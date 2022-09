“Votre guide pour un avenir meilleur.” Ce n’est pas seulement un slogan pour CNET. C’est notre engagement à découvrir les grands problèmes complexes qui affectent notre façon de vivre et de travailler et d’écrire des histoires d’une manière qui vous rend plus intelligent et plus apte à agir. Un journalisme ambitieux et de qualité joue un rôle essentiel dans la manière dont nous remplissons cette mission.

C’est pourquoi j’ai été encouragé de voir CNET ramener à la maison six prix Eddie & Ozzie le mardi soir. Nous avons remporté un prix de design Ozzie pour la refonte de notre site, ce qui a marqué notre ambition de fournir une expertise sur un plus large éventail de sujets lors de son lancement en avril. Notre équipe éditoriale a remporté cinq prix pour des articles qui couvraient des sujets critiques tels que le changement climatique, l’accessibilité et à quel point le prochain métaverse sera à l’abri du harcèlement.

Bien que les plaques de verre soient belles, ce qui est plus important, ce sont les histoires et l’impact qu’elles ont eu sur vous, notre public.

Le changement climatique, par exemple, est l’un des problèmes les plus critiques de notre époque, et CNET est resté au courant. Notre couverture de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP26, a été reconnue pour ses reportages sur place. C’était un événement suffisamment important pour que nous ayons envoyé la correspondante européenne principale de CNET, Katie Collins, à Glasgow, en Écosse, pour écrire sur les grandes tendances et les mouvements qui s’y forment, de la lutte pour la justice climatique à la façon dont les femmes se sont battues pour y faire entendre leur voix.

Le rédacteur scientifique de CNET, Jackson Ryan, a également doublé sur le changement climatique. Dans le cadre de sa couverture continue de ce sujet important, Ryan s’est rendu en Antarctique pour faire la chronique de l’effet que les émissions de dioxyde de carbone ont eu sur la région et son écosystème fragile. Son package a remporté le prix de la meilleure série d’histoires sur la technologie et la science grand public.

C’est le deuxième prix de Ryan pour cette série. Il a également remporté le Prix ​​​​Eureka du musée australien pour le journalisme scientifique pour la même série le mois dernier – et il a monté un courte vidéo résumant pourquoi ces histoires sont importantes.

Jackson Ryan/Crumpe



Vous pouvez vous attendre à voir encore plus d’histoires sur le changement climatique dans un proche avenir de la part de notre équipe, car l’effet de ces changements environnementaux nous affecte tous d’une manière que nous devons comprendre.

Le métaverse est un autre mot à la mode technologique qui a émergé au cours des deux dernières années, c’est pourquoi la journaliste principale des médias sociaux de CNET, Queenie Wong, a fouillé dans le cache des documents divulgués des papiers Facebook pour découvrir que Meta était déjà aux prises avec le harcèlement dans les premiers jours du virtuel. réalité. Son histoire a remporté le prix de la meilleure analyse de consommation.

Savoir si vous pouvez faire confiance à un avis sur Amazon est devenu encore plus important à mesure que les consommateurs adoptent les achats en ligne. C’est pourquoi la journaliste principale du commerce électronique de Crumpe, Laura Hautala, a passé du temps à déterminer l’ampleur du problème sur le plus grand site de commerce électronique au monde. Sa ventilation du cycle sans fin de fausses critiques, aidée par des graphiques animés du concepteur de CNET Robert Rodriguez, explique à quel point les fausses critiques sont répandues et pourquoi vous devriez vous méfier des recommandations que vous lisez. Son histoire a remporté le prix du meilleur article individuel dans la catégorie technologie et science grand public.

L’accessibilité est une autre question sur laquelle notre public recherche des conseils et c’est un sujet que nous avons couvert au cours des dernières années dans le cadre de notre série Tech Enabled. La journaliste principale des médias de CNET, Joan Solsman, a jeté un coup d’œil sur la réalisation du film primé aux Oscars, CODA et sur la façon dont les cinéastes ont travaillé pour construire un monde authentique qui représentait équitablement la communauté des sourds. Son histoire a remporté le prix de la meilleure histoire sur la culture de consommation.

La capacité de Crumpe à vous guider à mesure que l’avenir se déroule n’est, comme je l’ai dit, possible que grâce au temps et aux efforts que nos conteurs talentueux et acharnés – nos journalistes, éditeurs, concepteurs, photographes et vidéastes – consacrent à la production des histoires qui comptent pour tu. Nous espérons que vous prendrez le temps de lire certains de nos travaux primés.

Une liste complète des gagnants est disponible sur Eddie & Ozzies site Internet.