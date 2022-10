Défensives, demi-finales de coupe, rétrogradation Meta

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de mardi. Les défensifs sont le seul endroit où être Semis et tensions américano-chinoises Mentions rapides : META, STZ 1. Les défensifs sont le seul endroit où être Les actions ont légèrement baissé mardi, tandis que les rendements obligataires ont augmenté en raison des inquiétudes des investisseurs concernant l’inflation et son effet d’entraînement sur revenus et l’économie en général. Le S&P 500 a chuté de 0,13%, tandis que le Nasdaq Composite a perdu 0,36% en milieu de matinée, tous deux en baisse pour la cinquième séance consécutive. Le rendement du Trésor à 10 ans a grimpé à 3,9 %. West Texas Intermediate – la référence pétrolière américaine qui avait grimpé de plus de 10% la semaine dernière – a chuté de près de 2%, à 89,2 dollars le baril. Au milieu de cette volatilité continue du marché, nous maintenons notre position selon laquelle les investisseurs devraient détenir des actions défensives dans leurs portefeuilles pour faire face au ralentissement économique et à une éventuelle récession qui se profile à l’horizon. Les principaux noms de clubs défensifs incluent des produits pharmaceutiques comme Johnson & Johnson (JNJ), AbbVie (ABBV) et Eli Lilly (LLY), ainsi que Procter & Gamble (PG) et Constellation Brands (STZ). 2. Semi-conducteurs et tensions américano-chinoises Nous réduisons notre exposition aux semi-conducteurs car le marché des ordinateurs personnels s’effondre, en plus des nouvelles restrictions américaines à l’exportation imposées aux entreprises qui vendent leurs puces à la Chine. Nous avons retiré 150 actions de Qualcomm (QCOM) après la vente de lundi et nous aurions réduit nos positions dans Nvidia (NVDA) et Advanced Micro Devices (AMD), si nous n’étions pas empêchés de le faire à ce stade. Nous hésitons à toucher à notre position dans Marvell Technology (MRVL) pour l’instant, car son activité concerne davantage les entreprises que les consommateurs. Cependant, nous avons rétrogradé toutes nos demi-finales à une note de 2. Nous tenons également à noter que nous ne nous attendons pas à ce que l’escalade des tensions entre Washington et Pékin ait un impact sur d’autres entreprises américaines qui ont des activités en Chine, telles que Starbucks (SBUX) et Apple (AAPL), car elles ont des produits qui sont à la fois fabriqués et vendus. en Chine. 3. Mentions rapides: META, STZ Atlantic Equities a rétrogradé Meta Platforms (META) à neutre, invoquant des inquiétudes concernant les perspectives de croissance de l’entreprise en raison de vents contraires macroéconomiques et de la concurrence croissante pour les dollars publicitaires. Nous pensons que les réductions de coûts pourraient en partie compenser la croissance anticipée plus faible du chiffre d’affaires. Mais compte tenu des marges décrémentielles élevées et des défis plus importants que prévu pour réduire les coûts, nous voyons un risque de baisse continu pour les bénéfices. Wedbush a lancé une couverture sur Constellation Brands (STZ) avec une note de surperformance et un objectif de prix de 275 $. Nous avons renforcé notre position lundi, renforçant la défensive de notre portefeuille, et pensons que STZ pourrait être l’une des rares sociétés à battre cette saison de résultats. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long AMD, AAPL, META, MRVL, NVDA, SBUX, STZ, QCOM. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez un alerte commerciale avant que Jim ne fasse une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.