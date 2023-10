Défenseur des droits : peu de signes de progrès face aux abus nord-coréens

Dix ans après qu’une commission spéciale des Nations Unies a estimé que les violations les plus flagrantes des droits humains commises par le régime nord-coréen constituaient des « crimes contre l’humanité », le Conseil de sécurité de l’ONU n’a toujours pas renvoyé l’affaire devant la Cour pénale internationale.

Cet échec de la volonté internationale n’est qu’une raison supplémentaire pour laquelle le régime du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a été capable de maintenir un système d’oppression sur ses citoyens qui n’est pas moins sévère que ce que son père et son grand-père ont fait avant lui, selon Greg. Scarlatoiu, chef du Comité des droits de l’homme en Corée du Nord, basé à Washington.

« Le régime continue de gérer cinq camps de prisonniers politiques où sont détenues jusqu’à trois générations d’une même famille, conformément à un système de culpabilité par association… sont détenues – hommes, femmes. [and] enfants », a déclaré mardi M. Scarlatoiu à « The Washington Brief », un forum virtuel mensuel organisé par la Washington Times Foundation.

Les crimes contre l’humanité mis en lumière il y a dix ans par la Commission d’enquête des Nations Unies (UNCOI) sur les droits de l’homme en Corée du Nord « se poursuivent sans amélioration », a déclaré M. Scarlatoiu. L’« appareil de sécurité » du régime de Kim, a-t-il ajouté, « est florissant ».

Ces dernières années, le régime de Kim a utilisé le prétexte de la pandémie de COVID-19 pour « réprimer ceux qui tentent d’accéder à des informations du monde extérieur et en particulier ceux qui tentent de faire entrer clandestinement des informations en provenance du monde extérieur ».

« Les déplacements à l’intérieur du pays étaient sévèrement limités », a déclaré M. Scarlatoiu. « Des crimes contre l’humanité continuent d’être perpétrés, notamment dans les centres de détention illégaux de la Corée du Nord. »

Il a déclaré que la communauté internationale et l’ONU n’ont pas réussi à prendre des mesures significatives pour diverses raisons, notamment l’influence croissante de la Chine au sein du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

Plus généralement, « il y a également eu « un manque de stratégie, un manque de tour de contrôle, un manque général de ressources » pour faire face au problème des droits de l’homme en Corée du Nord, a déclaré M. Scarlatoiu, face aux désaccords des grandes puissances au sein des Nations Unies. ce qui assombrit les perspectives de progrès majeurs dans un avenir proche.

Il a spécifiquement souligné un « fossé grandissant » au Conseil de sécurité entre la Chine, la Russie et leurs alliés, membres permanents, et le front aligné sur l’Occident soutenu par les membres permanents, la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne.

Cette fracture a sapé les efforts déployés par l’administration Biden et d’autres pour attirer l’attention sur le bilan du régime de Kim en matière de droits humains, dans un contexte de diplomatie au point mort visant à convaincre le régime de mettre un terme à ses programmes d’armes nucléaires et de missiles balistiques intercontinentaux.

La Corée du Nord a élaboré ces programmes au mépris des résolutions répétées du Conseil de sécurité de l’ONU au cours des dernières décennies. L’administration Trump a recherché une diplomatie directe avec le régime de Kim, en poursuivant un accord de dénucléarisation majeur en échange d’un éventuel allègement des vastes sanctions économiques contre la Corée du Nord.

Cette tentative – qui a largement relégué la question des droits de l’homme au second plan – a finalement échoué après deux sommets entre M. Trump et M. Kim, dont le régime a depuis intensifié les essais d’ICBM et les activités nucléaires.

Alors que l’administration Biden a eu du mal à faire avancer la diplomatie nucléaire avec le régime de Kim, les responsables de l’administration ont redoublé d’efforts pour attirer l’attention sur la question des droits de l’homme.

Plus tôt cette année, le président Biden a nommé la diplomate chevronnée de langue coréenne Julie Turner au poste d’envoyée spéciale pour les droits de l’homme en Corée du Nord, un poste qui était vacant depuis 2017, bien que son poste n’ait toujours pas été confirmé par le Sénat.

L’ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, a récemment présidé une rare réunion du Conseil de sécurité axée sur les abus commis par la Corée du Nord. L’événement du 17 août marquait la première fois depuis plus de cinq ans que le Conseil de sécurité tenait une réunion publique ouverte sur le bilan du régime de Kim en matière de droits de l’homme.

L’administration Biden a ensuite appelé le régime à « continuer »[ing] exploiter ses propres citoyens, notamment par des mobilisations massives d’écoliers et par le travail forcé.

Dans une déclaration marquant le début de la 20e Semaine annuelle de la liberté en Corée du Nord fin septembre, le porte-parole du Département d’État, Matthew Miller, a spécifiquement souligné « le sort des demandeurs d’asile nord-coréens, y compris quelque 2 000 Nord-Coréens détenus en Chine qui risquent d’être rapatriés vers [North Korea].»

« Les Nord-Coréens rapatriés de force seraient fréquemment soumis à la torture, à la détention arbitraire, à l’avortement forcé, à d’autres formes de violence sexiste et à des exécutions sommaires », a déclaré M. Miller.

M. Scarlatoiu a déclaré mardi que la politique chinoise consistant à « rapatrier de force les réfugiés nord-coréens vers un endroit où ils font face à une crainte crédible de persécution… constitue une violation directe des obligations de la Chine » en vertu du droit international des réfugiés.

Le militant des droits de l’homme a déclaré qu’il voyait peu de chances à court terme que la Russie ou la Chine se joignent à la campagne visant à dénoncer les violations des droits de l’homme en Corée du Nord.

La collaboration avec la Russie sera « presque impossible tant que le conflit en Ukraine se poursuivra », a déclaré M. Scarlatoiu. La Chine pourrait se montrer plus réceptive, a-t-il déclaré, en particulier si Pékin prenait des mesures pour mettre un terme à sa politique de rapatriement.

Mais il a noté que les autorités chinoises ont maintenu leur politique de rapatriement malgré les pressions passées, notamment une lettre jointe aux recommandations de l’ONU sur la Corée du Nord il y a dix ans. M. Scarlatoiu a souligné que la lettre avertissait Pékin qu’à travers sa politique de rapatriement forcé, ils « aidaient et encourageaient un régime qui commettait des crimes contre l’humanité ».