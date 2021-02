Holly Willoughby s’est par inadvertance retrouvée au centre d’une panique sur Twitter le mois dernier après que les téléspectateurs indignés de Dancing On Ice se soient offusqués de sa robe « inappropriée ».

La magnifique robe de princesse Dany Atrache était ornée de cristaux et de plumes et comportait un décolleté plongeant glamour qui s’arrêtait juste au-dessus du bleu marine de l’étonnante étoile.

Mais 341 personnes se sont plaints à l’Ofcom de l’émission, dont beaucoup se sont levées les bras pour la jolie robe portée avant le tournant.

« C’est une émission de divertissement familial. Je ne comprends tout simplement pas. Je penserais beaucoup plus à elle si elle s’habillait comme une dame et les couvrait », a tweeté un spectateur agacé.







(Image: Matt Frost / ITV / REX / Shutterstock)



Un autre cruellement fustigé: « OK, je vais le dire. Je ne veux pas vraiment voir les seins avec peu d’imagination à la télé. Holly Willoughby je te regarde – ou plutôt tes seins. »

Mais ce n’est pas la première fois qu’une Holly rebelle fait sensation avec ses tenues éblouissantes à la télévision nationale.

La mère de trois enfants choisit fièrement des robes qui mettent en valeur ses courbes à la perfection.







(Image: PA)



Mais en 2013, la robe noire apparemment inoffensive qu’elle portait pour la finale de The Voice a fini par susciter 139 plaintes.

Il a même vu les patrons de la BBC forcés de s’excuser si les téléspectateurs trouvaient le numéro clignotant du clivage «inadapté», bien qu’ils aient à juste titre soutenu la star.

L’émission, vue par 8,7 millions de fans, a été diffusée de 19 h 15 à 21 h 30 samedi, ce qui signifie que la majeure partie de l’émission a été diffusée avant le tournant de 21 h.







(Image: WireImage)



Pendant ce temps, les radiodiffuseurs devraient éviter les contenus jugés inadaptés aux enfants.

Une porte-parole de la BBC a déclaré: «Nous sommes désolés si certains téléspectateurs ont trouvé la robe de Holly inadaptée.

«Holly aime la mode et nous avons senti que la robe qu’elle portait pour la finale live de The Voice UK était glamour et tout à fait appropriée pour l’occasion.







(Image: BBC)



«Nous ne pensons pas que cela aurait été à l’encontre des attentes du public pour un spectacle télévisé comme celui-ci.»

Et son co-animateur Dancing On Ice et This Morning Phillip Schofield a également sauté à sa défense en soulignant que les enfants voient plus de décolleté lorsqu’ils jouent sur une plage.

Il a tweeté: « 139 plaintes concernant la magnifique robe Voice de Holly. Espérons que ceux qui sont indignés au nom de leurs enfants ne les emmènent pas à la plage cet été.







(Image: BBC / WENN)



« Dieu nous en préserve qu’ils pourraient voir une femme en bikini avant 21h et être traumatisés par la vue de son décolleté! »

Et malgré les gémissements, Holly reste forte en ce qui concerne son choix de tenues pour le spectacle de patinage glamour d’ITV.

«Il n’y a pas beaucoup de spectacles où vous pouvez porter une magnifique robe de princesse pleine longueur», a-t-elle déclaré au Sun.

«Alors je vais courir avec, laissez-moi vous le dire. C’est adorable.







(Image: ITV)



«C’est comme m’habiller tous les dimanches, alors je vais profiter de cette occasion pour m’amuser un peu.»

Bien sûr, porter des robes à la peau nue sur une patinoire n’est pas la façon la plus confortable de passer la journée. Et Holly a déjà partagé sa méthode ingénieuse pour garder ses seins au chaud entre les prises.

Chauffe-mains en gel.

«Cela a commencé ce matin. Avant Noël, nous avions une patinoire et c’était absolument glacial », a-t-elle déclaré au Sun.









«J’avais des chauffe-mains partout et c’est là que nous avons appris ce truc.

«Ce n’était pas seulement moi, d’ailleurs, Phil les avait en bas de son pantalon. Vous vous adaptez à votre climat. »

Cependant, alors que Holly est heureuse de montrer un soupçon de décolleté, l’ancienne mannequin de sous-vêtements a tourné le dos à des tournages racés, pour la dernière fois en couverture de FHM en 2016.

«J’ai eu trois enfants. Et il y a suffisamment de choses qui se cachent sur Internet», dit-elle.

« Je pense vraiment que maintenant que je suis maman de trois enfants, nous n’avons plus besoin de voir ça. »

Et elle a même refusé une campagne de maillots de bain dans le passé parce qu’elle a fini de briller la chair.

Elle a ajouté: « La chose qui m’a toujours découragée de faire quelque chose comme ça … Tu devrais la porter. Je ne pense pas que je ferais jamais ça maintenant. »

Avez-vous été offensé par la robe Dancing On Ice de Holly ou pensez-vous que les téléspectateurs étaient trop sensibles? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous…