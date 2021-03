Défiant les tirs meurtriers, les manifestants birmans sont de retour dans les rues

YANGON, Myanmar (AP) – La police de la plus grande ville du Myanmar a lancé lundi des gaz lacrymogènes sur des foules rebelles qui sont retournées dans les rues pour protester contre la prise du pouvoir par l’armée il y a un mois, malgré les informations selon lesquelles les forces de sécurité auraient tué au moins 18 personnes dans le pays. un jour plus tôt.

Les manifestants à Yangon ont été pourchassés alors qu’ils tentaient de se rassembler à leur lieu de rencontre habituel à l’intersection du centre Hledan. Les manifestants se sont dispersés et ont cherché à se rincer le visage avec de l’eau en vain pour atténuer les effets irritants du gaz.

Dans la capitale, Naypyitaw, la dirigeante déchue du pays, Aung San Suu Kyi, a comparu lundi au tribunal par vidéoconférence, a rapporté l’agence de presse en ligne indépendante Myanmar Now. Elle a déclaré qu’elle avait été inculpée en vertu de l’article 505 (b) du Code pénal pour avoir prétendument incité à l’agitation. De plus amples détails sur la comparution devant le tribunal n’étaient pas immédiatement disponibles.

Suu Kyi avait déjà été inculpé de deux autres infractions – la possession de talkies-walkies importés sans être enregistrés et la violation d’une ordonnance rendue en vertu de la loi sur la gestion des catastrophes naturelles limitant les rassemblements publics afin de lutter contre la propagation du coronavirus.

Suu Kyi, âgée de 75 ans, a été initialement détenue par l’armée à sa résidence de Naypyitaw, mais les autres membres de son parti de la Ligue nationale pour la démocratie ne savent pas où elle se trouve actuellement. Si elle est reconnue coupable, les accusations portées contre elle pourraient constituer un moyen légal de l’empêcher de se présenter aux élections que la junte a promis dans un an.

Au moins cinq personnes auraient été tuées dimanche à Yangon lorsque la police a tiré sur les manifestants, qui demandent que le gouvernement élu de Suu Kyi soit rétabli au pouvoir après avoir été évincé lors d’un coup d’État du 1er février. Le mouvement de désobéissance civile des manifestants a jusqu’à présent adhéré aux principes de la non-violence malgré la provocation des forces de sécurité et des contre-manifestants pro-militaires.

Les gens ont érigé des sanctuaires de fortune sur les trottoirs aux endroits où plusieurs des victimes avaient été abattues et ont également rendu hommage en se tenant à l’extérieur des hôpitaux d’où les corps des victimes étaient remis à leurs familles.

À Dawei, une petite ville du sud-est du Myanmar où environ cinq personnes ont été tuées dimanche, le nombre de manifestants dans les rues lundi était inférieur à la normale. Les manifestants se sont divisés en petits groupes, défilant dans la ville sous les applaudissements des spectateurs qui ont également fait les saluts à trois doigts adoptés par le mouvement de résistance pour montrer leur soutien.

Le coup d’État a renversé des années de lent progrès vers la démocratie au Myanmar après cinq décennies de régime militaire. Le parti de Suu Kyi aurait été installé pour un second mandat de cinq ans, mais l’armée a empêché le Parlement de se réunir et l’a détenue, ainsi que le président Win Myint, ainsi que d’autres membres éminents du gouvernement de Suu Kyi.

L’ONU a déclaré qu’elle disposait «d’informations crédibles» selon lesquelles au moins 18 personnes avaient été tuées et 30 blessées autour du Myanmar dimanche. Les dénombrements effectués par d’autres sources, telles que la Voix démocratique de la Birmanie, une télévision indépendante et un média d’information en ligne, font le bilan des années 20.

N’importe lequel de ces rapports en ferait le bilan le plus élevé en une seule journée depuis la prise de contrôle militaire.

