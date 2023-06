Les forces françaises parachutent à Viitna, en Estonie, dans le cadre d’exercices d’entraînement le 20 mai. (Juho Kuva pour le Washington Post)

VIITNA, Estonie – Ils ont quitté la France au petit matin, volant vers le nord et l’est au-dessus des villes endormies jusqu’à ce qu’ils soient à moins de 100 milles de la frontière russe. Ensuite, ils ont sauté. Les parachutistes français qui ont flotté dans les champs de l’Estonie en mai faisaient partie d’une répétition accélérée de ce qu’il faudrait pour renforcer un groupement tactique si le pays – et l’OTAN – étaient attaqués.

Avant que la Russie ne lance son invasion de l’Ukraine l’année dernière, les troupes multinationales stationnées dans les pays baltes et en Pologne étaient conçues comme un « fil de déclenchement » – une présence juste assez importante pour signaler que toute agression se heurterait à une réponse collective, et juste assez capable pour espérer ralentir les forces ennemies jusqu’à l’arrivée des renforts.

Maintenant, dans le cadre de ce que l’OTAN considère comme sa « plus grande refonte » depuis la guerre froide, l’alliance affirme qu’elle a l’intention de défendre « chaque centimètre carré » de son territoire dès le premier jour. Cela se veut un message à Moscou, ainsi qu’un réconfort pour les pays qui craignaient de languir sous l’occupation russe. « Cela fonctionne pour donner un signal très clair à la Russie que nous sommes tellement prêts, ne pensez même pas à nous », a déclaré le Premier ministre estonien Kaja Kallas dans une interview au Washington Post.

C’est l’idée, du moins. Environ un an plus tard, une OTAN dynamisée et élargie compte plus de soldats dans les pays alliés les plus proches de la Russie. Il forme des troupes en attente pour qu’elles se déploient plus rapidement dans les États frontaliers. Et il commence à pré-positionner le type d’armes et d’équipements lourds qui ne peuvent pas tenir dans le sac d’un parachutiste.

Pourtant, l’OTAN ne s’est pas engagée à fournir le niveau de troupes permanentes sur le terrain que certains pays souhaitaient. Et des entretiens avec plus d’une douzaine de hauts responsables, ainsi que d’anciens responsables et analystes, suggèrent que la refonte a encore du chemin à parcourir avant que l’alliance ne puisse repousser la Russie sans perdre un pouce de territoire.

« Être plus rapide que les Russes pour se rendre à un endroit critique est la seule mesure qui compte pour une dissuasion efficace, et nous ne pouvons toujours pas le faire », a déclaré le lieutenant-général à la retraite de l’armée américaine Ben Hodges, ancien commandant de l’armée américaine en Europe. .

« La mobilité militaire est toujours un problème », a-t-il déclaré. « C’est mieux qu’il y a cinq ans, mais ce n’est pas la métrique qui compte. »

Depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, l’OTAN a renforcé son flanc oriental en partie en établissant des groupements tactiques dans quatre pays supplémentaires : la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie. Il y a maintenant environ 10 000 soldats répartis dans huit groupements tactiques, contre 5 000 dans quatre groupes en 2021, selon la porte-parole de l’OTAN, Oana Lungescu.

Lungescu a déclaré que les alliés avaient également envoyé des dizaines de navires et des centaines d’avions supplémentaires dans la partie orientale de l’alliance, ce qui est particulièrement important pour les pays baltes, qui n’ont pas leurs propres avions de chasse.

Les Alliés ont en outre déployé un nombre « sans précédent » de défenses aériennes au sol, telles que des missiles Patriot, et des navires capables de défense aérienne en mer, a-t-elle ajouté.

D’autres aspects de la posture renforcée font encore l’objet de débats.

