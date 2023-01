Défiant Netanyahu, Ben Gvir monte sur le site de la poudrière de Jérusalem

Commentez cette histoire Commentaire

JÉRUSALEM – Le ministre israélien de la Sécurité nationale d’extrême droite, Itamar Ben Gvir, a visité mardi un lieu saint explosif de Jérusalem, rejetant les objections signalées par le Premier ministre et les hauts responsables de la sécurité. Les médias israéliens ont déclaré que Benjamin Netanyahu et d’autres ont averti qu’une visite provocatrice de ce que les Israéliens juifs appellent le Mont du Temple au cœur de la Vieille Ville pourrait exacerber un conflit déjà en escalade avec les Palestiniens et envenimer les relations avec le monde arabe au sens large.

Mardi matin, Ben Gvir a déclaré qu’il ne « céderait » pas aux menaces du Hamas, le groupe militant islamiste qui dirige Gaza, concernant sa visite prévue sur le site contesté.

“Le mont du Temple est ouvert à tous et si le Hamas pense que s’il me menace, cela me dissuadera, faites-leur comprendre que les temps ont changé”, a-t-il tweeté, accompagné d’une photo de lui flanqué d’agents de sécurité.

La visite du chef de l’opposition Ariel Sharon sur le site en 2000 avec une armée de gardes de sécurité a déclenché les années de combats de la deuxième Intifada et, plus récemment, les voyages de législateurs israéliens de droite ont déclenché des affrontements. Les Palestiniens considèrent ces mesures comme faisant partie d’un effort visant à étendre le contrôle israélien sur le site – vénéré par les musulmans, qui l’appellent le sanctuaire noble, et les juifs, qui l’appellent le mont du Temple.

En mai 2021, le soutien de Ben Gvir aux colons d’un quartier de Jérusalem-Est près de l’entrée du mont du Temple a été l’un des catalyseurs d’un conflit de 11 jours entre Israël et Gaza.

La visite de Ben Gvir intervient moins d’une semaine après l’investiture du nouveau gouvernement israélien, qui est dirigé par Netanyahu mais ancré par un bloc de partis d’extrême droite autrefois marginaux dont les membres ont juré d’annexer la Cisjordanie et d’éteindre toutes les possibilités restantes pour un deux solution étatique dans laquelle un État palestinien existerait aux côtés d’Israël.

Ben Gvir, à la tête d’un poste nouvellement créé et élargi en tant que ministre de la sécurité nationale responsable de la police, a longtemps plaidé pour un changement du statu quo au mont du Temple, qui depuis la guerre de 1967 est géré par l’autorité religieuse jordanienne connue sous le nom de le Waqf. Il interdit toute prière non musulmane au sommet du site et la police israélienne exige que les visiteurs non musulmans stockent des objets religieux, comme des livres de prières, à l’entrée.

Pendant des décennies, alors que la perspective d’une solution à deux États s’estompait et que le statut du site en tant que symbole de la souveraineté nationale augmentait, les dirigeants israéliens et régionaux ont averti que le moindre changement pourrait enflammer la région.

La visite de Ben Gvir pourrait “conduire à plus de tension et de violence et à une situation explosive”, a déclaré Nabil Abu Rudeineh, le porte-parole de l’Autorité palestinienne dans un communiqué. Il a appelé l’administration américaine “à assumer ses responsabilités et à forcer Israël à arrêter son escalade et à prendre d’assaut la mosquée al-Aqsa avant qu’il ne soit trop tard”, indique le communiqué.

La Jordanie a condamné « dans les termes les plus sévères la prise d’assaut de la mosquée al-Aqsa et la violation de son caractère sacré ».

Le ministère égyptien des Affaires étrangères, pour sa part, a mis en garde « contre les répercussions négatives de telles mesures sur la sécurité et la stabilité dans les territoires occupés et la région, et sur l’avenir du processus de paix ».

Même Netanyahu a condamné les visites sur le site comme étant provocantes, y compris dans un discours de 2020 dans lequel il a justifié le refus d’une proposition de Ben Gvir d’y autoriser la prière juive en échange du retrait de son parti des élections.

« La prière juive au Mont du Temple, même si cela semble être une chose raisonnable, je sais que cela aurait enflammé le Moyen-Orient », a-t-il déclaré. « Il y a une limite. Il y a des choses que je ne suis pas prêt à faire pour gagner une élection.

Mais cette fois-ci, le retour au pouvoir de Netanyahu après 18 mois d’absence a été rendu possible par Ben Gvir et ses partenaires d’extrême droite. Ces dernières années, ils sont passés des marges politiques au courant dominant, avec un mouvement connexe d’activistes du mont du Temple, qui comprend de nombreux jeunes vivant en Cisjordanie occupée.

Il y a dix ans, seule une poignée de Juifs montaient sur le Mont du Temple et priaient subrepticement dans leurs mains ou leurs téléphones portables. Mais ces dernières années, ils sont passés à des centaines, et parfois à des milliers pendant les périodes de vacances, et prient parfois en violation flagrante des règles.

Miri Eisen, un ancien officier supérieur du renseignement de l’armée israélienne, a déclaré qu’avec sa représentation sans précédent au sein du gouvernement israélien, ce mouvement semble disposé à plonger la région dans la violence comme prix de l’accomplissement de sa mission d'”application de l’idée que leur les droits, en tant que juifs, sont plus forts que toute autre considération, y compris les questions de sécurité ».

“L’extrémisme entraîne des affrontements qui deviennent immédiatement violents”, a-t-elle ajouté. “Et toutes les confrontations commencent au Mont du Temple.”