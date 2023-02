Déficit 2022 inférieur aux attentes ; inflation, soutien de la TPS

Il mettra en place un taux d’imposition effectif minimum global de 15 % pour les grandes entreprises multinationales, ainsi qu’une augmentation des impôts pour les propriétés résidentielles et non résidentielles de plus grande valeur.

“Singapour a également dû faire face à ces pressions inflationnistes – [the Monetary Authority of Singapore] a resserré notre politique monétaire à cinq reprises depuis octobre 2021”, a-t-il ajouté.

L’inflation sous-jacente de Singapour a atteint 5,1 % en octobre et est restée inchangée jusqu’en décembre. Le ministre des Finances, Lawrence Wong, a déclaré que les Singapouriens devaient “se préparer à une période d’inflation relativement plus élevée à la fois dans le monde et à Singapour”.

Wong a déclaré que les ménages peuvent s’attendre à des paiements en espèces plus élevés, plus d’argent des bons pour l’essentiel quotidien et des remises plus élevées sur les services publics pour l’exercice commençant en avril.

Par exemple, les ménages peuvent s’attendre à recevoir jusqu’à 700 dollars singapouriens en bons de TPS cette année, contre 500 dollars singapouriens actuellement.

La TPS sera augmentée d’un autre point de pourcentage à 9% l’année prochaine, une décision qui devrait encore augmenter l’inflation.

Les ménages peuvent également s’attendre à jusqu’à 850 dollars singapouriens en bons de TPS en 2024 pour les aider à faire face à la hausse de la TPS.