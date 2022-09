Défense : Les preuves sont faibles dans le procès en République centrafricaine

LA HAYE, Pays-Bas – Un avocat de la défense d’un rebelle présumé de la République centrafricaine a déclaré mardi aux juges de la Cour pénale internationale que les preuves à charge qui l’ont conduit à être inculpé de sept chefs d’accusation de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre n’étaient pas fiables et “construites sur une base partiale et sommaire”. récit.”

Les combats dans la capitale, Bangui, entre les rebelles de la Séléka, qui ont pris le pouvoir à Bozizé, et une milice majoritairement chrétienne appelée les anti-Balaka ont fait des milliers de morts et déplacé des centaines de milliers d’autres.

Said, 52 ans, a plaidé non coupable lundi pour des accusations de torture et de persécution. S’il est reconnu coupable, il encourt une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.

Le procureur Karim Khan a déclaré lundi que Saïd devrait être reconnu coupable de son rôle présumé de dirigeant dans un centre de détention de la capitale, Bangui, appelé l’Office central pour la répression du banditisme, d’avril à août 2013. Ils ont dit que lui et des dizaines de membres de la Séléka les rebelles auraient détenu des prisonniers perçus comme des partisans de Bozizé dans des conditions inhumaines et les auraient soumis à la torture et à des interrogatoires brutaux, notamment en les fouettant et en les battant avec des matraques et des crosses de fusil.