Defiant Boris Johnson se balance contre Keir Starmer alors que l’attente du rapport décisif du Partygate se poursuit

EMBATTED Boris Johnson est sorti hier et a insisté sur le fait qu’il n’abandonnerait pas pendant la tempête Partygate.

Lors d’une confrontation animée à la Chambre des communes, le Premier ministre a qualifié le chef travailliste Sir Keir Starmer de poids léger – et d’« avocat pas de leader ».

Boris Johnson est sorti se balancer chez PMQ et a insisté sur le fait qu’il n’abandonnerait pas pendant la tempête Partygate Crédit : AFP

Le Premier ministre a qualifié Sir Keir Starmer de poids léger – et d ‘«avocat pas de leader» Crédit : 3

Alors que l’attente des conclusions de l’enquête décisive de Sue Gray sur les partis No10 se poursuivait, BoJo visait directement le « Captain Hindsight » Sir Keir.

M. Johnson – qui a dû faire face à une série de maux de tête – a fulminé: «Il a basculé d’un côté à l’autre.

« Il nous aurait gardés en confinement pendant l’été. Il nous aurait ramenés en confinement à Noël.

« C’est précisément parce que nous n’avons pas écouté Captain Hindsight que nous avons l’économie à la croissance la plus rapide du G7 et que nous avons bien répondu à tous les grands appels. »

Sous les acclamations de la majorité des députés conservateurs, M. Johnson a déclaré: « Nous avons pris les décisions difficiles, nous avons bien pris les grands appels et nous sommes – et en particulier je le suis – poursuivons notre travail. »

Hopping fou Sir Keir a appelé à plusieurs reprises le Premier ministre à démissionner après que la police a ouvert une enquête sur la violation présumée du verrouillage du No10.

Mais M. Johnson a riposté: « Nous continuons notre travail, et je pense qu’il doit élever son jeu, franchement. »

Poussé à plusieurs reprises s’il jetterait l’éponge sur les affirmations selon lesquelles il aurait induit le Parlement en erreur au sujet des rassemblements, le Premier ministre a répondu par un « non » catégorique.

Il a ajouté: «Il y avait une invitation pour moi de faire ce que le Parti travailliste voulait bien sûr que je fasse.

« Mais je ne vais pas le faire. Nous allons poursuivre notre programme d’unification et de nivellement à travers le pays.

« Bien sûr, il veut que je sois à l’écart – il le fait, et bien sûr je ne nie pas, pour toutes sortes de raisons, beaucoup de gens peuvent me vouloir à l’écart. »

Mais il a dit que Sir Keir voulait qu’il parte simplement parce qu' »il sait que ce gouvernement peut être digne de confiance ».

Le cri de ralliement de M. Johnson est venu alors que Downing Street faisait face à une attente de plus en plus angoissante pour les conclusions de l’enquête Partygate – qui ont de nouveau été retardées hier.

Les avocats, les flics et les responsables des ressources humaines de Whitehall se penchent ligne par ligne sur le rapport de la fonctionnaire Sue Gray, craignant que sa publication dans son intégralité ne compromette l’enquête policière sur l’affaire.

Hier soir, certaines sources ont suggéré qu’il pourrait être lundi avant qu’il ne puisse être publié alors que les députés commencent à quitter Westminster pour le week-end à partir de demain après-midi.

Mais plutôt que d’attendre de connaître les résultats, le Parti travailliste a passé les questions du Premier ministre d’hier à dire à M. Johnson de partir immédiatement.

En ripostant, le Premier ministre provocateur a souligné son succès à guider la Grande-Bretagne à travers la crise de Covid et a faussé le bilan «opportuniste implacable» du Labour pendant la pandémie.

‘AVOCAT PAS CHEF’

Et il a qualifié le patron travailliste « d’avocat pas de leader ».

Il a poursuivi: «Il parle du problème le plus grave devant le public et le monde aujourd’hui.

« C’est presque comme s’il ignorait que nous avons une crise aux frontières de l’Ukraine. Je peux lui dire que dans la salle du Cabinet de ce pays, le gouvernement britannique rassemble l’Occident.

