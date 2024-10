Défendre les jeunes vies et la résilience climatique

Aujourd’hui, le prince Harry, duc de Sussex, a assisté à une série d’événements marquants dans la région de Leribe au Lesotho, mettant l’accent sur le travail vital de Sentebale en faveur des enfants et des jeunes adultes. Accompagné du prince Seeiso du Lesotho et du Dr Sophie Chandauka MBE, présidente du conseil d’administration de Sentebale, le duc s’est engagé auprès des communautés locales, des professionnels de la santé et des bailleurs de fonds internationaux innovants pour être témoin direct des programmes transformateurs qui font la différence dans la région.

La journée a commencé par une visite au centre de santé Pointmain, où le duc a rencontré des médecins et cliniciens dévoués impliqués dans Sentebale. Cette initiative joue un rôle crucial dans la fourniture de soins de santé et de soutien aux enfants et aux jeunes adultes de Leribe, soulignant l’importance de services médicaux accessibles pour favoriser un avenir sain.

Plus tard, le duc a rencontré un groupe d’adolescentes et de jeunes femmes participant aux programmes de renforcement socio-économique de Sentebale. Ces jeunes femmes, ayant suivi une formation professionnelle en couture et en coiffure, ont fièrement démontré leurs compétences et leur esprit d’entreprise. Beaucoup ont réussi à démarrer leur propre petite entreprise, illustrant ainsi l’impact positif des initiatives de formation et de placement professionnel sur l’autonomisation économique.

La journée s’est poursuivie avec une visite à Matlameng – Ha Mahlehle, où le duc et ses collègues ont exploré un projet de résilience climatique en action. Les membres de la communauté se sont réunis pour partager leurs histoires et se produire, célébrant leur héritage culturel et leur résilience. Ce rassemblement a été l’occasion pour le duc et les dirigeants internationaux en visite de dialoguer avec la communauté et d’en apprendre davantage sur les approches innovantes mises en œuvre pour lutter contre le changement climatique et soutenir des moyens de subsistance durables.

À travers ces événements, le duc a souligné l’importance de la collaboration entre les communautés locales, les professionnels de la santé et les partenaires mondiaux pour favoriser le progrès. Le travail de Sentebale dans la région de Leribe continue d’autonomiser les jeunes et de relever les défis socio-économiques urgents, ouvrant ainsi la voie à un avenir meilleur.