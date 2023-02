Défense OVNI : Washington se tourne vers la science-fiction pour augmenter les dépenses militaires

Dans la foulée de la peur des “ballons espions” chinois, les États-Unis sont maintenant envahis par des engins aériens non identifiés – juste à temps pour le nouveau projet de loi budgétaire

Après que le soi-disant “ballon espion chinois” est passé au-dessus des États-Unis la semaine dernière et a été abattu, les États-Unis ont affirmé que plusieurs “OVNI” sont depuis apparus dans leur espace aérien, ainsi qu’au-dessus du Canada.

Sans blâmer ces soi-disant ovnis sur un certain pays, les États-Unis ont continué à les abattre, suscitant mystère et suspicion sur leur origine. Quels que soient leur origine et leur objectif, le résultat final (prévu) pour Washington sera une peur de masse accrue, une augmentation des dépenses militaires, une nouvelle escalade des tensions avec la Chine et la Russie et la conformité fabriquée des alliés de Washington. Le reste de 2023 sera une année mouvementée.

Comme indiqué dans un article précédent, Biden n’est pas comme Trump, il est bien pire. Trump était une présidence mercantiliste en raison de son état d’esprit commercial et basé sur les transactions, et ses décisions n’étaient pas militaristes à la base. Trump n’aimait pas la Chine pour des raisons économiques et commerciales, alors qu’il a également adopté des positions pragmatiques sur les négociations avec la Russie et la Corée du Nord. Cette position pragmatique lui a valu le mépris de l’establishment américain, qui a cherché à le saper dans la mesure du possible, en bloquant son retrait de Syrie ou en minimisant sa rhétorique sur l’OTAN.

Biden, en revanche, est un président néoconservateur hautement militariste qui a déclenché une lutte géopolitique titanesque. Il a considérablement intensifié les tensions avec la Chine et la Russie, dans le but de faire progresser la présence et le système d’alliance de l’armée américaine dans la mesure du possible, sans se soucier des coûts de telles décisions politiques. Son leadership est à l’opposé de la rhétorique introvertie de Trump. Alors que Trump jouissait d’une notoriété hypothétique et rhétorique sur les réseaux sociaux, par exemple en menaçant Kim Jong-Un de “feu et de fureur”, Biden n’hésite pas à créer des crises militaires et à les utiliser pour réaffirmer de force le pouvoir sur les alliés américains dans un zéro- manière somme.

Nous voyons ici un contraste entre les méthodologies des deux présidents par rapport à ces soi-disant « ballons espions » ou ovnis. L’administration Trump aurait également dû s’occuper d’eux, mais a choisi de ne pas le rendre public. L’administration Biden a décidé de le faire parce qu’elle a repéré une occasion en or d’aggraver considérablement les tensions militaires mondiales et, à son tour, de fournir une justification supplémentaire pour l’augmentation des dépenses de défense. Les démocrates devront encore faire passer la politique par une Chambre des représentants contrôlée par les républicains, mais faire monter la menace chinoise sera exactement ce dont ils ont besoin pour persuader les faucons anti-Pékin parmi les chiffres du GOP.

Cela a déjà été fait. Repensez au boom des ovnis en tant que trope de science-fiction, ou à l’engouement pour les observations d’ovnis aux États-Unis qui a émergé dans les années 1950. Les croyants vous diront que le gouvernement américain est au courant depuis longtemps de la visite de navires extraterrestres sur Terre et qu’il l’a dissimulé. Cela a suscité des théories et des spéculations de longue date sur des événements tels que l’incident de Roswell en 1947 (qui, en l’occurrence, a été expliqué comme un ballon à haute altitude), ou la véritable nature d’endroits tels que la “Zone 51” au Nevada. Cependant, la réalité décevante est que tout ce sous-genre de fiction doit une grande partie de sa popularité à la guerre froide, à sa politique et certainement aux exploits militaires de l’époque.

Après tout, les années 1950 et 1960 ont été des décennies marquantes en matière d’exploration spatiale et de nouvelles technologies aériennes et de fusées. Les États-Unis étaient enfermés dans une compétition tendue avec l’Union soviétique et ont testé de nombreux types de véhicules aérospatiaux. Ce sont les observations publiques de ces phénomènes étranges et nouveaux, combinées au secret militaire qui entourait ces programmes, qui ont finalement nourri l’imagination publique de l’époque d’une atmosphère de mystère et de paranoïa.

Maintenant, l’histoire se répète. Le gouvernement américain veut avant tout que vous craigniez la Russie et la Chine. Il veut que vous pensiez qu’ils ont des capacités de surveillance secrètes et cryptées qui empiètent sur les Américains, et que l’argent des contribuables est bien dépensé dans un budget de défense considérablement augmenté. Les États-Unis fabriquent activement un consentement aux tensions militaires. Non seulement il essaie d’utiliser l’Ukraine pour détruire la Russie à sa porte, mais il envisage une escalade dramatique des tensions dans la région Asie-Pacifique, faisant tout son possible pour recruter des alliés dans une lutte militaire à ses propres conditions, augmentant le nombre de bases militaires, et cherchant essentiellement à “NATOiser” le monde entier.