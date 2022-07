Défendeur : l’ex-gouverneur a ordonné des paiements à Brett Favre de la NFL

JACKSON, Miss. (AP) – Une accusée dans une affaire de fraude sociale dans le Mississippi a déclaré dans un document judiciaire qu’elle avait versé 1,1 million de dollars en aide sociale à l’ancienne star de la NFL Brett Favre sous la direction de l’ancien gouverneur Phil Bryant.

Les médias du Mississippi rapportent que l’accusation, que Bryant nie, se trouve dans un dossier au nom de la défenderesse Nancy New, qui, avec son fils, dirigeait autrefois un groupe à but non lucratif et une entreprise d’éducation dans le Mississippi.

Après avoir plaidé coupable en avril à des accusations criminelles, Nancy New, 69 ans, et son fils Zachary New, 39 ans, ont accepté de témoigner contre d’autres dans ce que le vérificateur de l’État a appelé la plus grande affaire de corruption publique du Mississippi au cours des deux dernières décennies.

Son dossier judiciaire est dans une affaire civile déposée par le Département des services sociaux du Mississippi contre le Mississippi Community Education Center Inc., autrefois dirigé par la famille New. Dans le document de 29 pages, ses avocats disent qu’elle agissait sous la direction des responsables du MDHS dans l’attribution de divers contrats et l’allocation des fonds.

Le dossier était daté de lundi et a été rapporté pour la première fois par Mississippi Today, une opération de presse numérique à but non lucratif qui a fait de nombreux reportages sur le scandale de l’aide sociale.

Elle mentionne spécifiquement Bryant concernant 1,1 million de dollars versés à Favre “en contrepartie de la prise de parole de Favre lors d’événements, de discours liminaires, d’événements radiophoniques et promotionnels et du développement de partenaires commerciaux”.

Un porte-parole de l’ancien gouverneur a publié une déclaration niant les accusations, selon WAPT-TV.

« Ces allégations portées contre le gouverneur Bryant sont fausses. Chaque réclamation contre ces personnes a été découverte et poursuivie à la suite d’une enquête que le gouverneur Bryant a demandée au vérificateur de l’État », indique le communiqué.

Le vérificateur de l’État a exigé le remboursement de 77 millions de dollars de fonds sociaux mal dépensés, y compris les 1,1 million de dollars versés au quart-arrière à la retraite de la NFL.

Favre n’a été accusé d’aucun acte criminel et a remboursé l’argent. Il a dit qu’il ne savait pas que l’argent qu’il recevait provenait de fonds sociaux et a nié les allégations de l’auditeur selon lesquelles il avait été payé pour des événements auxquels il n’avait pas assisté. Favre a également déclaré que son organisme de bienfaisance avait fourni des millions de dollars à des enfants pauvres du Mississippi, où il vit, et du Wisconsin, où il était une star avec les Packers de Green Bay.

The Associated Press