Défécation et lutte contre les mariages : la résidence du gouverneur de l’Île-du-Prince-Édouard interdit les séances de photos de groupe

Les mauvais comportements à la Government House de l’Île-du-Prince-Édouard, y compris les visiteurs qui urinent et défèquent sur le terrain du bâtiment historique, ont incité le lieutenant-gouverneur de la province à interdire les séances de photos de groupe.

Le site et ses neuf jardins, au bord du parc Victoria le long du front de mer de Charlottetown, a toujours été un endroit populaire pour les photos de mariage et de famille ainsi que pour les photos de remise des diplômes et de bal des finissants.

Mais Antoinette Perry, la lieutenante-gouverneure de l’Île-du-Prince-Édouard, a déclaré que la situation « extrêmement inquiétante » devenait incontrôlable.

« Cela me brise vraiment le cœur de voir le manque de respect », a déclaré Perry, qui a été lieutenant-gouverneur de l’île pendant plus de cinq ans.

«Il y a eu des dommages à la propriété – ou il y a certainement eu un manque de respect envers la propriété, du tabagisme à la consommation de boissons alcoolisées, en passant par le fait d’amener leurs animaux avec eux, de prendre les meubles sur la véranda.

« Comme vous pouvez le voir, il n’y a plus de meubles maintenant – ils les jettent comme ils veulent.

« Ils conduisaient sur la pelouse. En fait, ils urinaient et déféquaient également sur le terrain. C’est juste un manque de respect pour la propriété.

« Voir quelque chose comme ça, avec ce manque total de respect pour la propriété, c’est très décourageant, c’est vraiment le cas. »

Les terrains et les neuf jardins de Fanningbank, au bord du parc Victoria le long du front de mer de Charlottetown, ont toujours été populaires pour les photos de mariage et de famille. (Wayne Thibodeau/CBC)

Le bureau du lieutenant-gouverneur a publié un avis sur son site Web indiquant que même si les terrains sont ouverts tous les jours pour les visites, les groupes ne sont pas autorisés. Cela comprend les séances photo pour les mariages, les remises de diplômes et les réunions de famille ainsi que les pique-niques familiaux.

Les portes sont maintenant fermées à la propriété le soir pour empêcher les voitures d’entrer sur le site, et Perry a déclaré qu’ils avaient renforcé la sécurité cette semaine car c’est la haute saison pour les diplômes d’études secondaires sur l’île.

« Ils ne sont pas venus aux ducs mais presque »

Perry a déclaré qu’elle avait même été personnellement abordée.

« On m’a crié dessus. On m’a crié dessus pour avoir dit quelque chose aux gens, alors je ne dis rien », a-t-elle déclaré lors d’une interview avec CBC News devant sa résidence officielle, qui a été construite en 1834 et est également appelé Fanningbank.

« Les gens sur mon terrain m’ont crié dessus, oui. Je me suis juste retourné et je suis parti parce que j’avais peur de dire quelque chose que je regretterais. »

Les jardins de la résidence du gouverneur de l’Île-du-Prince-Édouard sont à leur apogée cette semaine. (Wayne Thibodeau/CBC)

Perry a déclaré que les fêtes de mariage ont été particulièrement difficiles.

« Nous avions l’habitude de prendre des noms pour les mariages. Ensuite, une autre fête se présentait et ils se mettaient en désaccord parce que l’un d’entre eux restait trop longtemps sur un lieu de séance photo préféré. Ils ne venaient pas chez les ducs, mais presque. »

Besoin de plus de sécurité ?

Perry a déclaré qu’elle pensait qu’il était temps d’examiner de plus près la sécurité à Government House.

Contrairement à d’autres provinces, l’Île-du-Prince-Édouard ne dédie pas d’équipe de sécurité à la propriété. Des commissaires basés dans les bâtiments du gouvernement provincial à un jet de pierre effectuent des patrouilles de routine sur les terrains de Fanningbank.

