités militaires et des participants animés de divers clubs. Le roi et la reine Zanie, accompagnés de leurs Zoots et Zaftigs royaux, ouvrent la voie. De nombreux « Zannies » lancent des perles à la foule, poursuivant la tradition depuis leur balcon privé sur Strand Street.

Itinéraire: Le défilé débutera à la 25e rue et à Santa Fe Place et se dirigera vers le sud sur la 25e rue. Le défilé tournera au 25 et à Mechanic, et fera deux fois le tour de Strand/Mechanic.

Défilé KRBE Krewe, 14h30

Les spectateurs peuvent attraper des perles tandis que les chars défilent dans le quartier des divertissements lors du défilé parrainé par KRBE, mettant en vedette des danseurs, des merveilles et bien plus encore.

Itinéraire: Le défilé commence sur Strand Street à la 20e rue, se dirige vers l’ouest sur Strand Street jusqu’à la 25e rue, se dirige vers le sud sur la 25e rue jusqu’à Ship’s Mechanic Row, puis se poursuit vers l’est le long de Ship’s Mechanic Row jusqu’à la 20e rue, vers le nord le long de la 20e rue jusqu’à Strand Street.

Défilé Ben E Keith, 16h

Les fêtards apprécieront ce défilé festif, qui fera le tour du Entertainment District lors du deuxième samedi des célébrations du Mardi Gras ! Galveston, 2024.

Itinéraire: Le défilé commence sur Strand Street à la 20e rue, se dirige vers l’ouest sur Strand Street jusqu’à la 25e rue, se dirige vers le sud sur la 25e rue jusqu’à Ship’s Mechanic Row, puis se poursuit vers l’est le long de Ship’s Mechanic Row jusqu’à la 20e rue, vers le nord le long de la 20e rue jusqu’à Strand Street.

Défilé des bus Jumpin’ Jays Bumpin’ avec le grand maréchal Edgar Medina, 17 h