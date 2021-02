WASHINGTON (AP) – Les républicains de la Chambre seront obligés de déclarer officiellement, défendant ou réprimandant la représentante Marjorie Taylor Greene, qui a attiré une condamnation bipartite pour son adhésion aux théories du complot d’extrême droite, ainsi que pour son approbation passée de la violence contre les démocrates .

Le vote politiquement angoissant attendu jeudi, qui déterminera si la républicaine de Géorgie est dépouillée de ses attributions au comité, souligne la tension sur la meilleure voie politique qui a déchiré le parti depuis que Donald Trump a perdu la Maison Blanche.

Les démocrates ont lancé un ultimatum plus tôt dans la semaine, disant aux républicains de la Chambre de dépouiller Greene de ses missions au comité – ou ils le feraient. La pression bipartite s’est installée après que le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, a qualifié les «mensonges loufoques» de Greene de «cancer» pour le parti.

Mais le leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, R-Californie, a exclu mercredi toute action. Au lieu de cela, il a accusé les démocrates d’une «prise de pouvoir partisane» pour avoir ciblé Greene, qui a suggéré une fois qu’une société financière appartenant à des juifs aurait pu être impliquée dans un complot visant à déclencher des incendies de forêt en Californie à l’aide d’un laser spatial.

« Si ce n’est pas le fond, je ne sais pas ce qu’est l’enfer », a déclaré le président du comité des règles de la Chambre, Jim McGovern, D-Mass., Avant qu’une résolution ne soit envoyée à la Chambre pour dépouiller Greene de ses postes.

La décision de McCarthy de soutenir Greene intervient à un moment où le parti a été à la dérive idéologique après la perte de Trump, se débattant pour savoir s’il fallait adopter sa division qui brise les normes ou les valeurs conservatrices plus traditionnelles et axées sur la politique du GOP.

Mercredi, les républicains de la Chambre ont bloqué un effort des extrémistes conservateurs pour évincer la républicaine de la Chambre n ° 3, la républicaine Liz Cheney, R-Wyo., De son rôle de leader. Cheney, une fille de l’ancien vice-président Dick Cheney, avait mis en colère les partisans de Trump en votant pour le destituer suite à l’émeute au Capitole américain.

En adhérant aux deux femmes, McCarthy tentait d’apaiser à la fois les conservateurs traditionnels et les populistes, comme Greene, qui imitent Trump. Les mouvements étaient typiques de la préférence de McCarthy pour éviter de frotter les plumes alors qu’il trace son chemin pour devenir un jour président de la Chambre.

«Vous savez ce que cela va signifier? il a déclaré aux journalistes mercredi soir. «Dans deux ans, nous allons remporter la majorité. C’est parce que cette conférence est plus unie. Nous avons la bonne équipe de direction derrière tout cela. »

Mais les ailes du GOP restent préoccupées par le fait que l’autre les mène sur la mauvaise voie, et pour certains, l’issue de mercredi semblait plus une trêve difficile qu’un traité de paix complet.

« Il s’agit de la direction de notre parti et de savoir si nous allons ou non être une majorité dédiée à une seule personne ou nous allons être une majorité républicaine unie », a déclaré le représentant Jaime Herrera-Beutler, R- Wash., Qui avec Cheney faisait partie des 10 républicains de la Chambre à soutenir la destitution de Trump.

Greene a montré son soutien aux appels à la violence contre les démocrates, aux fictions bizarres sur de fausses fusillades dans les écoles et aux théories QAnon non fondées sur la participation des démocrates à des réseaux de maltraitance d’enfants.

Les théories du complot qu’elle a adoptées ont été évoquées lors d’une réunion à huis clos du caucus républicain mercredi, que les participants ont décrite comme animée par de longues files d’orateurs aux microphones. Certains ont dit que Greene s’était excusée auprès de ses collègues, bien qu’il y ait des versions contradictoires et vagues de ce qu’elle avait dit exactement.

«Elle était contrite. Et je pense qu’elle a amené beaucoup de gens à ses côtés », a déclaré le représentant conservateur Thomas Massie, R-Ky.

C’est en contradiction avec les déclarations qu’elle a faites ces dernières semaines sur Twitter, où elle a juré de ne jamais reculer ou de s’excuser et a qualifié ses critiques de traîtres, tout en utilisant la pression démocrate pour la punir afin de collecter des fonds pour sa campagne.

Les démocrates disent qu’il est politiquement avantageux de lier certains républicains à l’extrême droite Greene. Cette semaine, le Comité de campagne du Congrès démocrate a lancé une campagne publicitaire de 500000 $ qui tente de relier huit républicains à elle et à d’autres adhérents de QAnon, qui se concentre sur la fausse croyance que les principaux démocrates sont impliqués dans le trafic sexuel d’enfants et le cannibalisme.

McCarthy a condamné les approbations passées de Greene aux théories du complot – après des semaines à ne pas la critiquer – et a déclaré que la députée du premier mandat avait reconnu dans une conversation privée qu’elle devait répondre à «une norme plus élevée» en tant que législatrice.

«Je la tiens à sa parole, ainsi que ses actions à l’avenir», a déclaré McCarthy.

Elle a fait irruption sur la scène politique nationale avec le soutien enthousiaste de Trump.

Les républicains ont nommé Greene au Comité de l’éducation et du travail, une décision qui a suscité des critiques particulièrement sévères en raison de ses suggestions selon lesquelles les fusillades de masse dans les écoles du Connecticut et de la Floride pourraient être des canulars. Greene est également membre du comité du budget.

McCarthy a déclaré que les démocrates avaient rejeté son offre de transférer Greene au comité des petites entreprises de la Chambre à la place.

Il est inhabituel pour les chefs de parti de dépouiller les législateurs des affectations aux comités, ce qui peut les aider à répondre aux besoins de leurs districts et à augmenter les contributions à la campagne.

En 2019, les dirigeants du GOP de la Chambre ont retiré le représentant Steve King, R-Iowa, qui avait une histoire de commentaires racistes, des panels de l’agriculture et de la justice après s’être demandé à haute voix dans un article du New York Times sur le moment où le terme «suprémaciste blanc» était devenu offensant. . Il a perdu la primaire républicaine pour son siège en 2020 et est hors du Congrès après avoir purgé neuf mandats.

Dans des vidéos en ligne et à travers des «j’aime» de soutien sur les réseaux sociaux, Greene a exprimé son soutien aux croyances racistes, a appelé à la violence contre la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et l’ancien président Barack Obama et diverses fausses théories.