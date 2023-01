DeFi, DAO et NFT Crypto reconsidère la façon dont les organismes de bienfaisance lèvent des fonds

Les dons de crypto vont bien au-delà des simples transactions peer-to-peer Bitcoin et Ether.

Les commémorations non fongibles (NFT), les associations indépendantes décentralisées (DAO) et la finance décentralisée (DeFi) reconsidèrent la manière dont les organisations caritatives collectent des dons et distribuent des fonds à ceux qui en ont le plus besoin.

Grâce à une technologie en constante évolution liée à la cryptographie et à la blockchain, les philanthropes cryptographiques ont déclaré à Cointelegraph qu’ils avaient été témoins de “nouveaux mécanismes de distribution de la richesse” jamais vus à l’avenir.

“La philanthropie a toujours été considérée comme un effort individualiste à coût d’entrée élevé, mais avec le Web3, les organes décisionnels collaboratifs tels que les DAO peuvent utiliser des outils qui rationalisent la collaboration fiscale et encouragent une plus grande participation”, a expliqué Omar Antila, chef de produit chez Crypto. par charité.

«La crypto permet de nouvelles stratégies de collecte de fonds innovantes, comme les mastodontes caritatifs NFT-drop, ou permettant aux gens de mettre en commun leurs finances cryptographiques dans des protocoles de financement décentralisé (DeFi) qui génèrent des intérêts pour une cause spécifique», a-t-il ajouté.

En octobre, un certain nombre d’associations axées sur le cancer des os ont commencé à appliquer les NFT pour ponctuer le Mois de la sensibilisation au cancer des os.

Antila a noté qu’il a vu de nombreuses autres communautés humanitaires érigées autour de monuments commémoratifs non fongibles (NFT), qui ont recueilli un soutien pour de nombreuses autres causes dans le besoin, telles que le cancer des testicules, la traite des mortels et la guerre en Ukraine.

La dernière fois, UkraineDAO, une association indépendante décentralisée, a financé 6,1 millions de dollars pour un 1/1 commémoratif non fongible du drapeau ukrainien (NFT). Les bénéfices étaient destinés à des associations à but non lucratif en Ukraine aidant les personnes touchées par l’irruption russe.

Pendant ce temps, Anne Connelly, la co-auteur de « Bitcoin et l’avenir de la collecte de fonds », estime que le secteur caritatif de la cryptographie va bientôt s’étendre de Bitcoin (BTC) et Ether (ETH) en tant que principales crypto-monnaies pour les dons.

« Au fil du temps, nous verrons encore des associations accepter une plus grande variété de commémoratifs — de la même manière qu’elles accepteraient des dons de titres. Nous verrons également des dons de NFT et d’autres moyens symboliques comme l’immobilier ou les objets de collection. ”

“Je crois qu’autrefois (.) d’autres associations se rendent compte de l’éventualité humanitaire de ce membre mécène, chaque association aura une plateforme de don crypto, de la même manière que chaque association accepte les cartes de crédit”, a-t-elle ajouté.

Antila a déclaré que la nature étendue de la cryptographie signifie que la demande totale non transférable de charité cryptographique est également énorme.

Antila pense que «les quelque 2 milliards d’adultes non bancarisés qui vivent actuellement dans le monde» auront bientôt les outils «pour partager la frugalité mondiale, distribuer et produire de la richesse sans que des tiers ne gênent ou ne prennent une part». . ”

Cela pourrait être particulièrement vrai pour les pays souffrant d’un manque de confiance dans le système financier de leur État, où les taux d’abandon de crypto sont également les plus élevés.

Connelly a déclaré que les taux d’abandon sont les plus élevés dans les pays inhabités, plus particulièrement le Nigeria, l’Argentine, le Vietnam et l’Afrique du Sud – parce qu’ils ne peuvent tout simplement pas faire confiance au système financier de leur État.

« Plus de la moitié de la population mondiale vit avec des taux d’affectation doubles, triadiques ou quadruples. Pour la plupart des gens, ils ne peuvent pas faire confiance à leurs gouvernements pour gérer efficacement le système financier.

“Avoir le choix d’utiliser la cryptographie est une option importante pour les citoyens, mais montre également aux gouvernements que s’ils veulent que les gens utilisent leur monnaie d’édit, ils devront nettoyer leur acte”, a-t-elle ajouté.

Le poste DeFi, DAO et NFT Crypto reconsidère la façon dont les organismes de bienfaisance lèvent des fonds pour la première fois sur BTC Wires.