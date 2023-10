Défendez-vous en tant que personne de couleur sur Medicare

Medicare donne aux personnes de 65 ans et plus un meilleur accès aux médecins et à l’assurance maladie. Mais ce programme géré par l’État n’a pas effacé les disparités raciales et ethniques en matière de soins médicaux. Les membres des communautés marginalisées portent encore un plus grand fardeau en matière de maladies et de difficultés économiques.

« Medicare a énormément contribué à uniformiser les règles du jeu, mais il reste encore quelques lacunes », déclare Muriel Jean-Jacques, MD, vice-présidente associée pour la diversité, l’équité et l’inclusion au Département de médecine de la Feinberg School of Medicine de l’Université Northwestern. « Et cela va au-delà de la couverture d’assurance ou du coût. »

Mais vous pouvez prendre certaines mesures pour obtenir de bons soins médicaux. Voici comment vous défendre si vous êtes une personne de couleur bénéficiant de Medicare.