Défenseur sain dominant dans le camp des Browns

BEREA, Ohio : Jadeveon Clowney fait voler en éclats les idées reçues, harcèle les quarts-arrière et fait forte impression lors de son premier camp d’entraînement avec les Browns.

J’essaie juste de faire des pièces de théâtre, d’être flashy, a déclaré Clowney. Montrez à ces gars que je suis toujours moi.

Signé par Cleveland pour un contrat d’agent libre d’un an et de 8 millions de dollars en avril, Clowney a fait un spectacle au cours de la première semaine d’entraînement.

Le n° 90 est partout.

Qu’il s’agisse de faire pression sur Baker Mayfield pour qu’il se précipite sur une passe ou de montrer sa combinaison unique de taille et de rapidité tout en faisant des exercices aux côtés d’un autre monstre sportif et ancien choix général n ° 1 Myles Garrett, Clowney, dont la carrière a été ralentie par des blessures, donne un aperçu des Browns de ce qu’il peut faire.

Et, peut-être, un pour lui aussi.

Je ne pense pas avoir atteint mon potentiel, a déclaré Clowney, jouant avec sa quatrième équipe en quatre ans. «Chaque fois que je pars, je me blesse et quelque chose se passe. J’ai reculé et pris du temps libre.

«J’espère que cette année, je continue de progresser et de m’améliorer.

Lors de l’entraînement de mardi, le premier cet été pour les Browns avec des jambières complètes, Clowney a eu raison du plaqueur droit du Pro Bowl Jack Conklin à plusieurs reprises. Le spécimen de 6 pieds 5 pouces et 255 livres était une présence constante dans le champ arrière offensif de Cleveland.

Clowney était rarement arrêté.

Au début de toutes nos réunions défensives, nous énumérons les collectionneurs d’os du jour et il était notre collectionneur d’os, a déclaré le secondeur recrue Jeremiah Owusu-Koramoah, décrivant le prix décerné aux joueurs défensifs pour avoir été perturbateurs. Il a définitivement brillé pour nous.

Clowney rayonne depuis son arrivée à Cleveland.

Le joueur de 28 ans a passé la saison dernière dans le Tennessee, où une blessure au genou mettant fin à la saison l’a limité à seulement huit matchs. C’est l’histoire des blessures en carrière de Clowney dans la NFL et de ses promesses inexploitées.

Lors du premier match de sa saison recrue avec Houston, Clowney, qui a subi une hernie sportive lors de sa dernière saison en Caroline du Sud, s’est blessé au genou droit et a dû être opéré. Finalement, il a eu besoin d’une procédure de microfracture pour le réparer.

Fou, non ? dit-il en secouant la tête. Premier match de ma carrière.

Clowney a traité des problèmes de pieds, des entorses au coude, des commotions cérébrales, des problèmes au bas du dos et des foulures à l’aine. Le genou gauche de Clowney a dû être opéré la saison dernière, forçant les Titans à le mettre sur la liste des blessés en novembre.

Clowney se sent bien physiquement maintenant, et il est à nouveau confiant qu’il peut être le genre de joueur qu’il a toujours voulu être.

Lorsque vous êtes en bonne santé, vous vous amusez beaucoup, a déclaré Clowney, qui a disputé 83 matchs en sept saisons. « Quand vous jouez depuis sept ans et que je souffre de blessures depuis sept ans, ce n’est pas amusant d’être là-bas, mais quand vous prenez soin de votre corps, vous êtes en bonne santé et vous savez ce que vous aimez .

« C’est amusant et excitant de se déplacer et de se sentir bien.

Les Browns veulent que Clowney soit là pour toute la saison, alors ils vont gérer de près sa charge de travail. Il a eu un jour de congé prévu mercredi et était un observateur occasionnel sur la touche après avoir effectué un travail de conditionnement.

À ce stade, Cleveland a été satisfait de Clowney, qui a acquis la réputation d’être égoïste et déconnecté à Houston, Seattle et Tennessee.

Jadeveon fait du très bon travail, a déclaré l’entraîneur Kevin Stefanski. « J’aime l’avoir ici. Il est d’une présence vive. C’est un bon coéquipier. Il aimait pratiquer et courir. Je vois ça de lui. Vous mentionnez les salles de réunion, il a été au point.

« Il essaie d’apprendre ce que nous faisons et d’apprendre ces techniques. Il a été jusqu’ici si bon.

L’appariement de Clowney et Garrett pourrait être effrayant pour les lignes offensives. Ils ont noué une amitié rapide et Clowney a été impressionné par la capacité des All-Pro à prendre le virage et à atteindre le quart-arrière.

La façon dont il se penche et reste bas tout le temps, il a un mouvement de rotation fou, a déclaré Clowney. « Il est fondamentalement imparable. Bonne chance aux tacles là-bas. Je suis juste content d’être du même côté que Myles, parce que je pense que ça va m’aider cette année.

REMARQUES : WR Donovan Peoples-Jones en deuxième année continue d’être l’une des grandes histoires du camp. Il a capté une longue passe de Mayfield pour un touché de 70 verges. … WR Odell Beckham Jr. était dans des protections pour la première fois, mais a été tenu à l’écart des exercices d’équipe alors qu’il revenait d’une opération au genou de fin de saison. … S Grant Delpit était absent pour la deuxième journée consécutive et TE Austin Hooper et S John Johnson III étaient sous le mauvais temps, selon un porte-parole de l’équipe.

