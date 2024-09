Déficits – importants et croissants – The Ukiah Daily Journal

Lorsque les « sorties » sont supérieures aux « entrées », un déficit apparaît. Dans le débat politique, cela fait généralement référence au déficit budgétaire américain, qui est passé de 5,7 milliards de dollars en 2000 à 35,3 milliards de dollars aujourd’hui. Bush fils a dépensé 4,3 milliards de dollars pour la « guerre contre le terrorisme » en Afghanistan et en Irak. Obama a dépensé 9,6 milliards de dollars pour renflouer l’économie après que les banques ont fait s’effondrer le marché immobilier. Trump a dépensé 8,1 milliards de dollars pour réduire les impôts des riches. Biden a dépensé 7,6 milliards de dollars pour empêcher l’économie de sombrer dans la dépression pendant la pandémie de COVID. Les républicains ont dépensé pour les guerres et les milliardaires, et les démocrates pour maintenir l’économie en vie, les deux partis affichant leurs préoccupations fondamentales.

Le déficit est important et croissant, avec des conséquences économiques réelles, mais il ne s’agit en réalité que d’une fiction. L’argent est un concept, dont la valeur n’est acquise qu’en vertu d’un accord social collectif. En tant que concept, l’argent peut être créé par magie. Lorsque l’argent est déposé dans une banque, celle-ci peut alors en prêter dix fois plus, en se fondant uniquement sur la « confiance ». De nos jours, la plupart des monnaies n’ont pas d’existence physique, elles ne vivent que sous forme de données électroniques. Les 8 % de monnaie « forte » n’ont que peu de valeur physique en soi.

Bien que le déficit budgétaire attire le plus l’attention, en particulier pendant les années de campagne, d’autres déficits ont un impact plus important dans la vie réelle et, contrairement à l’argent, les solutions ne peuvent pas être créées à partir de rien.

Les États-Unis perdent leur couche arable cinq fois plus vite qu’ils n’en créent, ce qui représente un déficit net de 58 milliards de tonnes au cours des 160 dernières années. Une couche arable saine contient 200 milliards d’organismes par pied cube, essentiels à la nutrition des plantes et à la rétention d’eau. À mesure que ce système vivant se dégrade et que le sol s’érode, la culture des aliments devient plus difficile et plus coûteuse, et ce qui est cultivé a une valeur nutritionnelle en baisse. Pourtant, l’agriculture commerciale se concentre sur le fait de gagner de l’argent pour rembourser ses dettes, ce qui a la priorité sur la restauration de la couche arable.

Les nappes phréatiques sont un autre déficit, car elles fournissent de l’eau potable à la moitié de la population américaine et 50 milliards de gallons par jour pour l’agriculture. Les taux de recharge des nappes phréatiques varient, parfois jusqu’à des milliers d’années. À mesure que la population et la production agricole augmentent, l’utilisation de pompes plus grosses sur des puits plus profonds entraîne des déficits en eau souterraine plus importants et des affaissements de terrain pouvant atteindre 5 pouces par an dans certaines régions. Le changement climatique a affecté les régimes de précipitations, provoquant des inondations et des sécheresses, rendant l’extraction des eaux souterraines plus critique et plus précaire.

Tous les systèmes physiques commencent à se détériorer dès leur construction, ce qui nécessite un entretien périodique pour identifier les problèmes et effectuer les réparations nécessaires. Il s’agit d’une dépense permanente, souvent reportée en raison de contraintes budgétaires ou d’un désir de paraître plus « rentable », ce qui crée un déficit physique qui s’accroît avec le temps. Les conséquences à long terme peuvent être désastreuses et coûteuses.

Les États-Unis comptent plus de 90 000 barrages, dont l’âge moyen est de 60 ans. L’ingénierie et la conception sismique ont énormément progressé au cours de cette période, de sorte que ce qui semblait être une « bonne conception » à l’époque est aujourd’hui plus discutable. Ajoutez à cela les conséquences de la « maintenance différée » et plus de 2 000 barrages sont en mauvais état, mettant en danger des vies humaines en cas de défaillance, et nécessitant plus de 80 milliards de dollars de réparation. À mesure que les précipitations deviennent plus extrêmes, la pression sur ces barrages augmente.

Les États-Unis comptent plus de 600 000 ponts, dont 40 % ont plus de 50 ans. En raison de leur âge et de leur négligence, 46 000 d’entre eux sont structurellement déficients et en « mauvais » état, alors qu’ils transportent près de 180 millions de véhicules par jour. Les mesures d’atténuation coûteront plus de 100 milliards de dollars, et le rythme actuel de réparation est de moitié inférieur à ce qui est nécessaire, ce qui entraîne un risque croissant au fil du temps.

Il ne s’agit là que d’une liste partielle des déficits réels qui affectent notre bien-être social. Ces problèmes découlent de l’accent croissant mis sur la maximisation du « profit » au détriment de toute autre préoccupation. Par exemple, les rachats d’actions sont en hausse, ce qui profite aux actionnaires, mais réduit la capacité de l’industrie à entretenir ses infrastructures ou à moderniser ses opérations. Alors que la richesse s’accumule de manière disproportionnée entre les mains des plus riches, qui utilisent ensuite leur influence politique pour réduire leurs impôts, les villes et les États subissent des pressions budgétaires accrues pour reporter la planification et l’entretien essentiels.

Le point commun est l’absence de planification globale des systèmes et la croyance en un gain exclusif. Gagner de l’argent en ignorant les conséquences et en faisant payer les frais de nettoyage par « quelqu’un d’autre » est considéré comme une « bonne affaire ». Notre culture honore ceux qui accumulent plus que les autres, mais se plaint lorsque les choses s’effondrent, ce qui se produit parce que le monde est totalement connecté. Il s’agit d’un dysfonctionnement sociétal profond, qui remonte à des milliers d’années. Le changement peut sembler lent, mais il est inévitable, car l’alternative est l’effondrement.

Crispin B. Hollinshead vit à Ukiah. Cet article et les précédents sont disponibles sur cbhollinshead.blogspot.com.