Fanningbank interdit peut-être les photos de groupe sur le terrain, mais il a l’habitude d’accueillir des milliers d’insulaires. Sur cette photo de sa réception du Nouvel An 2020, le lieutenant-gouverneur. Antoinette Perry pose avec Miles Miao, Teresa Zheng et leur fils, Harris. (Laura Meader/CBC)

« Nous n’avons pas de sécurité ni de personnel pour surveiller les terrains après les heures », a déclaré Perry.

« Il est peut-être temps d’y jeter un coup d’œil. Nous devons définitivement avoir des conversations à partir de maintenant. »

« Peut-être qu’ils vont le rouvrir »

Interrogés par CBC News à l’extérieur de Government House, les visiteurs ont donné des avis mitigés sur la décision d’interdire les groupes de la propriété.

Tara Mahamad, en ville de Toronto, a déclaré qu’elle comprenait la décision du lieutenant-gouverneur.

« Je pense que c’est triste que vous ne puissiez pas faire de photos de bal de fin d’année, de photos de mariage et d’autres choses », a-t-elle déclaré. « Si les gens recommencent à le respecter, peut-être qu’ils le rouvriront. »

David Holdway, de la ville voisine de Cornwall, a déclaré que les contribuables de l’Île-du-Prince-Édouard paient la facture de la propriété et devraient pouvoir l’utiliser pour des séances photo, ou tout ce qu’ils veulent. Il a déclaré que les responsables pourraient donner un avertissement aux personnes qui ne respecteraient pas la propriété, plutôt que d’interdire la propriété à tous les groupes.

« C’est notre maison. Si nous sommes respectueux et que nous voulons organiser un mariage ou une sorte de célébration là-bas, ils devraient certainement être autorisés à le faire », a déclaré Holdway.

La vue sur le front de mer, depuis la cour avant de l’historique Government House à Charlottetown, est l’une des raisons pour lesquelles tant de gens s’y rendent pour prendre des photos. (Wayne Thibodeau/CBC)

« Cela vous éloigne du bureau », a-t-il déclaré à propos de l’interdiction de groupe.

La majorité « va être de bons enfants »

Deann Sullivan, une enseignante du secondaire à la retraite qui vit à Brackley Beach, a déclaré que la clé est d’avoir une bonne supervision des groupes de bal, par les parents ou les enseignants. Elle a dit que c’est dommage que tous les étudiants doivent payer le prix de quelques pommes pourries.

« Il y aura toujours des enfants qui voudront créer des problèmes », a déclaré Sullivan, qui a déclaré avoir supervisé de nombreux bals. « Mais la majorité des enfants seront de bons enfants. »

Le chef de la police de Charlottetown, Brad MacConnell, a déclaré que les agents n’avaient pas été appelés à la propriété de Government House pour des rapports de consommation d’alcool ou de troubles. Il a dit qu’ils avaient reçu quelques appels concernant des personnes suspectes dans les zones boisées voisines, qui se sont avérées être des personnes sans accès au logement qui installaient des tentes.

Un mauvais comportement à la Government House de l’Île-du-Prince-Édouard a incité le lieutenant-gouverneur de la province à interdire les séances de photos de groupe. (Wayne Thibodeau/CBC)

Perry a déclaré qu’elle se rendait compte que les étendues vertes de Fanningbank étaient des terrains publics, financés par l’argent des contribuables. Elle a dit que ses bras étaient grands ouverts pour que les personnes ne faisant pas partie du groupe viennent explorer la propriété, mais elle demande que ceux qui se trouvent sur la propriété la traitent avec respect.

« Les gens viennent – ils viennent par milliers [each] année et ils profitent de la propriété – mais ce sont les groupes qui causent les problèmes », a déclaré Perry.

« Comme, voyez-vous des chaises ici? Je ne peux pas garder des chaises ici pour que je vienne m’asseoir et regarder le coucher du soleil parce qu’ils les prennent et les jettent. Je ne sais pas quelle est la réponse. éduquer les gens sur le comportement approprié sur la propriété de quelqu’un d’autre – ou même sur la propriété du gouvernement ? »