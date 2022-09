Pour l’éditeur:

J’ai la chance de vivre dans l’Illinois où ma vie compte pour mes élus : la députée Lauren Underwood et le gouverneur JB Pritzker.

Après des années d’infertilité, je suis tombée enceinte, menant à 10 semaines de joie en 1994. Puis j’ai fait une fausse couche. J’étais immédiatement programmé pour un D&C à l’époque et je le serais aujourd’hui. Pas d’attente. Si cela ne s’est pas déjà produit, des femmes mourront dans des États avec des barrières draconiennes à l’avortement parce que les grossesses non viables maintiennent un rythme cardiaque.

Au moment où j’ai fait une fausse couche, ma mère avait déjà perdu mon père lorsqu’il a développé un cancer à 54 ans. Sans soins médicaux appropriés, elle aurait peut-être enterré sa fille aînée trois ans plus tard. J’ai finalement accouché à 37 ans – la plus grande joie de ma vie. Ce bébé est maintenant un YHS et un diplômé en génie de l’Illini. Nous avons tous les deux le droit d’être ici, et, si je n’avais pas reçu le D&C, ce résultat est remis en question.

Les soins de santé pour les femmes nécessitent une autonomie corporelle. Mon dossier médical peut indiquer que j’ai avorté. Oui, je l’ai fait pour rester en bonne santé. Assez en bonne santé pour devenir parent. La grossesse ne doit pas être une condamnation à mort décrétée par des élus non formés. En tant que chrétien, je confie ces décisions aux femmes ; nous sommes sages et comprenons les conséquences.

Merci, membre du Congrès Underwood, d’avoir défendu la santé des femmes. Et merci au gouverneur Pritzker d’avoir protégé le droit à l’avortement. Il est facile d’être un fier Illinoisien où les décisions en matière de soins de santé sont entre les médecins et les patients.

Léa Ann Skogsberg

Yorkville