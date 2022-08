Défenseurs: le projet de loi du Sénat signifie la santé environnementale, mais aussi le mal

Des milliards de dollars d’investissements dans le climat et l’environnement pourraient être versés aux communautés des États-Unis qui sont en proie à la pollution et aux menaces climatiques depuis des décennies, si le projet de loi sur la réduction de l’inflation devient loi. Le projet de loi, annoncé par les Sens. Chuck Schumer et Joe Manchin le mois dernier, pourrait également relancer une transition vers une énergie propre dans les régions encore dominées par les combustibles fossiles.

Mais il y a aussi des dispositions dans le projet de loi qui appuient l’expansion des combustibles fossiles. Et certains qui vivent et travaillent là où les injustices climatiques et environnementales sont la norme craignent que ces parties du projet de loi obligent leurs communautés à accepter davantage de dommages dus à la pollution, afin de protéger leur santé du changement climatique.

“Les communautés de justice environnementale semblent une fois de plus être placées dans une position précaire d’avoir à accepter des technologies risquées de capture et de séquestration du carbone, plus de pollution et des” compromis “injustes en matière de santé afin d’obtenir des avantages environnementaux et climatiques”, Robert Bullard, un professeur d’urbanisme et de politique environnementale à la Texas Southern University à Houston, a déclaré à l’Associated Press après avoir lu le projet de loi. Bullard est également membre du Conseil consultatif sur la justice environnementale de la Maison Blanche.

Pourtant, les experts affirment que les dispositions de justice climatique et environnementale proposées dans ce projet de loi, ainsi que d’autres investissements fédéraux dans la réduction de la pollution et la prévention des dommages climatiques, sont historiques et pourraient signifier un changement générationnel en matière de santé environnementale pour certaines régions des États-Unis.

“Au cours des deux dernières années, il y a probablement plus d’argent investi dans ces communautés qu’au cours des 20 dernières années”, a déclaré Sacoby Wilson, professeur agrégé à la faculté de santé publique de l’Université du Maryland.

Les régions qui pourraient le plus bénéficier des quelque 45 milliards de dollars proposés pour la justice environnementale et climatique sont les communautés portuaires menacées par la montée du niveau de la mer et les zones dominées par l’économie des combustibles fossiles.

C’est le cas de Kim Gaddy, qui est commissaire du port pour la ville de Newark et y vit. Gaddy a déclaré que la pollution de l’air par les camions diesel dans la ville, et l’entrée et la sortie du port de Newark, sont un contributeur majeur aux taux élevés d’asthme infantile et d’autres affections respiratoires dans la ville, qui est à près de 50 % noire.

“La pollution de nos ports est un énorme problème”, a déclaré Gaddy. «Nous recevons tellement de pollution par le diesel dans nos communautés parce que certains des camions les plus anciens sont toujours autorisés à entrer et à sortir du port, et puis il y a toutes les autoroutes et les routes secondaires qui font partie de l’ensemble du mouvement des marchandises. Cela a un impact énorme sur notre communauté.

Il y a 7 milliards de dollars dans le projet de loi qui pourraient aider des communautés comme celle de Gaddy – 4 milliards de dollars pour créer une flotte de véhicules lourds à zéro émission et 3 milliards de dollars en subventions pour nettoyer la pollution de l’air dans les ports. Et 40% des bénéfices globaux de ces investissements iraient aux communautés mal desservies, dans le cadre de l’initiative Justice40 de l’administration Biden.

Gaddy a déclaré que des investissements fédéraux comme ceux proposés dans la loi sur la réduction de l’inflation aideraient Newark « considérablement ».

«Nous verrions des camions plus propres dans notre communauté et le transport changerait également», a-t-elle déclaré. “De nombreuses personnes dépendent des bus publics, nos bus doivent donc être électrifiés ou dotés d’une technologie plus propre.”

Newark n’est pas la seule ville portuaire avec une population majoritairement non blanche et une mauvaise qualité de l’air. Des villes comme Oakland et Los Angeles en Californie, Houston et la Nouvelle-Orléans ont certains des ports les plus fréquentés des États-Unis et une mauvaise qualité de l’air et des populations majoritairement noires ou latinos entourant les ports.

Deux de ces villes, Houston et la Nouvelle-Orléans, sont dominées par l’industrie des combustibles fossiles et ont déjà connu plusieurs événements météorologiques extrêmes rendus plus intenses par le changement climatique.

Les communautés environnementales et de justice climatique de ces deux villes pourraient bénéficier de plusieurs dispositions de la loi sur la réduction de l’inflation, ont déclaré des experts. Il y a aussi 2,6 milliards de dollars pour les projets côtiers de résilience climatique, 3 milliards de dollars en subventions globales réservées aux programmes de justice environnementale et climatique et 7 milliards de dollars pour la dépollution.

Mais l’un des investissements les plus importants proposés dans ce projet de loi est les 27 milliards de dollars pour la création d’un Fonds de réduction des gaz à effet de serre. Le fonds, inspiré des banques vertes établies dans des États comme le Connecticut, New York et la Californie, investira dans des projets d’énergie propre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Comme plusieurs dispositions de ce projet de loi, le fonds a été initialement proposé dans la législation Build Back Better qui n’a pas été adoptée par le Congrès l’année dernière en tant qu’élément clé de la politique climatique et environnementale pour nettoyer la pollution de l’air et passer des combustibles fossiles à des sources d’énergie plus propres.

Katherine Hamilton, cofondatrice et présidente de la société de conseil en énergie propre et en innovation 38 North Solutions, a été une ardente défenseure de la création d’une banque verte au niveau fédéral. Elle a déclaré que cela aiderait à accélérer les investissements dans des projets d’énergie propre aux États-Unis et à aider les régions où les industries des combustibles fossiles sont la principale source d’activité économique, comme sur la côte du Golfe ou les Appalaches.

“Nous nous retrouvons dans une position où des gens sont laissés pour compte qui ne devraient pas être laissés pour compte”, a déclaré Hamilton, dont la famille est originaire des Appalaches. «L’ensemble de leur écosystème…. est construit autour d’une industrie qui est morte et ils se retrouvent avec …. ne pas être en mesure de comprendre comment elles peuvent faire partie de l’avenir et ce projet de loi, et ce fonds en particulier, permettront, espérons-le, à ces communautés de commencer à se voir comme faisant partie de l’avenir.

Mais s’il y a beaucoup d’espoir pour ce que la loi sur la réduction de l’inflation peut apporter aux communautés, il y a aussi des hésitations avec des parties du projet de loi qui, selon les experts, soutiennent l’industrie des combustibles fossiles. L’une d’elles est une disposition qui oblige le gouvernement fédéral à louer une certaine quantité de ses terres publiques pour l’extraction de pétrole et de gaz chaque fois qu’il loue des terres publiques pour la production d’énergie solaire et éolienne.

«Il y a des choses dans ce paquet qui sont des pilules empoisonnées pour nos communautés. Ainsi, bien qu’il y ait des investissements dans la justice environnementale et des investissements dans les énergies propres, nous devons être lucides dans notre évaluation », a déclaré Adrien Salazar, directeur des politiques de la Grassroots Global Justice Alliance, une organisation à but non lucratif pour la justice climatique. “Il y a des choses qui nuiront aux personnes qui vivent en première ligne de l’extraction de combustibles fossiles, de la pollution et de la crise climatique.”

Par Drew Costley, Associated Press