« Défi » Benadryl TikTok : un jeune de 13 ans est décédé dans l’Ohio après avoir participé

Un jeune de 13 ans dans l’Ohio est décédé après avoir « pris un tas de Benadryl », en tentant un dangereux défi TikTok qui circule en ligne, selon un affilié de CNN et un compte GoFundMe de sa famille.

Jacob Stevens participait à un défi TikTok avec des amis à la maison lorsqu’il a ingéré de l’antihistaminique, indique le compte de don familial. Jacob était sous respirateur pendant près d’une semaine avant de mourir, selon WSYX.

CNN n’a pas confirmé de manière indépendante la cause de son décès.

Une surdose de Benadryl peut entraîner « de graves problèmes cardiaques, des convulsions, le coma ou même la mort », a déclaré la Food and Drug Administration des États-Unis dans un avertissement au public en 2020 concernant le « Benadryl Challenge » mortel sur TikTok.

La grand-mère de Jacob fait tout ce qu’elle peut « pour s’assurer qu’un autre enfant ne subisse pas » ce défi, a-t-elle déclaré à WSYX, affilié à CNN.

Dans une déclaration à CNN, TikTok a déclaré : « Nos plus sincères condoléances vont à la famille. Chez TikTok, nous interdisons et supprimons strictement les contenus qui encouragent des comportements dangereux avec la priorité de la sécurité de notre communauté. Nous n’avons jamais vu ce type de tendance de contenu sur notre plate-forme et avons bloqué les recherches pendant des années pour décourager les comportements de copie. Notre équipe de 40 000 professionnels de la sécurité s’efforce d’éliminer les violations de nos directives communautaires et nous encourageons notre communauté à signaler tout contenu ou compte qui la préoccupe.

Le fabricant de Benadryl, Johnson & Johnson, a qualifié le défi de « dangereux ».

« Nous comprenons que les consommateurs ont peut-être entendu parler d’un ‘défi’ en ligne impliquant une mauvaise utilisation ou un abus de diphenhydramine », indique le communiqué en ligne non daté.

« Le défi, qui implique l’ingestion de quantités excessives de diphenhydramine, est une tendance dangereuse et doit être arrêtée immédiatement. Les produits BENADRYL® et autres produits à base de diphenhydramine ne doivent être utilisés que selon les instructions de l’étiquette.

« Nous travaillons avec TikTok et d’autres plateformes sociales pour supprimer le contenu qui présente ce comportement », ajoute le communiqué. « Nous chercherons à établir des partenariats avec l’ensemble de l’industrie et avec les principales parties prenantes pour lutter contre ce comportement dangereux. »

CNN a contacté la famille Stevens et Columbus Public Health pour obtenir leurs commentaires.

L’avertissement de la FDA de 2020 indiquait que l’agence avait « contacté TikTok et les a fortement exhortés à supprimer les vidéos de leur plateforme et à être vigilants pour supprimer les vidéos supplémentaires qui pourraient être publiées ».

Benadryl est un antihistaminique utilisé pour traiter les symptômes tels que l’écoulement nasal ou les éternuements dus aux allergies des voies respiratoires supérieures, au rhume des foins ou au rhume. Il est sûr et efficace lorsqu’il est utilisé comme recommandé, a déclaré la FDA.

«La diphenhydramine est commercialisée sous la marque Benadryl, sous des marques de distributeur et sous des génériques. Il est également disponible en association avec des analgésiques, des analgésiques et des décongestionnants », a indiqué l’agence.

Les consommateurs et les parents doivent conserver Benadryl et les autres médicaments en vente libre et sur ordonnance hors de portée des enfants, a déclaré la FDA.