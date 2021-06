Defiant Matt Hancock se bat pour son travail avec un grand discours de victoire sur les vaccins après les attaques fulgurantes de Dominic Cummings

MATT Hancock a lancé aujourd’hui un argument désespéré pour éviter le limogeage avec un discours de victoire éclatant claironnant le déploiement du vaccin en Grande-Bretagne.

Le secrétaire à la Santé s’est mis au cœur de la mission du jab alors qu’il se battait pour sauver son emploi à la suite des attaques fulgurantes de Dominic Cummings la semaine dernière.

L’ancien conseiller de Boris Johnson a qualifié M. Hancock de menteur en série et a déclaré qu’il aurait dû être licencié pour « au moins 15 à 20 choses » pendant la crise.

Cet après-midi, le ministre assiégé a utilisé un discours à l’Université d’Oxford pour lancer sa riposte avant sa propre grillade par les députés mercredi prochain.

Il a déclaré: « L’effort de vaccination au Royaume-Uni a sans aucun doute été le meilleur programme auquel j’ai jamais participé – ce fut un honneur. »

La Grande-Bretagne a pris de l’avance dans sa campagne de vaccination et a marqué aujourd’hui un jalon de 75 pour cent de tous les adultes injectés.

Affirmant que « beaucoup de gens m’arrêtent et me demandent comment nous avons fait cela », M. Hancock a déclaré que le déploiement rapide n’était « pas un accident » et découlait de leurs bonnes décisions.

Il a ajouté que de nombreux opposants pensaient qu’un vaccin prendrait plus d’un an à se développer, mais a insisté: « Mais je savais que si tout se passait bien, nous devions également être prêts pour le déploiement – ​​et le déploiement rapide. »

Son discours a rendu hommage au « projet extraordinaire, à cette équipe extraordinaire – les héros du vaccin comme je les appelle – et à la réponse extraordinaire du public ».

Chris Whitty, Patrick Vallance et Jonathan Van Tam faisaient partie des scientifiques distingués.

Dominic Cummings lors de la comparution du comité restreint de la semaine dernière