«Des morts seraient survenues à la suite de balles réelles tirées sur des foules à Yangon, Dawei, Mandalay, Myeik, Bago et Pokokku», a déclaré le Bureau des droits de l’homme des Nations Unies dans un communiqué, faisant référence à plusieurs villes, ajoutant que les forces avaient également utilisé des gaz lacrymogènes. , grenades flash-bang et grenades assourdissantes.

Confirmer la mort de manifestants a été difficile au milieu du chaos et du manque général de nouvelles de sources officielles, en particulier dans les zones en dehors de Yangon, Mandalay et Naypyitaw, la capitale. Mais dans de nombreux cas, des photos et des vidéos diffusées montraient les circonstances des meurtres et des photos horribles de corps.

Dans une longue déclaration publiée lundi dans le journal d’État Global New Light of Myanmar, le ministère des Affaires étrangères du Myanmar a réaffirmé la justification de l’armée pour sa prise de contrôle et déclaré que la junte « fait preuve de la plus grande retenue pour éviter le recours à la force dans la gestion systématique des violentes manifestations. , conformément aux lois nationales et internationales afin de minimiser les pertes. »

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné la répression, qualifiant le recours à la force meurtrière contre des manifestants pacifiques et les arrestations arbitraires d ‘«inacceptables», et s’est déclaré gravement préoccupé par l’augmentation du nombre de morts et de blessures graves, a déclaré le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric.

L’expert indépendant de l’ONU sur les droits de l’homme au Myanmar, Tom Andrews, a publié un communiqué disant que les informations faisant état de la mort de dimanche étaient «des nouvelles horribles mais pas surprenantes». Il a déclaré que la junte au pouvoir du Myanmar envoyait un message clair: «Ils vont continuer leurs agressions contre le peuple du Myanmar.»

« Ce que le monde regarde au Myanmar est scandaleux et inacceptable », a déclaré Andrews. « Les paroles de condamnation sont nécessaires et bienvenues mais insuffisantes. Le monde doit agir. Nous devons tous agir. »

Les publications sur les réseaux sociaux du Myanmar ont de plus en plus exhorté la communauté mondiale à invoquer la doctrine de la «responsabilité de protéger» pour intervenir directement pour contenir la junte.

À Washington, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a publié une déclaration dans laquelle les États-Unis sont «alarmés» par la violence et sont solidaires du peuple du Myanmar, «qui continue d’exprimer courageusement ses aspirations à la démocratie, à l’état de droit et au respect de l’homme. droits. »

Washington a imposé des sanctions au Myanmar en raison du coup d’État, et Sullivan a déclaré qu’il «imposerait des coûts supplémentaires aux responsables», promettant des détails «dans les prochains jours».

Les forces de sécurité ont commencé à utiliser des tactiques plus rudes samedi, prenant des mesures préventives pour briser les manifestations et procéder à des arrestations massives. Beaucoup de ces détenus ont été emmenés à la prison d’Insein dans la banlieue nord de Yangon, historiquement connue pour détenir des prisonniers politiques.

L’Association indépendante d’assistance aux prisonniers politiques a indiqué qu’elle savait qu’environ 1 000 personnes étaient détenues dimanche, dont 270 ont été identifiées. Cela porte à 1 132 le nombre total de personnes que le groupe a confirmé avoir été arrêtées, inculpées ou condamnées depuis la coup.

Un journaliste de l’Associated Press a été placé en garde à vue samedi matin alors qu’il assurait la couverture médiatique des manifestations. Le journaliste Thein Zaw est toujours en garde à vue.

L’AP a appelé à sa libération immédiate.

«Les journalistes indépendants doivent être autorisés à rapporter les informations librement et en toute sécurité sans crainte de représailles. L’AP dénonce dans les termes les plus forts la détention arbitraire de Thein Zaw », a déclaré Ian Phillips, vice-président de l’AP pour les informations internationales. Le Club des correspondants étrangers du Myanmar a également condamné l’arrestation.