« Dirigés par ce gouvernement et ce Premier ministre et notre secrétaire aux Affaires étrangères et à la Défense, nous rassemblons l’Occident pour avoir le paquet de sanctions le plus sévère possible pour dissuader le président Poutine de ce que je pense être une invasion imprudente et catastrophique. »

Le ding-dong des Communes est survenu alors que les alliés Brexiteers du Premier ministre ont lancé une ultime campagne «sauver Boris» car ils craignent que le divorce de l’UE ne soit mis en péril s’il est évincé, comprend The Sun.

Ils aident à mener une opération de fouet de l’ombre pour obtenir un soutien pour le chef assiégé.

Les Brexiteers estiment qu’aucun des favoris pour succéder à M. Johnson – y compris le chancelier Rishi Sunak et la ministre des Affaires étrangères Liz Truss – ne peut faire confiance pour affronter l’UE dans la rangée détestée du protocole d’Irlande du Nord.

Un haut responsable du Brexiteer a déclaré au Sun : « Il y a eu un rassemblement au sein du parti parlementaire au cours de la semaine dernière.

‘DANS LES ABYSSES’

« Le parti a regardé dans l’abîme et a compris que ce n’était pas tout ce qu’il était censé être.

« Et pour ceux qui veulent le Brexit, qui va le défendre ? Si vous pensez que c’est Rishi, détrompez-vous.

« Il y a beaucoup de points d’interrogation sur les candidats à la direction. »

Ils ont promis leur soutien à M. Johnson – pour le moment du moins – sur la base du double espoir qu’il déchirera le protocole NI et réduira les taxes et la réglementation.

Et ils le voient toujours comme un gagnant qui peut vaincre les travaillistes dans des coins du pays que d’autres dirigeants conservateurs potentiels ne peuvent pas atteindre.

Le député senior a ajouté: «Pourquoi le parti travailliste cherche-t-il si désespérément à se débarrasser de lui? Ils le craignent. Il peut renverser la vapeur. »

Hier, la candidate à la direction, Mme Truss, a juré fidélité à son patron, affirmant qu’elle le soutenait « à 100% ».

Lorsqu’on lui a demandé si M. Johnson devait démissionner s’il avait enfreint la loi ou induit le Parlement en erreur, elle a déclaré à Sky News: « Le Premier ministre a comparu devant le Parlement, il s’est excusé pour ce qui s’est passé.

« ERREURS ADMISES »

« Il a admis que des erreurs ont été commises et je le soutiens à 100% et je veux qu’il continue en tant que Premier ministre. »

Des députés conservateurs hésitants ont été recrutés dans un nouveau « groupe de soutien » sur WhatsApp, le Premier ministre organisant des réunions avec ses députés d’arrière-ban inquiets.

Dans le but d’annuler un vote de défiance envers son poste de premier ministre, M. Johnson a rencontré hier plus d’une douzaine de députés d’arrière-ban pour entendre leurs préoccupations.

Des sources disent avoir apporté «une liste de courses» de plaintes et de suggestions sur la façon dont le Premier ministre peut renverser la situation.

Certains lui ont dit qu’il devait maîtriser sa machine de Downing Street et « commencer à gouverner comme un vrai conservateur ».

D’autres l’ont appelé à abandonner le raid des cotisations d’assurance nationale d’avril comme prix de leur soutien continu.

La hausse prévue de 1,25 point de pourcentage pour aider à payer le NHS rapporterait 12 milliards de livres sterling.

Mais les détracteurs de cette décision ont été enhardis par des chiffres d’emprunt meilleurs que prévu.

Un député a déclaré au Sun: « Le Premier ministre a la possibilité d’avancer là-dessus s’il veut vraiment calmer les chevaux. »

Les Brexiteers pensent qu’aucun des favoris pour succéder au Premier ministre – y compris Rishi Sunak ne peut faire confiance pour affronter l’UE dans la rangée détestée du protocole d’Irlande du Nord Crédit : PA

La candidate à la direction Liz Truss a juré fidélité à son patron en disant qu’elle le soutenait « à 100% » Crédit : PA