L’Argentine a attiré son premier sang dans le calendrier 2021 du football international de clubs en Amérique du Sud, Defensa y Justicia battant Palmeiras du Brésil aux tirs au but pour remporter la Recopa mercredi.

Et le sang était presque plus qu’une métaphore dans une affaire de mauvaise humeur qui comportait une poussée entre les deux bancs de remplacement.

Le triomphe de Defensa y Justicia a été une surprise, étant donné que Palmeiras était le grand favori pour remporter ce titre pour trois raisons.

S’il s’agit du choc annuel entre les vainqueurs de la Copa Libertadores, la Ligue des champions du continent, et la Copa Sudamericana, l’équivalent de la Ligue Europa, la différence de prestige entre les deux trophées est énorme. Le Libertadores est de loin l’événement principal, tandis que le Sudamericana est en quelque sorte un prix de consolation. En tant que détenteurs de Libertadores, Palmeiras a été couronnée meilleure équipe d’Amérique du Sud.

Il y a aussi une énorme différence entre les deux clubs. Palmeiras est une grande équipe, une équipe géante de Sao Paulo, la plus grande ville d’Amérique du Sud, avec le soutien de l’immense communauté italienne locale. Defensa y Justicia est essentiellement un club de quartier, l’un des nombreux dans la banlieue de Buenos Aires. Bien gérés, ils ont fait des progrès remarquables au cours des dernières années, mais ils ne peuvent égaler Palmeiras en termes de tradition ou de ressources.

Et troisièmement, Palmeiras a remporté le match aller à l’extérieur de la maison, revenant de Buenos Aires avec une victoire 2-1. Un nul à Brasilia aurait suffi à mettre un autre trophée dans le cabinet.

Cette victoire aller de Palmeiras était le fruit du style de jeu qu’ils ont développé sous l’entraîneur portugais Abel Ferreira, avec une dépendance aux contre-attaques et aux coups de pied arrêtés. Il a été très efficace sur leur continent d’origine – Palmeiras a remporté la Coupe du Brésil ainsi que les Libertadores – mais ses limites ont été brutalement exposées il y a un peu plus de deux mois lors de la Coupe du monde des clubs, lorsqu’ils ont terminé quatrième après avoir échoué à marquer, créant à peine une chance, en deux matchs. Leur modèle est à faible risque qui n’est pas toujours facile à regarder.

Cela semblait être suffisant pour sceller ce titre quand ils ont pris une avance au début du match retour au point de penalty. Peut-être que l’objectif leur a donné une raison supplémentaire de prudence. En s’asseyant, Defensa y Justicia a commencé à frapper leur pas.

Ce petit club a montré un engagement encourageant pour un jeu expansif basé sur la possession, utilisant toute la largeur du terrain tout en faisant circuler le ballon intelligemment. L’ancien attaquant international Hernan Crespo était aux commandes lorsqu’ils ont remporté le Sudamericana en janvier. Il a ensuite déménagé à Sao Paulo au Brésil, ouvrant la voie au retour du jeune et talentueux, bien que quelque peu impétueux, Sebastian Beccacece.

Les entraîneurs sont venus et repartis, mais l’idée reste la même. Ils ne peuvent pas espérer égaler les goûts de Palmeiras pour le talent individuel mais, s’ils ont le ballon, l’opposition ne peut pas briller. Les Argentins sont revenus en lice, ont égalisé avant la demi-heure et ont commencé à s’imposer sur le match. Mais ils semblaient toujours se diriger vers une défaite globale, malgré l’expulsion de l’arrière gauche Matias Vina par Palmeiras à la moitié de la seconde mi-temps.

Il y a eu beaucoup de passes et beaucoup de sondages, mais une pénurie d’occasions réelles – jusqu’à ce que, au plus profond du temps d’arrêt, un dégagement tombe à l’arrière gauche Marcelo Benitez. Il avait déjà testé le gardien de Palmeiras Weverton avec la puissance de son tir du pied gauche, et maintenant il envoyait une beauté dans le coin, forçant le temps supplémentaire.

Palmeiras a bientôt eu son deuxième penalty de la nuit, comme le premier donné avec l’aide de VAR. Mais Raphael Veiga, qui avait marqué sur place, avait déjà été remplacé. L’arrière central paraguayen a renforcé Gustavo Gomez. Il a attendu longtemps. Les tensions sur la ligne de touche ont débordé et il y a eu une fracassation massive après laquelle Braian Romero, le premier buteur de Defensa y Justicia, a également été expulsé.

L’attente a peut-être déconcerté Gomez, dont le tir faible a été sauvé. Et avec les deux côtés maintenant à 10 hommes, et beaucoup de membres fatigués sur le terrain, il n’y avait plus aucune chance.

Defensa y Justicia a bouleversé les géants brésiliens Palmeiras pour remporter la Supercoupe sud-américaine mercredi. UESLEI MARCELINO / POOL / AFP via Getty Images

Palmeiras a perdu une séance de tirs au but contre l’Egyptien Al Ahly il y a deux mois lors de la troisième place hors match de la Coupe du monde des clubs. Et dimanche dernier, ils ont fait sauter deux balles de match sur ce même terrain de Brasilia et en ont perdu une autre lorsque la Supercoupe brésilienne contre Flamengo est allée aux tirs au but.

Serait-ce la troisième fois chanceux? Cela semblait être le cas lorsque Gomez a pris le même penalty, apparemment avec le même résultat – le gardien Ezequiel Unsain plongeant à gauche pour faire le bloc – mais le ballon s’est en quelque sorte tortillé derrière lui et dans le filet. Était-ce un signe? Ce n’était pas. L’attaquant Luiz Adriano a tiré large, le gardien Weverton a saisi sa chance et a flambé au-dessus du bar – et la petite Defensa y Justicia a pu célébrer une soirée célèbre.

Palmeiras n’aura pas à attendre longtemps pour se venger. Les deux clubs sont dans le même groupe dans Libertadores de cette année, qui démarre la semaine prochaine.

Il y a déjà eu un succès brésilien contre l’Argentine lors du tour de qualification, avec le finaliste battu de l’année dernière, Santos, sur une oscillation tardive pour éliminer San Lorenzo 5-3 au total.

Depuis que le format de la compétition a été allongé en 2017 pour couvrir toute l’année, le Brésil et l’Argentine ont dominé les Libertadores.

Depuis lors, il y a eu une finale entièrement brésilienne, une toute affaire argentine et deux fois où des clubs brésiliens ont battu l’opposition argentine pour remporter le titre.

Le Brésil a donc ombragé le différend quand cela compte vraiment. Mais mercredi soir à Brasilia appartenait à la petite Defensa y Justicia d’Argentine.