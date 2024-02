« Défie toute logique » : l’étoffe du « chèque en blanc » de Joe Biden pour Israël | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

Élu président en 2020, Biden a continué à jouer le rôle qu’il a affiné sous l’administration Obama : un allié inébranlable d’Israël.

Certains critiques ont qualifié l’approche de Biden de « diplomatie du câlin », en référence à l’étreinte chaleureuse qu’il a accordée à Netanyahu peu après le déclenchement de la guerre à Gaza en octobre.

Mais le tollé suscité par cette approche s’est accru à mesure que le nombre de morts à Gaza augmentait sous les bombardements israéliens incessants.

Les critiques ont appelé Biden à pousser Israël à un cessez-le-feu – ou à baser l’aide américaine sur la protection des droits de l’homme. Jusqu’à présent, il n’a fait ni l’un ni l’autre.

« La politique de cette administration [has been] absolument abominable, dépourvu de toute justification, dépourvu de compassion humaine », a déclaré Huwaida Arraf, militante palestino-américaine et avocate des droits civiques.





« C’est une chose de dire que vous sympathisez avec Israël, mais il faut le porter au niveau de ce que [Biden is] faire maintenant, qui permet un génocide et ne se soucie pas du tout de la vie des Palestiniens, dépasse non seulement ce que nous attendons d’un leader mondial, d’un leader national, mais aussi d’un être humain décent », a-t-elle déclaré à Al Jazeera.

Cette politique, a-t-elle ajouté, « défie la logique ».

Shibley Telhami, professeur à l’Université du Maryland et directeur du sondage Critical Issues, a déclaré qu’il est clair que Biden « a pris sa décision et que tout le monde dans l’administration l’accepte ».

Telhami, qui était auparavant conseiller auprès des responsables américains, a déclaré à Al Jazeera que, dans ses interactions avec Biden au fil des années, il était clair que l’actuel président avait toujours « très confiance » dans ses propres connaissances et opinions.

“Bien qu’il écoute, il n’est pas sûr qu’il entende”, a déclaré Telhami. “Il y a un peu de concessions mutuelles, mais à la fin, on se contente de : ‘Il sait ce qu’il y a de mieux.'”

Cette approche, a expliqué Telhami, « met un mur autour de lui, pour ne pas entendre les voix dissidentes, ni les écarter, parce qu’il a déjà pris sa décision. Et il le fait au nom du leadership.

Un ancien responsable américain a également déclaré à Al Jazeera que « l’absence de débat » est une pièce essentielle du puzzle.

L’ancien responsable, qui a demandé à rester anonyme pour s’exprimer librement, a expliqué qu’avant le début de la guerre, le 7 octobre, il y avait un espace pour exprimer ses inquiétudes – mais elles n’ont jamais été très loin.

L’opinion générale était que critiquer Israël au sein de l’administration était un « suicide de carrière » et, par conséquent, de nombreux membres du personnel se sont livrés à une « autocensure ».

L’ancien responsable a également établi un contraste entre la façon dont Biden et Obama ont constitué leurs cabinets : Obama a fait venir des personnes ayant des opinions opposées, tandis que Biden a recruté des collègues avec lesquels il travaillait depuis de nombreuses années.

« Les gens autour de Biden ne lui donnent pas une grande variété de perspectives », a déclaré l’ancien responsable. “Quand il n’y a pas de débat, quand d’autres voix ne sont pas entendues, il n’y a pas de bonne politique.”