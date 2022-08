Berlin devrait produire des armes spécifiquement pour l’Ukraine, déclare Annalena Baerbock

Les stocks d’armes allemands s’épuisant, l’industrie de la défense du pays devrait produire des armes spécifiquement pour l’Ukraine, a déclaré la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock.

Lors d’une interview avec la chaîne de télévision ZDF mercredi, on a demandé au ministre allemand si Kiev pouvait gagner dans le conflit avec la Russie.

“Nous ne le savons pas” elle a répondu, mais a promis que Berlin serait “faire tout son possible” pour aider l’Ukraine.

Cependant, Baerbock a reconnu que l’approvisionnement en armes de Kiev était devenu de plus en plus difficile pour l’Allemagne car sa propre armée souffrait d’une pénurie d’équipement.

“Malheureusement, la situation ici est telle que nous avons un déficit absolu dans nos propres stocks”, a déclaré le politicien du Parti vert.

L’industrie de défense allemande devrait donc “Produire du matériel spécifiquement pour l’Ukraine,” au lieu que le pays doive partager les armes de son propre arsenal.

Baerbock a dit qu’elle comprenait le désir du gouvernement de Vladimir Zelensky de recevoir plus d’armes, mais a insisté sur le fait que Berlin devait aussi penser à l’avenir. Ils doivent être préparés à ce que le conflit en Ukraine se poursuive en 2023, a-t-elle averti.

Le système de missile anti-aérien allemand Iris-T sera fourni à Kiev dans les semaines à venir, avec d’autres livraisons d’armes attendues d’ici la fin de l’année, “pour que les Ukrainiens puissent se défendre”, elle a déclaré.

Depuis le lancement de l’opération militaire russe en Ukraine il y a six mois, le chancelier allemand Olaf Scholz a été critiqué pour son apparente réticence à envoyer les armes promises à l’Ukraine.

Jusqu’à présent, Berlin a fourni des pièces d’artillerie, des roquettes à l’épaule et des canons automoteurs antiaériens, mais pas les systèmes de défense aérienne plus sophistiqués et le matériel radar d’artillerie souhaité par Kiev.

La semaine dernière, Scholz a répété que Berlin avait envoyé “beaucoup d’armes” à Kiev et continuerait de le faire. Cependant, le chancelier a également insisté sur le fait que son objectif principal était “s’assurer qu’il n’y a pas d’escalade” en Ukraine.

Lundi, le ministère allemand de la Défense a déclaré avoir atteint le “limite acceptable” de ce qu’il pourrait livrer à Kiev sans épuiser ses propres stocks.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.