Le secrétaire général Jens Stoltenberg a déclaré avant le sommet de l’OTAN de l’année dernière que l’alliance «renforcerait» les groupements tactiques dans la partie orientale de l’alliance du niveau du bataillon au niveau de la brigade – ce qui signifie généralement, a déclaré Lungescu, passer d’environ 1 000 soldats à 3 000 ou plus. La déclaration du sommet, cependant, prévoyait que la mise à l’échelle aurait lieu « où et quand nécessaire », laissant les alliés se disputer sur ce que « requis » signifie dans la pratique.

Alors que les craintes passées de provoquer Moscou avec une présence trop importante se sont estompées, certains alliés affirment qu’une présence plus importante ne vaut pas la peine et pourrait limiter la flexibilité de l’OTAN.

L’Allemagne, par exemple, qui dirige le groupement tactique en Lituanie, s’est opposée aux appels à une brigade permanente là-bas, affirmant qu’il est plus logique de maintenir des forces en attente sur des bases allemandes.. L’armée allemande a envoyé 20 autres soldats en Lituanie en tant qu ‘«élément de commandement avancé» d’une brigade supplémentaire. Près de 6 000 autres pourraient être là « si nécessaire », a déclaré un porte-parole, « dans les plus brefs délais ».

Les responsables lituaniens rétorquent qu’en raison de la géographie du pays, la Russie pourrait le couper rapidement, avec peu de temps pour que les renforts arrivent.

Le plan de renforts rapides est lui-même un travail en cours.

Stoltenberg a fait la une des journaux en juin dernier en annonçant que l’alliance mettait 300 000 soldats en état de préparation élevée, contre 40 000 auparavant. Dans le cadre de ce nouveau modèle de force, a déclaré l’OTAN, les troupes seraient pré-affectées à des pays particuliers, avec 100 000 soldats pouvant être déployés dans les 10 jours et 200 000 supplémentaires dans les 30 jours.

L’annonce a semblé surprendre certains responsables européens de la défense et les a laissés se demander si ou comment leurs troupes étaient comptées. Presque immédiatement, les responsables de l’OTAN ont émis des mises en garde. Le nombre cible global était encore conceptuel, ont-ils déclaré, et les engagements nationaux devaient être négociés. « Le train a quitté la gare avant que les voies ne soient construites », a récemment déclaré à The Post Tomas Jermalavicius, responsable des études et chercheur au Centre international de défense et de sécurité d’Estonie.

La discussion de la nouvelle structure de forces proposée – y compris les troupes qui seraient préaffectées pour protéger quels pays et le niveau de préparation qu’elles devraient maintenir – est à l’ordre du jour du sommet des dirigeants de l’OTAN à Vilnius, la capitale lituanienne, le mois prochain.

Les responsables supervisant les récents exercices en Estonie ont déclaré que s’entraîner ensemble était important, mais que la préparation supplémentaire dépendait de la connaissance des troupes qui seraient effectivement déployées pour les protéger en cas de crise.

« Nous devons savoir exactement … ces unités qui arrivent, pour être interopérables, pour s’exercer avec elles … comment nous les recevons, comment nous les déplaçons, comment nous les organisons », a déclaré le général Martin Herem, chef militaire de la défense estonienne. les forces. « Cela rend tout très rapide. Si vous ne l’avez pas fait correctement, cela prend du temps. Pas des jours, mais des semaines.

Les responsables militaires estoniens disent qu’ils aimeraient plus de détails sur ce qui pourrait déclencher des déploiements. « Nous avons besoin de renforts non pas lorsque l’agression russe commence, mais à partir du moment où nous voyons les premiers indicateurs et avertissements », a déclaré Herem.

Les responsables estoniens recherchent également des garanties spécifiques que le groupement tactique multinational basé ici restera dans les parages.

« En ce moment, nous avons des accords bilatéraux avec ces pays, et nous voulons que cela figure dans les plans de l’OTAN afin que si, vous savez, un pays décide de retirer ses troupes ici, quelqu’un d’autre arrive », a déclaré Kallas.

Le Premier ministre pousse les autres à suivre l’exemple de l’Estonie en augmentant les dépenses militaires à 3% du produit intérieur brut l’année prochaine. De nombreux alliés, cependant, ne respectent même pas encore la norme de l’OTAN de 2 % du PIB. Certains pays, a déclaré Kallas, espèrent « que ce problème disparaîtra et qu’ils n’auront pas à investir dans la défense ».

