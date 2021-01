Alec Baldwin a pris la décision de quitter Twitter au milieu de rumeurs selon lesquelles sa femme Hilaria aurait truqué son héritage espagnol.

En décembre dernier, l’influenceuse lifestyle de 37 ans a été accusée de prétendre être espagnole après avoir été révélée que son vrai nom était Hillary – et qu’elle était en fait née à Boston, pas à Majorque.

Dans une tentative de se défendre en ligne à l’époque, la femme d’Alec a insisté: «Je ne fais pas quelque chose de mal, et je pense qu’il y a une différence entre se cacher et créer une frontière.»

Malgré ses tentatives pour effacer son nom, le drame s’est intensifié et a maintenant amené la star hollywoodienne Alec à désactiver son compte Twitter à la suite d’une foule d’abus de la part de fans en colère.

S’adressant à la plate-forme de médias sociaux mardi, la star de Pearl Harbor a partagé ses raisons de s’éloigner des projecteurs à la lumière du drame de sa femme.







(Image: Patrick McMullan via Getty Images)



«Twitter est comme une fête où tout le monde crie. Pas vraiment une fête », a-t-il écrit.

Avant d’ajouter: « Au revoir pour le moment. »

Alec a continué à défendre sa femme contre ce qu’il prétendait être des rapports « spectaculairement faux » depuis que les spéculations ont commencé à tourbillonner à la fin de l’année dernière.







(Image: Getty Images)



Cependant, les choses ont mal tourné lorsque le podcasteur The Mom Brain a tenté de prendre le contrôle de la situation en en racontant plus au monde sur son éducation.

« Toute ma famille m’appelle Hilaria – cela m’a toujours dérangé qu’aucun nom ne sonne bien dans l’autre langue, donc j’utiliserais l’un ou l’autre », a admis le jeune homme de 36 ans dans un discours de sept minutes.

« Oui, je suis une fille blanche. Je suis une fille blanche. Soyons très clairs que l’Europe compte beaucoup de Blancs là-bas et ma famille est blanche. Ethniquement, je suis un mélange de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.









« Culturellement, j’ai grandi avec deux cultures, donc c’est vraiment aussi simple que ça. Il y a eu beaucoup d’allers et retours toute ma vie. »

Elle a poursuivi: « Et j’ai vraiment de la chance d’avoir grandi en parlant deux langues différentes et j’essaie d’élever mes enfants, donc ils parlent aussi deux langues. Et c’est quelque chose de très important pour moi surtout d’avoir ma famille à l’étranger. »

« Ouais, je suis un autre type de Bostonien, mais c’est qui je suis, et vous ne pouvez pas changer votre parcours – et je ne voudrais pas non plus – je suis vraiment, vraiment fier de qui je suis. »

Mirror Online a contacté les représentants d’Alec pour commentaires.