Défendre les troupes américaines contre les agressions sexuelles dans l’armée – enfin

Vous lisez Notre point de vue, l’un des deux points de vue du débat d’aujourd’hui. Pour le point de vue opposé, lisez Retirer les commandants militaires des cas d’agression sexuelle ne donnera pas de solutions significatives.

Si la définition de la folie fait la même chose encore et encore et à chaque fois s’attendre à un résultat différent, la pratique de plusieurs décennies de compter sur l’armée américaine pour guérir son épidémie d’agressions sexuelles a été incroyablement folle.

Enfin – de manière exhaustive – cela peut changer.

Un projet de loi apportant une réforme indispensable a été présenté la semaine dernière par les sens. Kirsten Gillibrand, DN.Y., un champion de cette question depuis des années, et Joni Ernst de l’Iowa, la seule femme vétéran du combat du GOP au Sénat. Des collègues des deux partis s’apprêtent à adhérer au projet de loi dans l’espoir d’attirer 60 voix et de le rendre à l’épreuve de l’obstruction systématique. Il compte désormais 56 co-sponsors.

Le projet de loi réviserait, entre autres, le droit militaire et retirerait les commandants de leur rôle dans le traitement des plaintes d’agression sexuelle, laissant la décision de poursuivre ou de traduire en cour martiale un soldat fautif par un procureur spécial dans un bureau dirigé par des civils.

Signaler les abus sexuels aux patrons

Il s’agit d’un changement fondamental qui pourrait aider à garantir que les allégations d’agression et d’abus sexuels sont prises au sérieux, que les coupables sont punis et que les victimes peuvent être tenues de rendre des comptes. Les civils ne sont pas tenus de signaler les abus sexuels à leurs patrons, et il devrait en être de même pour les militaires.

À l’heure actuelle, les commandants demandent si une affaire de harcèlement sexuel ou d’agression donne lieu à des poursuites, ce qui peut créer un conflit d’intérêts clair. Le commandant peut connaître les deux parties et peut ne pas aimer l’accusateur ou favoriser le présumé coupable – si, par exemple, cette personne est un soldat décoré. Ou les commandants pourraient avoir leur propre dossier caché d’inconduite sexuelle.

Les militaires d’alliés américains tels que l’Australie, le Canada, la Grande-Bretagne et Israël ont depuis longtemps retiré les cas d’agression sexuelle de la chaîne de commandement. Mais le Pentagone a résisté, arguant que les commandants doivent conserver leur autorité sur toutes les infractions pour préserver leurs rôles de leadership. Au lieu d’embrasser le changement, ils ont fait des déclarations du bout des lèvres sur la tolérance zéro à l’égard des abus sexuels et ont continué à générer des programmes de sensibilisation sous forme de correctifs de pansement, le tout en vain.

Scandales militaires humiliants

Malheureusement, le Congrès a fait plaisir aux généraux, malgré la réalité éclatante des scandales consécutifs:

►Il y a eu l’atrocité de Tailhook en 1991, lorsque des aviateurs ont agressé des femmes lors d’une convention à Las Vegas.

►Ou le rapport du Pentagone de 1500 pages en 2013 qui a révélé des abus sexuels omniprésents dans les rangs.

►Ou des humiliations en 2013 et 2014, lorsqu’un agent de prévention des abus sexuels a été réprimandé pour avoir commis des abus sexuels et un autre a été condamné pour avoir dirigé un réseau de prostitution.

►Il y a eu la tristement célèbre abomination des Marines United de 2017, où des photos de femmes Marines partiellement vêtues ont été mises en ligne.

Et en 2018, une enquête menée par les troupes a révélé un nombre étonnant de 20500 cas de contacts sexuels non désirés en un an, un bond de 38% par rapport à 2016.

Dites leurs noms

Pendant ce temps, les histoires individuelles devenaient encore plus horribles.

Il y a eu le cas du sergent d’état-major de l’armée. Randall Hughes, accusé d’avoir violé la femme d’un autre soldat lors d’une soirée ivre près de Fort Bliss, au Texas, en 2017. Un commandant a refusé de poursuivre et Hughes a commis des agressions sexuelles en série, y compris sa fille de 14 ans. Il a été reconnu coupable en mars et condamné à 13 ans de prison.

Et il y avait le sergent de l’armée. Frère Fernandes, 23 ans, qui aurait été victime d’attouchements non désirés par un supérieur à Fort Hood, au Texas, l’année dernière. Fernandes a été transféré dans une autre unité et lorsque la nouvelle de son allégation s’est répandue là-bas, il a été brouillé et harcelé par d’autres soldats. Il a disparu en août dernier et a été retrouvé pendu à un arbre hors de la base, un suicide apparent.

Mais le cas qui pourrait finalement générer un changement d’attitude du Congrès était la mort de la CPS de l’armée. Vanessa Guillen à Fort Hood. Une femme qui rêvait depuis son enfance d’être soldat, Guillen, 20 ans, s’est plainte à des amis d’avoir été harcelée sexuellement par un autre soldat. Elle a disparu en avril de l’année dernière et son corps a été retrouvé quelques mois plus tard. Guillen avait été battue à mort avec un marteau par quelqu’un qui avait tenté de démembrer et de brûler ses restes avant de les enterrer le long d’une rivière. Un soldat soupçonné du meurtre et d’être la personne qui avait harcelé sexuellement Guillen s’est suicidé alors que la police s’approchait.

À son honneur, l’officier supérieur de l’armée a admis lundi que le type de changements décrits dans la loi sur l’amélioration de la justice militaire et l’augmentation de la prévention introduite par Gillibrand et Ernst pourrait être nécessaire. «Nous y travaillons depuis des années, et nous n’avons pas effectivement déplacé l’aiguille», a déclaré le général Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées. « Nous devons. Nous devons. »

Outre les modifications apportées au droit militaire, la réforme proposée renforcerait la formation au leadership et aux enquêtes dans les domaines des agressions sexuelles et de la violence familiale, et un rapport sur les dépenses nécessaires pour accroître la sécurité physique dans les bases.

Le projet de loi n’est en aucun cas une panacée. Mais au moins, cela représente un changement fondamental de la justice militaire qui pourrait enfin renverser la vapeur sur cette épidémie d’agressions sexuelles.