L’Estonie et d’autres pays d’Europe centrale et orientale considèrent la menace russe comme réelle et existentielle.

« Je pense que la Russie est sur la voie d’un conflit ou d’une guerre avec l’OTAN », a déclaré le général Karel Rehka, chef d’état-major de la République tchèque, dans une interview à Tallinn, la capitale estonienne. « Cela ne veut pas dire qu’ils ont l’intention de le faire. L’OTAN ne veut pas entrer en guerre avec la Russie, tout comme la Russie ne veut pas entrer en guerre avec l’OTAN. Mais cela ne signifie pas que cela ne peut pas arriver. Il y a eu de nombreuses guerres que personne n’avait vraiment prévu d’avoir.

Rehka s’est dit troublé par la montée du sentiment nationaliste en Russie et par les plans annoncés par le président Vladimir Poutine d’étendre son armée. « Quelle que soit la fin de la guerre » en Ukraine, a déclaré Rehka, « la Russie sera plus hostile envers nous et moins prévisible ».

Être prêt à se défendre contre un ennemi comme la Russie nécessite une puissance militaire conventionnelle, a déclaré Herem : « Des bombes, pas du cyber ».

Les analystes ont déclaré que pour fournir une dissuasion et une défense crédibles, l’Europe devra investir dans la logistique militaire. Hodges, l’ancien commandant de l’US Army Europe, a déclaré qu’il n’y avait tout simplement pas assez de wagons pouvant transporter des véhicules blindés, ou de ponts et de tunnels suffisamment larges pour la guerre moderne.

Il y a aussi un travail diplomatique à faire. Hodges voit le besoin de quelque chose comme une « zone Schengen militaire » – comme la zone de voyage et de commerce sans frontières de l’Europe – qui permettrait aux convois militaires de l’OTAN de « traverser les frontières avec la même facilité que des camions remplis de pommes ».

Construire la confiance est également essentiel, a déclaré Camille Grand, un Français qui était jusqu’à l’année dernière secrétaire général adjoint de l’OTAN pour les investissements de défense et qui est maintenant un éminent chercheur politique au Conseil européen des relations étrangères.

Le désaccord entre l’Allemagne et la Lituanie sur les effectifs des troupes « est lié à la confiance politique et militaire », a-t-il déclaré. Les Lituaniens craignent que les renforts allemands ne soient retardés par des retards politiques ou ne se révèlent dépourvus des capacités nécessaires, a-t-il déclaré. « C’est pourquoi les Lituaniens poussent si fort pour demander : ‘Valent-ils leur parole ?' »

Lungescu, le porte-parole de l’OTAN, a déclaré que les troupes allemandes s’entraîneront ce mois-ci à renforcer le groupement tactique lituanien au niveau de la brigade. Les efforts de l’alliance « trouvent le juste équilibre entre une plus grande présence militaire avancée et la capacité d’envoyer rapidement des renforts », a-t-elle déclaré. « Il ne devrait y avoir aucun malentendu sur la volonté et la capacité de l’OTAN à protéger chaque allié. »

Les responsables estoniens disent qu’ils sont convaincus que l’OTAN viendrait à leur aide et que l’alliance finirait par l’emporter dans tout conflit avec la Russie.

« Je suis tout à fait sûr que si la Russie agit, alors l’OTAN gagnera », a déclaré Herem. « Cependant, si vous regardez une carte, alors combien d’Estonie et pour combien de temps devrons-nous céder du territoire? »

Il a poursuivi: «Il y aura des livres sur la façon dont la petite et héroïque Ukraine s’est défendue contre la Russie et a réussi. Si vous allez plus loin et regardez ce qu’ils ont perdu, c’est une tragédie.

« Pour éviter cela, nous devons être beaucoup plus prêts que nous ne le sommes aujourd’hui. »

Nakashima a rapporté de Tallinn.