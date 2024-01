Défend Biden, 81 ans, au-delà de son âge

Par Emily Goodin, journaliste politique américaine principale





La vice-présidente Kamala Harris a déclaré aux animateurs de l’émission The View sur ABC qu’elle avait « peur » que Donald Trump soit élu pour un second mandat.

Dans une interview amicale de 45 minutes, au cours de laquelle Harris a eu de multiples occasions de vanter le travail de l’administration du président Joe Biden et de critiquer les républicains pour n’avoir « rien sur quoi se présenter ». Elle a également défendu l’âge de Biden et a parlé de sa peur des « fous ».

Joy Behar a interrogé le vice-président sur les commentaires de Michelle Obama, déclarant qu’elle était terrifiée par le résultat des élections de 2024. Behar lui a demandé ce qu’elle et Biden « allaient faire pour arrêter les fous ».

“J’ai vraiment peur”, a répondu Harris.

“Il y a un vieux dicton selon lequel il n’y a que deux manières de se présenter aux élections, soit sans adversaire, soit avec peur”, a poursuivi le vice-président.

“Donc sur tous ces points, oui, nous devrions tous avoir peur, mais comme nous le savons et, certainement, il s’agit d’une table de femmes très puissantes, nous ne fuyons pas quelque chose lorsque nous avons peur. Nous luttons contre cela.

Harris a été chaleureusement accueillie lorsqu’elle est sortie sur la scène sonore d’ABC à New York pour l’interview. Chacun des cinq co-animateurs lui a fait un câlin.

Whoopi Goldberg l’a présentée : ‘La vice-présidente Kamala Harris est incroyablement occupée à aider à diriger le pays ainsi qu’à mener une campagne de réélection avec tant d’enjeux, et je dois dire que nous, autour de cette table, sommes ravis qu’elle ait trouvé un moment pour venir nous voir. .’

En plus de vanter les réalisations de l’administration, Harris a défendu l’âge de Biden. À 81 ans, il est le président le plus âgé jamais élu dans l’histoire américaine. S’il remporte un second mandat, il aura 86 ans à la fin.

Harris a décrit le président comme étant « avant-gardiste ».

« Permettez-moi d’aborder directement le problème. Je passe beaucoup de temps avec notre président, que ce soit dans le bureau ovale ou dans la salle de crise. Nous avons un président en la personne de Joe Biden qui est avant-gardiste comme nous n’en avons pas vu depuis longtemps”, a-t-elle déclaré.

Harris a également utilisé son temps d’antenne pour dénigrer les républicains. Elle a spécifiquement souligné le plan d’infrastructure de Biden et a noté que de nombreux législateurs du GOP s’attribuent le mérite des projets réalisés dans leurs districts.

Elle a affirmé qu’ils le faisaient parce qu’ils n’avaient rien sur quoi se présenter et que les républicains utilisaient des questions telles que l’immigration et l’âge de Biden pour diviser le pays et détourner l’attention « des vrais problèmes ».

«Pourquoi font-ils cela», dit-elle. « Parce qu’ils n’ont rien sur quoi fonctionner. Ils n’ont rien sur quoi courir. Où est le plan ? C’est vrai, et c’est ce qui se passe et je pense que c’est triste à dire, il y a une pression de la part de tant de gens dans cette voie pour essayer de diviser notre pays et de détourner l’attention des vrais problèmes.

Donald Trump a remporté les caucus de l’Iowa par 30 points

La vice-présidente Kamala Harris et le président Joe Biden lors d’un événement à la Maison Blanche en octobre

Les sondages montrent que le taux d’approbation de Harris oscille autour de 37% – un chiffre faible qui est encore inférieur à celui de Biden.

Trump mène Biden d’un point dans le Moyenne des sondages RealClearPolitics de l’élection présidentielle de 2024.

Et un sondage CBS News/YouGov publié lundi a révélé que Trump, l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley et le gouverneur de Floride Ron DeSantis ont chacun battu Biden lors d’un face-à-face pour les élections générales de 2024.

Alors que Trump est en tête du sondage primaire du GOP, Haley s’en sort le mieux contre Biden. Haley avait une avance de 8 points sur Biden – 53 pour cent de soutien contre 45 pour cent, montrant un fort soutien de la part des modérés et des indépendants.

Trump a remporté les caucus de l’Iowa lundi soir avec une victoire record de 30 points. Il a terminé avec 51 pour cent des voix, loin devant DeSantis avec 21 pour cent, Haley avec 19 pour cent et l’homme d’affaires Vivek Ramaswamy avec 8 pour cent, qui a abandonné la course lundi soir.

Certains experts prédisent déjà que Trump pourrait avoir la nomination républicaine à la présidentielle d’ici mars, ce qui serait l’un des premiers débuts d’une campagne électorale générale.

Harris a également répété l’argument de l’équipe Biden selon lequel les élections de 2024 concernent la lutte pour la démocratie. Pendant la campagne électorale, Biden s’est concentré sur Trump. Il a fait de la défense de la démocratie une pièce maîtresse de sa campagne de réélection et a déclaré à plusieurs reprises que Trump menaçait les principes sur lesquels le pays a été fondé.

Le vice-président a fait écho à cela lorsque la co-animatrice de The View, Alyssa Farah, lui a posé des questions sur leur ticket dans les sondages face à Trump.

“Qu’est-ce que ça veut dire que le parti a du mal à rivaliser avec un homme inapte qui risque d’aller en prison ?”, lui a demandé Farah.

“Il y a beaucoup de choses à déballer là-bas”, a répondu Harris.

Elle a ensuite expliqué que l’élection était un “écran partagé que vous pouvez afficher et voir et qui consistera à choisir entre ce qui concerne le respect de notre démocratie, ce qui concerne la compétence contre le chaos et quelqu’un qui a appelé ceux qui attaqueraient notre Capitole”. et tenterait d’annuler les votes de millions d’Américains lors d’une course à la présidentielle et oserait qualifier de patriotes ceux qui ont commis des actes de violence.

Biden rencontre les dirigeants du Congrès à la Maison Blanche mercredi après-midi pour discuter du financement de l’Ukraine, que les républicains ont associé à la sécurité à la frontière.

Mais Harris a déclaré à The View que les républicains ne soutiendraient pas une solution pour la frontière parce que c’était une année électorale. Le Parti républicain a fait de la sécurité des frontières un enjeu de campagne pour l’élection présidentielle de 2024.

«Nous voulons des solutions. Les solutions sont à portée de main, mais, franchement, nous sommes dans une année électorale, et ceux qui veulent ramener Donald Trump à la Maison Blanche préféreraient parler d’un système d’immigration défaillant plutôt que de se concentrer sur les solutions à portée de main. et s’engager dans un travail bipartisan », a-t-elle déclaré.