Les défenseurs des sans-abri à New York ont ​​poursuivi vendredi la Metropolitan Transportation Authority pour une série de règles Covid-19 qui le costume dit cibler injustement les personnes qui s’abritent dans les métros de la ville.

Les règles interdisent aux gens de rester dans une station de métro pendant plus d’une heure ou après la mise hors service d’un train, et interdisent les chariots de plus de 30 pouces de long ou de large. Ils ont été adoptés d’urgence en avril dernier et rendus permanents en septembre.

Au printemps dernier, la pandémie et les fermetures ont vidé les métros des navetteurs réguliers, et des dizaines de travailleurs des transports en commun sont morts du coronavirus. Des images de trains à moitié remplis de sans-abri endormis accompagnées de l’étalement de leurs biens sont devenues le symbole d’une ville en crise et ont contribué à inciter le gouverneur Andrew M. Cuomo à fermer le système chaque nuit pour le nettoyage.

Les règles’ buts déclarés devaient «protéger la santé et la sécurité publiques», aider les premiers intervenants à se rendre au travail et «maintenir la distance sociale». Mais les règles exemptent tellement d’activités de la limite d’une heure – y compris les prises de parole en public, les campagnes, les tracts, les performances artistiques et la collecte de fonds pour des causes religieuses ou politiques – qu’elles montrent «clairement» que leur véritable objectif est d’exclure les sans-abri des métros, dit le costume. La poursuite a été déposée par le projet de filet de sécurité du Urban Justice Center au nom de Picture the Homeless et d’un sans-abri nommé Barry Simon.