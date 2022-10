Défense, HJ Grigsby dirigent Joliet Catholic devant Benet Academy – Shaw Local

JOLIET – Il aurait été facile de comprendre s’il y avait eu des effets néfastes de la défaite en double prolongation de la semaine dernière contre Brother Rice pour la Joliet Catholic Academy vendredi soir lorsqu’ils ont affronté la Benet Academy au Busey Bank Field du Joliet Memorial Stadium.

Cependant, il n’y en avait pas.

Au contraire, les Hilltoppers ont éliminé leurs frustrations sur les Redwings, dominant la ligne de mêlée des deux côtés du ballon et terminant la soirée avec une victoire punitive de 41-0 au retour à la maison.

Le porteur de ballon HJ Grigsby n’a pas pu beaucoup jouer la semaine dernière, mais il est revenu à temps plein cette semaine. Il s’est placé derrière la ligne offensive massive des Hilltoppers, dirigée par Anthony Birsa, à destination du nord-ouest, et a couru pour 131 verges et deux touchés en 18 courses.

“J’adore jouer au football, et c’était génial d’être de retour et de me sentir à nouveau faire partie de l’équipe”, a déclaré Grigsby. “J’ai eu un bon blocage toute la nuit. Ces gars-là à l’avant ne reçoivent pas beaucoup de crédit tout le temps, mais ils font le sale boulot pour nous.

Sous une pluie régulière au début, aucune équipe n’a marqué sur ses deux premières possessions, mais JCA a pris le relais au Benet 26 après un court botté de dégagement Redwing. Grigsby a couru trois fois pour 23 verges avant que l’arrière Hunter Powell ne se fraie un chemin dans la zone des buts à trois mètres, et le coup de pied de Patrick Durkin a donné à JCA (6-2) une avance de 7-0.

Pendant une grande partie de la première mi-temps, les Hilltoppers ont utilisé le cadre de 6 pieds et 235 livres de Powell et son style de course en ligne droite à leur avantage. Il a réussi ses 11 courses, qui ont gagné 64 verges, en première mi-temps alors que la pluie tombait.

“La météo en première mi-temps nous a poussés à utiliser davantage Hunter Powell”, a déclaré l’entraîneur de la JCA, Jake Jaworski. “C’est plutôt un coureur droit devant. En fait, nous l’avons mis en queue de peloton dans la formation en I à quelques reprises. Je sais que je ne voudrais pas être dans le secondaire et le voir venir vers moi avec une avance de 7 verges.

La défense de la JCA, qui a maintenu Benet à 10 verges au total, a ensuite remporté un gros succès lorsque Bryan Weston a intercepté une passe de Benet et l’a renvoyée de 32 verges au 8 des Redwings. Grigsby a marqué lors du premier jeu et les Hilltoppers ont mené 14-0 avec 16 secondes. gauche au premier quart-temps.

Les académies catholiques de Joliet Max Hrvatin fait tomber les académies Benet Charley Cooney lors d’un match le vendredi 14 octobre 2022 au stade Joliet Memorial (Adam Jomant pour Shaw Media /Adam Jomant)

Benet (4-4) a lancé le JCA 17, et les Hilltoppers se sont lancés dans un entraînement de 11 jeux, mis en évidence par une passe de 25 verges de TJ Schlageter à Grigsby. Powell a couru six fois pour 41 verges sur le disque, dont les quatre derniers pour un touché et une avance de 21-0.

La défense a forcé un autre botté de dégagement et JCA a pris le relais à 27 avec 2:08 à faire en première mi-temps. Grigsby a fait tout le travail sur le lecteur, car il avait des portées de 8, 4, 3 et 5 mètres. Benet a été sifflé pour une pénalité de masque facial de 5 verges pour mettre le ballon au 48 des Redwings. Ensuite, Grigsby a cassé un tacle et a dépassé la défense de Benet pour un touché de 48 verges avec 1:02 à jouer avant la mi-temps.

“Ce jeu était fou”, a déclaré Grigsby. « J’ai touché l’écart et je n’ai rien vu. Un gars m’a enveloppé, mais j’ai échappé au tacle. Puis j’ai vu le prochain trou et je suis juste parti.

Jaworski était heureux de voir son meilleur coureur revenir.

“HJ nous donne une autre arme”, a déclaré Jaworski. « Il a un bon sens des trous. Il a l’air nerveux, mais c’est un coureur coriace et il peut courir à travers les tacles. Cette course de sa droite avant la mi-temps a été un gros coup de pouce pour nous.

Les catholiques de Joliet Hunter Powell effectue un touché lors d’un match contre Benet le vendredi 14 octobre 2022 au Joliet Memorial Stadium (Adam Jomant pour Shaw Media /Adam Jomant)

La ligne défensive était une constante pour les Hilltoppers, passant presque autant de temps dans le champ arrière de Benet que les Redwings eux-mêmes. Jeremy Johnson, Dillan Johnson, Billy Burke et Mitchell Ragusa ont tous enregistré des sacs et plusieurs tacles pour perte. Lorsque le quart-arrière de Benet, Jacob Hoeppel, n’était pas limogé, il était sous pression constante. En conséquence, il n’a complété que 1 des 9 passes pour 6 verges.

“La ligne défensive s’en est vraiment pris à elle”, a déclaré Jaworski. “Avec tous ces partants qui reviennent, c’est ce que nous attendions d’eux. Jeremy Johnson est l’un de mes gars préférés à regarder, non seulement depuis la ligne de touche mais sur le film du jeu. Il semble qu’il court 10 miles dans un match. Son moteur ne s’arrête jamais et il n’arrête jamais de chasser le ballon.

«Je suis fier des enfants et des entraîneurs pour la façon dont ils ont réagi. Nos deux pertes ont été des briseurs de cœur de dernière minute, et ils sont juste arrivés et se sont remis au travail lundi. Ils ont été très résistants.

La défaite fait tomber Benet à 4-4, ce qui signifie que c’est une victoire incontournable la semaine prochaine contre la Nazareth Academy pour se qualifier pour les séries éliminatoires.

“C’était difficile”, a déclaré l’entraîneur de Benet, Patrick New. «Nous sommes assez décimés par les blessures, et ce n’est pas une équipe que vous voulez jouer quand vous avez des gars absents.

“[Next week is] deux équipes 4-4 s’y mettent, comme l’année dernière. Ils nous ont eu l’année dernière, alors nous espérons leur rendre la pareille. La semaine prochaine est essentiellement un match éliminatoire pour nous.