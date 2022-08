Défense : la médication forcée n’aidera probablement pas le tireur accusé

DENVER (AP) – L’administration forcée de médicaments antipsychotiques à un homme accusé d’avoir tué trois personnes et d’en avoir blessé huit autres lors d’une attaque en 2015 contre une clinique du Colorado Planned Parenthood ne le rendra probablement pas assez bien pour être jugé et pourrait également nuire à sa santé, a déclaré mercredi un expert de la défense.

Le Dr George Woods Jr., un médecin californien spécialisé en neuropsychiatrie, a témoigné lors d’une audience devant un tribunal fédéral pour déterminer si Robert Dear, 64 ans, qui a reçu un diagnostic de trouble délirant, pouvait recevoir une injection de drogue alors qu’il était retenu – soit par des menottes si il les accepte ou par une équipe de six gardiens de prison.

Alors qu’un psychiatre et un psychologue qui ont évalué Dear à l’hôpital pénitentiaire fédéral de Springfield, Missouri, ont témoigné mardi qu’il y avait de fortes chances qu’il soit suffisamment rétabli pour pouvoir travailler avec ses avocats, Woods n’était pas d’accord. Il a déclaré que la recherche montre que les médicaments sont moins efficaces pour traiter le trouble chez les patients âgés comme Dear. Il a également déclaré que les médicaments pourraient également exacerber les problèmes de santé existants de Dear, comme l’hypertension artérielle, et l’amener à développer une démence vasculaire, des lésions cérébrales causées par des accidents vasculaires cérébraux.

Il a dit que le plan d’un psychiatre de la prison pour soigner Dear ne tenait pas compte de la complexité du cas de Dear.

“C’est un modèle standard qui ne parle pas de la personne spécifique qu’est M. Dear”, a déclaré Woods.

Cependant, un cardiologue qui travaille avec des psychiatres pour empêcher les patients souffrant de maladies cardiaques d’être blessés par des médicaments antipsychotiques à Denver Health, l’hôpital public de la ville, a témoigné que les conditions de santé de Dear ne sont pas très inhabituelles, notant qu’environ la moitié des adultes aux États-Unis avoir une pression artérielle élevée. S’il n’est pas traité comme celui de Dear, le Dr Matthew Richard Holland a reconnu qu’il peut entraîner une insuffisance cardiaque congénitale, des accidents vasculaires cérébraux et un dysfonctionnement rénal.

Pourtant, Holland a dit qu’il doutait qu’on lui aurait demandé de consulter sur le cas de Dear s’il était un patient de son hôpital.

Selon son dossier médical, Dear a déclaré avoir eu une crise cardiaque, mais ni Holland ni le Dr Robert Sarrazin, le chef du service de psychiatrie de l’hôpital pénitentiaire de Springfield, n’ont déclaré qu’ils pouvaient trouver quoi que ce soit d’autre dans les dossiers pour étayer cette affirmation.

Au cours de la première journée de l’audience mardi, Dear a interrompu la procédure à plusieurs reprises avec des explosions. En sortant de l’audience ce jour-là, il a crié au juge Robert Blackburn, il a crié au juge «J’avais le droit de prendre la parole, salaud. Va au diable.”

Mercredi, Blackburn a déclaré qu’il avait d’abord tenté de donner une certaine marge de manœuvre à Dear, en supposant que ses commentaires étaient liés à sa maladie mentale, mais a déclaré qu’il pensait maintenant qu’ils étaient le résultat d’une “arrogance égoïste, puérile et désaffectée”. Blackburn a déclaré que les commentaires de départ de Dear étaient la goutte d’eau et a averti Dear qu’il serait immédiatement renvoyé s’il continuait à s’exprimer pendant la procédure.

Cher, qui était vêtu d’un t-shirt et d’un pantalon kaki et ne portait pas de menottes, n’a pas semblé réagir et a baissé les yeux vers la table de la défense après la reprise des témoignages après l’avertissement. Il n’a rien dit.

Colleen Slevin, Associated Press