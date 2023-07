Défenses avant les attaques alors que St. Bede se rend à Ottawa pour un 7 contre 7 amical – Shaw Local

OTTAWA – Lorsque les amateurs de football entendent « 7 contre 7 », ils pensent à des vitrines offensives de haut vol.

Lors de la rencontre informelle 7 contre 7 de lundi entre les Bruins de St. Bede et les Pirates d’Ottawa, cependant, les défensives semblaient un peu plus en forme.

Il y avait de nombreuses raisons des deux côtés pour lesquelles la longue passe du quart-arrière d’Ottawa Mark Munson à Ryder Miller était la seule frappe de touché infaillible de la journée sur les quelque 70 jeux exécutés à 40 mètres.

Pour St. Bede, ces raisons incluaient le premier 7 contre 7 des Bruins de l’été, la remise des diplômes de presque tous les joueurs de talent éprouvés de la saison dernière et l’intégration du nouveau quart-arrière Max Bray, un transfert d’Aurora Christian.

« Vous savez, c’est notre premier, et le temps [postponing the original date the previous Wednesday] était probablement bon, parce que nous avons eu deux entraînements après notre camp jeunesse avant », a déclaré l’entraîneur des Bruins Jim Eustice. «Avec tout le partage des athlètes, nous avons fait du bon travail à St. Bede … et nous avons essentiellement 14 jours sur une période de trois semaines pour le football.

« Avec de nouveaux gars et un nouveau quart-arrière, c’est évidemment une courbe d’apprentissage pour être sur la même longueur d’onde avec tout. Mais dans l’ensemble, j’aime notre attitude. J’aime notre éthique de travail. Nous avons perdu pas mal de gars de l’année dernière sur le plan des compétences, mais nous avons beaucoup de jeunes gars qui sont là depuis quelques années qui vont intervenir et s’en sortiront très bien.

L’entraîneur-chef de football de St. Bede, Jim Eustice (au centre), entraîne son équipe lors d’un 7 contre 7 contre Ottawa le lundi 17 juillet 2023 à l’école secondaire d’Ottawa. (Scott Anderson)

Pour les Pirates, l’attaque a été plus difficile qu’elle n’aurait pu l’être en partie à cause de l’absence d’une poignée d’hommes clés de la classe supérieure, y compris le retour du quart-arrière partant Colby Mortenson, qui était hors de l’État après une solide performance au Princeton 7 du week-end. -sur-7 événement. Son remplaçant universitaire attendu, Weston Averkamp, ​​et l’appelant de signal de sous-classe Mark Munson ont partagé les clichés de lundi.

« Il y avait beaucoup de jeunes joueurs qui jouaient aujourd’hui, et beaucoup d’entre eux se sont levés et ont fait des jeux », a déclaré l’entraîneur d’Ottawa Chad Gross. « Je pensais que Weston, il sera notre remplaçant cette année, et Mark, venant de l’équipe JV, a très bien lancé le ballon aujourd’hui – à temps, l’a sorti de leurs mains, a donné à nos enfants une chance de faire un jouer dessus. Pour deux enfants qui n’ont pas beaucoup de représentants universitaires, ils ont fait un très bon travail.

«Je pense que samedi nous a vraiment aidés à aller à Princeton et à nous mouiller un peu les pieds. On pouvait dire que les enfants étaient un peu plus agressifs et comprenaient ce qu’ils étaient censés faire.

Le quart-arrière d’Ottawa Weston Averkamp diffuse une passe contre St. Bede lors d’un 7 contre 7 le lundi 17 juillet 2023 à l’école secondaire d’Ottawa. (Scott Anderson)

Il y a eu quelques éclairs d’offense. Les performances les plus notables des Bruins sont venues du Bray aux gros bras, qui a montré sa capacité à dérouler en douceur l’action de jeu et à lancer en mouvement avec vitesse, Hunter Savage avec couverture d’arrêt, Evan Entrican au receveur et Seth Ferrari parcours de course. hors du champ arrière.

« Je cherchais vraiment à obtenir des représentants et à me préparer pour la saison contre une bonne équipe à Ottawa », a déclaré Ferrari.

St. Bede a célébré la bonne performance – y compris les joueurs de ligne, une rareté pour un 7 contre 7 – avec une fête à la piscine chez la mère de Coach Eustice, du côté sud d’Ottawa.

Quant à Ottawa, Ryder Miller et Paxton Miller ont excellé dans l’espacement et la réception de passes d’Averkamp et de Munson.

Les défenseurs des Pirates ont cependant volé la vedette, réalisant de multiples interceptions grâce à un jeu agressif mais contrôlé. Hezekiah Joachim a réussi la première défensive contre la passe de la journée, et deux jeux plus tard ont enregistré la première interception d’Ottawa. Tyce Kubiak et Archer Cechowicz ont ensuite montré des mains douces apportant des INT consécutifs.

« Nous avons eu beaucoup d’interceptions aujourd’hui », a déclaré Gross, « que ce soit un corner, une sécurité, un secondeur. Ils ont eu beaucoup d’interceptions aujourd’hui, beaucoup de points positifs.

Ottawa et St. Bede se rencontreront à nouveau plus tard cet été lors du jamboree à quatre équipes de St. Bede, avec des activités 7 contre 7 et 11 contre 11 prévues pour le 27 juillet.