Défendre l’or olympique à Paris sera difficile, maintenir la forme pendant longtemps est un défi : Neera Chopra

Neeraj Chopra a été en pleine forme au cours de la saison 2023, remportant presque tout ce qui était proposé, mais l’athlète vedette n’a aucun scrupule à admettre que défendre sa médaille d’or aux Jeux olympiques de Paris sera un énorme défi car maintenir une forme optimale de manière constante n’est pas facile. .

Chopra a déclaré qu’il n’était pas sage d’écarter le double champion du monde (2019 et 2022) Anderson Peters de Grenade, qui a enduré une saison misérable alors qu’il avait du mal à atteindre ne serait-ce que la barre des 80 m.

Peters était l’un des favoris pour les médailles avant les Jeux olympiques de Tokyo, mais il n’a même pas pu se qualifier pour la finale. « Défendre ma médaille d’or olympique pourrait être difficile car il y a de la pression et des attentes de la part des gens. Maintenir une forme optimale pendant de nombreuses années est un défi, mais mon effort sera de me préparer de la meilleure façon possible et de donner le meilleur de moi-même à Paris », a déclaré Chopra à PTI dans une interview.

« Peters n’était pas en bonne forme mais nous ne pouvons rien dire pour l’année prochaine. Un an, c’est long et tout le monde essaiera d’être au meilleur de sa forme physique. J’ai été blessé en 2019 et je n’ai pas pu jouer toute l’année.

« Chaque joueur est confronté à des blessures et à une baisse de ses performances. La concurrence sera rude aux JO de Paris et aussi dans d’autres compétitions. Chopra, 25 ans, a été intronisé jeudi en tant que nouveau et premier ambassadeur de bonne volonté Laureus non-cricket. Il a été rejoint par l’ancien joueur polyvalent indien Yuvraj Singh, ambassadeur itinérant de Laureus depuis 2017.

Chopra a défendu sa médaille d’or aux Jeux asiatiques à Hangzhou plus tôt ce mois-ci avec un meilleur lancer de la saison de 88,88 m, ce qui était son quatrième meilleur effort en carrière. Il est sorti vainqueur d’une bataille alléchante avec son compatriote Kishore Jena qui a remporté la médaille d’argent. Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait imaginer deux Indiens debout sur le podium à Paris, il a répondu : « C’est difficile à dire, ce ne sera pas facile. Mais si nous (lui et Jena) continuons à bien faire et donnons le meilleur de nous-mêmes, sinon l’année prochaine, cela peut arriver lors des compétitions futures. Chopra a déclaré que les athlètes à la recherche de résultats rapides doivent comprendre qu’il n’y a pas de raccourci vers le succès et que le recours à certaines pratiques ne fera que leur fermer la route.

Même s’il ne l’a pas dit avec autant de mots, le message de Chopra pourrait s’adresser aux toxicomanes.

« Donnez-vous à 100 pour cent dans quel domaine que vous soyez. Si je parle de sport, ce que je considère actuellement comme un petit problème, c’est le manque de patience de nos athlètes.

«Certains d’entre eux veulent des résultats rapides et pour cette raison, ils suivent certains entraînements ou suivent des régimes qui leur ferment la route.

De nombreux sportifs du pays, y compris certains de ceux qui ont remporté des médailles aux Jeux asiatiques de Hangzhou, sont issus de familles modestes et Chopra a déclaré qu’il pouvait s’identifier à eux puisqu’il est également le fils d’un agriculteur du village de Khandra, près de Panipat.

« Je suis un garçon du village et je connais les défis auxquels sont confrontés les athlètes issus de milieux modestes. Maintenant que j’ai atteint une certaine position, je veux faire quelque chose pour mon peuple et redonner à la société.

« Donc, à travers Laureus et la Fondation Neeraj Chopra, j’essaierai de faire quelque chose pour mon peuple. » La Fondation Neeraj Chopra a été enregistrée en mai de cette année avec son bureau à Panipat.

Chopra, qui a souffert d’une tension à l’aine pendant la majeure partie de cette saison, a gardé le meilleur de lui-même pour la fin en décrochant la médaille d’or à Hangzhou pour faire partie du contingent indien historique qui a décroché un record de médailles de 107.

« Il y avait toujours une tension à l’aine, mais après avoir disputé la finale de la Eugene Diamond League, je me sentais très bien lors de mes séances de lancers. Je lançais bien lors des séances précédant les Jeux asiatiques. Je pense que la fatigue des voyages et de la compétition n’était plus là et j’ai donc pu donner le meilleur de ma saison.

« Le premier lancer était très bon mais il n’a pas été mesuré (par les officiels) et il y a eu quelques problèmes. À cause de cela, mon esprit n’était pas en bonne forme, mais la façon dont j’ai pu produire 88,88 m dans ce genre de circonstances et dans cet état d’esprit était vraiment satisfaisante.

« Je suis également très heureux de la façon dont Kishore Jena (qui a remporté l’argent avec un record personnel de 87,54 m) jouait et faisait son record personnel. Nous avons tous les deux terminé 1-2, c’était tout simplement génial. Chopra a salué Yuvraj, l’un des architectes de la victoire de l’Inde à la Coupe du monde 2011, pour sa volonté et son dévouement à exceller même après avoir souffert d’une tumeur maligne.

« Le dévouement et la volonté dont Yuvraj a fait preuve en tant que joueur pour jouer pour le pays même lorsqu’il vomissait du sang sont un énorme message selon lequel vous pouvez faire des choses malgré des circonstances difficiles.

« Se battre pour la vie et avoir toujours la passion de jouer pour le pays, c’est le message qu’il n’y a rien de plus grand que de représenter le pays », a déclaré Chopra.

En 2011, Yuvraj a reçu un diagnostic d’une forme rare de cancer appelé séminome médiastinal, qui affecte les tissus de la poitrine, entre les poumons. Yuvraj a subi une chimiothérapie aux États-Unis et s’est rétabli avec succès. Il est revenu au cricket en 2012.

« Il (Chopra) a inspiré une nouvelle génération d’athlètes indiens. Lorsqu’il a remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques, il y a eu un tremblement de terre dans le pays, les gens se demandant qui était ce garçon qui a rendu possible des choses impossibles.

«Je peux raconter mon histoire avec Neeraj. J’ai joué pour l’Inde même lorsque j’étais malade et que je faisais des choses que les gens ne comprennent pas. Sur le refus de Chopra de se considérer comme le plus grand athlète indien d’athlétisme de tous les temps, Yuvraj a déclaré : « Pour un grand athlète, il n’est pas nécessaire de dire qu’il est grand. Quand nous jouons, nous disons : laissez la chauve-souris parler. Le javelot de Neeraj parle.

« La génération à venir devrait tirer les leçons de la grandeur qu’il a accomplie. Il a lutté, il a travaillé pendant de nombreuses années. J’espère qu’il remportera beaucoup plus de médailles et que l’Inde deviendra numéro un en athlétisme. Quant à savoir si Shubman Gill, qui se remet de la dengue, peut jouer samedi le match phare de la Coupe du monde contre son principal rival, le Pakistan, Yuvraj a déclaré : « Je lui ai dit de se lever et de jouer. J’ai joué avec la dengue et la fièvre virale. Il aurait vraiment envie de jouer (contre le Pakistan).

« Lorsque vous jouez pour votre pays, vous devez mettre votre corps en jeu. » Parlant du match Inde-Pakistan, il a déclaré : « La pression sera là, c’est un grand match et le monde regardera. Ce sera un match passionnant et que la meilleure équipe gagne. Espérons que l’Inde gagne », a conclu Yuvraj.

