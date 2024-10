Défi artistique de 10 minutes : « Pluie soudaine » de Hiroshige

Le NY Times organise ces défis tous les vendredis où vous vous asseyez et regardez une œuvre d’art pendant 10 minutes. La semaine dernière en vedette une estampe sur bois d’Utagawa Hiroshige intitulée Great Bridge: Sudden Rain at Atakeune pièce que Vincent van Gogh possédait dans sa collection personnelle et peint une version de lui-même.

Je ne m’attendais pas à durer 10 minutes entières : un début de journée lent (chez le dentiste, les courses) m’a fait me sentir pressé et un ordinateur avec un nombre infini d’applications et de sites Web à portée de main d’un onglet ou d’un clic n’est pas le support idéal pour cet exercice – mais une fois que j’ai commencé (ou plutôt une fois que j’ai ralenti), c’était assez facile. (via laura olin)