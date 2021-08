Defiant Cuomo partage un montage de lui-même embrassant des gens alors qu’un rapport explosif dit qu’il a harcelé sexuellement 11 femmes – RT USA News

Une enquête a conclu que le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, avait harcelé sexuellement 11 femmes, dont des employés actuels et anciens de l’État, des civils et même un soldat de l’État sur ses détails de sécurité. Le gouverneur crie au scandale.

Cuomo engagé dans «attouchements importuns et non consensuels » ainsi que de faire des commentaires d’un « suggestif« nature sexuelle, créant un »environnement de travail hostile pour les femmes« , a déclaré mardi la procureure générale de l’État, Letitia James, alors qu’elle publiait les conclusions d’une enquête de plusieurs mois sur les allégations d’inconduite sexuelle par le gouverneur démocrate à trois mandats.

« Je crois les femmes. Et je crois que ces 11 femmes», a déclaré James, faisant allusion au slogan « croyez les femmes » qui est devenu populaire avec la montée du mouvement #MeToo en 2017.





L’enquête de l’État a révélé que les 11 accusateurs de Cuomo étaient crédibles dans leurs accusations, notant que même si Cuomo lui-même avait nié certaines affirmations faites par certaines des femmes, les enquêteurs « a trouvé que ses démentis manquaient de crédibilité et étaient incompatibles avec le poids des preuves obtenues au cours de notre enquête. «

En effet, le refus inébranlable de Cuomo d’admettre des actes répréhensibles ou de s’excuser n’a fait que se durcir depuis que l’ancienne assistante Lindsey Boylan a rendu publique pour la première fois ses allégations de contacts sexuels non désirés en décembre.

Le gouverneur a insisté mardi lors d’une étrange conférence de presse sur le fait qu’il avait « n’a jamais touché personne de manière inappropriée ou fait des avances sexuelles inappropriées», citant un autre ancien collaborateur dont les accusations – fausses, a-t-il soutenu – auraient été les plus profondes.

Cuomo a décrit comment Charlotte Bennett, qui se serait ouverte à lui de son plein gré concernant son histoire en tant que victime de harcèlement sexuel, lui a rappelé une plus jeune de ses proches qui avait été victime de la même manière. Tout comportement apparemment inapproprié du gouverneur envers Bennett, a-t-il insisté, n’était que le gouverneur « essayer de s’assurer qu’elle travaillait à travers [the trauma] du mieux qu’elle pouvait. » Son explication semblait impliquer que Bennett et ses avocats étaient en faute pour ne pas avoir vu la bonté au cœur des commentaires de Cuomo.





Le harcèlement ne se limitait apparemment pas aux femmes du personnel de Cuomo, selon le rapport. Ses accusateurs comprenaient des civils et même un soldat de l’État, membre de son détachement de sécurité. Un autre soldat de l’État présent a pu confirmer les attouchements indésirables de Cuomo dans ce cas. À un moment donné, le gouverneur lui a demandé de l’aider à trouver une petite amie, notant de manière effrayante que son compagnon idéal doit être quelqu’un qui « peut gérer la douleur. «

Les conclusions du rapport s’étendaient au-delà des attouchements et des insinuations indésirables jusqu’au comportement professionnel prétendument vindicatif de Cuomo et à une apparente culture de la peur dans son bureau.

« Nous concluons également que la culture de la Chambre exécutive – une culture remplie de peur et d’intimidation, tout en normalisant les fréquents flirts et commentaires sexistes du gouverneur – a contribué aux conditions qui ont permis au harcèlement sexuel de se produire et de persister.« , ont écrit les enquêteurs Joon Kim et Anne Clark, qui ont travaillé aux côtés d’AG James sur l’enquête, dans le rapport.

« Cette culture a également influencé les manières inappropriées et inadéquates dont la Chambre exécutive a répondu aux allégations de harcèlement., » ils ont écrit.

Abandonnant les critiques mardi, Cuomo a plutôt changé de sujet, notant sur la défensive que son bureau est «un lieu de travail exigeant et ce n’est pas un endroit pour tout le monde. »

Répondant aux allégations de contacts inappropriés, il a même joué un montage bizarre de lui-même embrassant et serrant dans ses bras diverses personnes qu’il a rencontrées au fil des ans.

L’équipe de James a parlé à 179 personnes et examiné plus de 74 000 éléments de preuve au cours de l’enquête, a déclaré l’AG, décrivant le « image profondément troublante mais claire» qui a émergé. Alors que le trio a décrit à plusieurs reprises le comportement de Cuomo comme «illicite», aucune décision n’a été prise quant à savoir si la conduite «équivaut ou devrait faire l’objet de poursuites pénales.«

