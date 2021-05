Défenseur de l’équipe indienne de hockey féminin Nisha

La jeune défenseuse de l’équipe de hockey féminin Nisha estime que l’Inde pourrait apprendre des compétences de communication des Argentins et des Allemands pour prendre l’avantage sur leurs rivales sur le terrain.

«L’Argentine et l’Allemagne jouent au hockey très tactique et la façon dont elles communiquent et recherchent les écarts pour pénétrer dans le cercle est tout à fait unique. Se défendre contre eux n’a pas été facile mais en même temps, il y avait tant à apprendre d’eux », a déclaré le joueur de 25 ans.

Nisha, qui faisait partie de l’équipe indienne qui a effectué une tournée en Argentine en janvier de cette année, a déclaré que jouer contre l’Argentine, n ° 2 mondial et l’Allemagne n ° 3 mondiale dans leur pays d’origine, lui avait beaucoup redonné confiance.

À l’avenir, Nisha veut se concentrer sur les domaines sur lesquels l’entraîneur en chef veut qu’elle travaille.

«Mon objectif immédiat est de travailler sur les domaines comme conseillé par le personnel d’entraîneurs. Après la tournée en Allemagne, chacune de nos performances a été analysée et on nous a dit sur quels domaines nous devons nous concentrer « , a déclaré la défenseuse qui a fait ses débuts internationaux contre l’Uruguay lors de la finale de la série féminine FIH 2019 à Hiroshima.

«À l’approche des Jeux olympiques de Tokyo, tous les joueurs veulent faire leurs preuves afin de trouver une place dans l’équipe. Il y a une saine concurrence au sein du groupe central, qui se pousse mutuellement à mieux performer. Personnellement, je veux apprendre autant que possible des joueurs seniors et exécuter mon rôle dans l’équipe à la perfection », a déclaré Nisha.

